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ВСУ атаковали мирных жителей и гражданские объекты под Белгородом - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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ВСУ атаковали мирных жителей и гражданские объекты под Белгородом
ВСУ атаковали мирных жителей и гражданские объекты под Белгородом - РИА Новости Крым, 22.04.2025
ВСУ атаковали мирных жителей и гражданские объекты под Белгородом
Украинские беспилотники нанесли целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре и людям в четырех муниципалитетах Белгородской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T12:52
2025-04-22T12:52
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники нанесли целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре и людям в четырех муниципалитетах Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По его словам, пострадали жители Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Краснояружского округов. Все раненые доставлены в медучреждения, нескольким из них требуется госпитализация в областную клиническую больницу.Еще один вражеский дрон ударил по сотруднику сельхозпредприятия, находившемуся в поле возле села Почаево. Попутка доставила пострадавшего в районную больницу. У мужчины минно-взрывная травма, баротравма, осколочные ранения головы и левого предплечья."К сожалению, сотрудник был без средств защиты — каски и бронежилета. Обязательно будем выяснять, по какой причине не была обеспечена безопасность сотрудника", – уточняет губернатор области.Он также добавил, в селе Новая Таволжанка Щебекенского округа предприятие атаковали пять беспилотников. Один из сотрудников получил осколочные ранения грудной клетки. А в селе Илек-Пеньковка в Краснояружском районе дрон ранил сотрудника подразделения "Орлан". У пострадавшего – минно-взрывная травма и осколочные ранения глаза и руки."Информация о последствиях атак уточняется", – подчеркнул Гладков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России взяла под контроль Сухую Балку в ДНР10 вражеских дронов атаковали Крым и еще два регионаПод удар ВС РФ в Сумах попали совершавшие преступления в Курской области
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия
ВСУ атаковали мирных жителей и гражданские объекты под Белгородом

ВСУ атаковали мирных жителей и гражданские объекты в четырех округах Белгородской области

12:52 22.04.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел села Сподарюшино в Белгородской области
Обстрел села Сподарюшино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники нанесли целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре и людям в четырех муниципалитетах Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадали жители Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Краснояружского округов. Все раненые доставлены в медучреждения, нескольким из них требуется госпитализация в областную клиническую больницу.
"В селе Казинка Валуйского округа беспилотник ударил по движущемуся автомобилю, в результате чего пострадал мужчина. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, рук и грудной клетки в Валуйскую ЦРБ", – рассказал Гладков.
Еще один вражеский дрон ударил по сотруднику сельхозпредприятия, находившемуся в поле возле села Почаево. Попутка доставила пострадавшего в районную больницу. У мужчины минно-взрывная травма, баротравма, осколочные ранения головы и левого предплечья.
"К сожалению, сотрудник был без средств защиты — каски и бронежилета. Обязательно будем выяснять, по какой причине не была обеспечена безопасность сотрудника", – уточняет губернатор области.
Он также добавил, в селе Новая Таволжанка Щебекенского округа предприятие атаковали пять беспилотников. Один из сотрудников получил осколочные ранения грудной клетки. А в селе Илек-Пеньковка в Краснояружском районе дрон ранил сотрудника подразделения "Орлан". У пострадавшего – минно-взрывная травма и осколочные ранения глаза и руки.
"Информация о последствиях атак уточняется", – подчеркнул Гладков.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиПроисшествия
 
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