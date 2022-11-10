Рейтинг@Mail.ru
Как за 30 лет изменилось отношение россиян к открытию своего дела - ВЦИОМ - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221110/kak-za-30-let-izmenilos-otnoshenie-rossiyan-k-otkrytiyu-svoego-dela---vtsiom-1125295926.html
Как за 30 лет изменилось отношение россиян к открытию своего дела - ВЦИОМ
Как за 30 лет изменилось отношение россиян к открытию своего дела - ВЦИОМ - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Как за 30 лет изменилось отношение россиян к открытию своего дела - ВЦИОМ
Сегодня каждый десятый россиянин имеет свое дело, за три десятилетия показатель увеличился в три раза. Вместе с тем, интерес к предпринимательству у населения... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T18:21
2022-11-10T18:21
общество
российская федерация (россия, рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/0c/1119045037_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_910b78e0fe732ad03a0491fe68b508ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня каждый десятый россиянин имеет свое дело, за три десятилетия показатель увеличился в три раза. Вместе с тем, интерес к предпринимательству у населения снизился. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Как показал опрос, среди тех, кто хотел бы открыть свой бизнес (это 23% респондентов), реальные шаги к открытию предпринимают только 15%. Хотя интерес к бизнесу за три десятилетия снизился, сегодня он в три раза чаще конвертируется в конкретные действия, такие как регистрация, поиск помещения, сырья или оборудования, получение кредитов, говорится в исследовании.Интерес к открытию своего дела выше у мужчин и молодежи до 35 лет. За 30 лет портрет предпринимателя не претерпел заметных трансформаций, изменился только возраст на более старший. Как сегодня, так и тридцать лет назад мужчины становятся предпринимателями в два раза чаще, чем женщины."Типичный предприниматель в наши дни - это мужчина (13% против 6% среди женщин), 25-44 лет (14-15%), активный пользователь интернета (14%), житель Москвы, Санкт-Петербурга (15%). Процент предпринимателей выше также в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах по 12%, минимум отмечен в Приволжском и Северо-Кавказском округах (6-7%)", – говорится в сообщении.В опросе методом телефонного интервью приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
https://crimea.ria.ru/20220830/vtsiom-poschital-chislo-rossiyan-so-sberezheniyami-1124331300.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/0c/1119045037_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_75899fd7478cbff82e9425658295fb23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, российская федерация (россия, рф), экономика
Как за 30 лет изменилось отношение россиян к открытию своего дела - ВЦИОМ

ВЦИОМ: интерес к предпринимательству у населения сегодня ниже, чем 30 лет назад

18:21 10.11.2022
 
© Фото: pixabay.comКалькулятор
Калькулятор
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня каждый десятый россиянин имеет свое дело, за три десятилетия показатель увеличился в три раза. Вместе с тем, интерес к предпринимательству у населения снизился. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Как показал опрос, среди тех, кто хотел бы открыть свой бизнес (это 23% респондентов), реальные шаги к открытию предпринимают только 15%. Хотя интерес к бизнесу за три десятилетия снизился, сегодня он в три раза чаще конвертируется в конкретные действия, такие как регистрация, поиск помещения, сырья или оборудования, получение кредитов, говорится в исследовании.
"Каждый второй сообщил, что ничего не делает для открытия своего дела (50%), а треть (34%) подумывает начать что-то делать в ближайшее время. Реальные действия чаще предпринимают 25-44-летние (18-17%), граждане со средним или неполным средним образованием (19-18%), а также жители села (25%), Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (26-30%)", – сообщил ВЦИОМ.
Интерес к открытию своего дела выше у мужчин и молодежи до 35 лет. За 30 лет портрет предпринимателя не претерпел заметных трансформаций, изменился только возраст на более старший. Как сегодня, так и тридцать лет назад мужчины становятся предпринимателями в два раза чаще, чем женщины.
"Типичный предприниматель в наши дни - это мужчина (13% против 6% среди женщин), 25-44 лет (14-15%), активный пользователь интернета (14%), житель Москвы, Санкт-Петербурга (15%). Процент предпринимателей выше также в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах по 12%, минимум отмечен в Приволжском и Северо-Кавказском округах (6-7%)", – говорится в сообщении.
В опросе методом телефонного интервью приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 07:30
ВЦИОМ посчитал число россиян со сбережениями
 
ОбществоРоссийская Федерация (Россия, РФ)Экономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:41Инфляция против Банка России: кто кого — прогноз эксперта
18:21Как за 30 лет изменилось отношение россиян к открытию своего дела - ВЦИОМ
18:11Выехать с правобережья Херсонщины еще возможно – власти
17:53Крымчанин получил срок за призывы к экстремизму в интернете
17:13Детям в России могут разрешить работать с 14 лет – законопроект
16:43Правила военной подготовки: в школы Крыма возвращаются "Зарницы"
16:18Российским аграриям упростят логистику
16:03На выплаты на детей от 8 до 17 лет направят еще 27,5 млрд рублей
15:47Подрыв опор ЛЭП в Брянской области – что известно
15:21У берегов Сочи произошел разлив топлива – оперштаб
15:12В Киеве снесут памятники Щорсу и Ватутину
14:59Минобороны сообщило о переходе на позиции на левом берегу Днепра
14:37РНКБ выдал более 100 млн рублей автокредитов по льготным госпрограммам
14:28Авиация России уничтожила украинский Су-25 и Ми-8
14:21Российские войска отбили атаки украинских боевиков в ДНР и ЛНР
14:11Атака на Белгородскую область: под обстрел ВСУ попали сразу несколько сел
14:05В ООН обсудили возможный визит МАГАТЭ в Севастополь
13:06На Херсонщине разбит цех по ремонту лодок для переброски ВСУ
12:59В Сочи открыли фильтрационный пункт и усилили контроль в аэропорту
12:42ГД приняла закон о статусе ветерана для добровольцев
Лента новостейМолния