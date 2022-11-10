https://crimea.ria.ru/20221110/kak-za-30-let-izmenilos-otnoshenie-rossiyan-k-otkrytiyu-svoego-dela---vtsiom-1125295926.html
Как за 30 лет изменилось отношение россиян к открытию своего дела - ВЦИОМ
Как за 30 лет изменилось отношение россиян к открытию своего дела - ВЦИОМ - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Как за 30 лет изменилось отношение россиян к открытию своего дела - ВЦИОМ
Сегодня каждый десятый россиянин имеет свое дело, за три десятилетия показатель увеличился в три раза. Вместе с тем, интерес к предпринимательству у населения... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T18:21
2022-11-10T18:21
2022-11-10T18:21
общество
российская федерация (россия, рф)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня каждый десятый россиянин имеет свое дело, за три десятилетия показатель увеличился в три раза. Вместе с тем, интерес к предпринимательству у населения снизился. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Как показал опрос, среди тех, кто хотел бы открыть свой бизнес (это 23% респондентов), реальные шаги к открытию предпринимают только 15%. Хотя интерес к бизнесу за три десятилетия снизился, сегодня он в три раза чаще конвертируется в конкретные действия, такие как регистрация, поиск помещения, сырья или оборудования, получение кредитов, говорится в исследовании.Интерес к открытию своего дела выше у мужчин и молодежи до 35 лет. За 30 лет портрет предпринимателя не претерпел заметных трансформаций, изменился только возраст на более старший. Как сегодня, так и тридцать лет назад мужчины становятся предпринимателями в два раза чаще, чем женщины."Типичный предприниматель в наши дни - это мужчина (13% против 6% среди женщин), 25-44 лет (14-15%), активный пользователь интернета (14%), житель Москвы, Санкт-Петербурга (15%). Процент предпринимателей выше также в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах по 12%, минимум отмечен в Приволжском и Северо-Кавказском округах (6-7%)", – говорится в сообщении.В опросе методом телефонного интервью приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
https://crimea.ria.ru/20220830/vtsiom-poschital-chislo-rossiyan-so-sberezheniyami-1124331300.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, российская федерация (россия, рф), экономика
Как за 30 лет изменилось отношение россиян к открытию своего дела - ВЦИОМ
ВЦИОМ: интерес к предпринимательству у населения сегодня ниже, чем 30 лет назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня каждый десятый россиянин имеет свое дело, за три десятилетия показатель увеличился в три раза. Вместе с тем, интерес к предпринимательству у населения снизился. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Как показал опрос, среди тех, кто хотел бы открыть свой бизнес (это 23% респондентов), реальные шаги к открытию предпринимают только 15%. Хотя интерес к бизнесу за три десятилетия снизился, сегодня он в три раза чаще конвертируется в конкретные действия, такие как регистрация, поиск помещения, сырья или оборудования, получение кредитов, говорится в исследовании.
"Каждый второй сообщил, что ничего не делает для открытия своего дела (50%), а треть (34%) подумывает начать что-то делать в ближайшее время. Реальные действия чаще предпринимают 25-44-летние (18-17%), граждане со средним или неполным средним образованием (19-18%), а также жители села (25%), Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (26-30%)", – сообщил ВЦИОМ.
Интерес к открытию своего дела выше у мужчин и молодежи до 35 лет. За 30 лет портрет предпринимателя не претерпел заметных трансформаций, изменился только возраст на более старший. Как сегодня, так и тридцать лет назад мужчины становятся предпринимателями в два раза чаще, чем женщины.
"Типичный предприниматель в наши дни - это мужчина (13% против 6% среди женщин), 25-44 лет (14-15%), активный пользователь интернета (14%), житель Москвы, Санкт-Петербурга (15%). Процент предпринимателей выше также в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах по 12%, минимум отмечен в Приволжском и Северо-Кавказском округах (6-7%)", – говорится в сообщении.
В опросе методом телефонного интервью приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.