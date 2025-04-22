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ВСУ атаковали мирных жителей и гражданские объекты под Белгородом

ВСУ атаковали мирных жителей и гражданские объекты под Белгородом - РИА Новости Крым, 22.04.2025

ВСУ атаковали мирных жителей и гражданские объекты под Белгородом

Украинские беспилотники нанесли целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре и людям в четырех муниципалитетах Белгородской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T12:52

2025-04-22T12:52

2025-04-22T12:52

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники нанесли целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре и людям в четырех муниципалитетах Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По его словам, пострадали жители Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Краснояружского округов. Все раненые доставлены в медучреждения, нескольким из них требуется госпитализация в областную клиническую больницу.Еще один вражеский дрон ударил по сотруднику сельхозпредприятия, находившемуся в поле возле села Почаево. Попутка доставила пострадавшего в районную больницу. У мужчины минно-взрывная травма, баротравма, осколочные ранения головы и левого предплечья."К сожалению, сотрудник был без средств защиты — каски и бронежилета. Обязательно будем выяснять, по какой причине не была обеспечена безопасность сотрудника", – уточняет губернатор области.Он также добавил, в селе Новая Таволжанка Щебекенского округа предприятие атаковали пять беспилотников. Один из сотрудников получил осколочные ранения грудной клетки. А в селе Илек-Пеньковка в Краснояружском районе дрон ранил сотрудника подразделения "Орлан". У пострадавшего – минно-взрывная травма и осколочные ранения глаза и руки."Информация о последствиях атак уточняется", – подчеркнул Гладков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России взяла под контроль Сухую Балку в ДНР10 вражеских дронов атаковали Крым и еще два регионаПод удар ВС РФ в Сумах попали совершавшие преступления в Курской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия