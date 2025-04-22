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Армия России взяла под контроль Сухую Балку в ДНР

Армия России взяла под контроль Сухую Балку в ДНР - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Армия России взяла под контроль Сухую Балку в ДНР

Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T12:25

2025-04-22T12:25

2025-04-22T12:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину, что все шесть российских группировок ведут наступление на 11 направлениях в ходе специальной военной операции.В субботу в Донбассе бойцы "Южной" освободили Шевченко в ДНР, а группировка "Север" - Олешню в Курской области.Накануне враг был выбит из Валентиновки в ДНР. На этой неделе Вооруженные силы России освободили также Преображенку в Донецкой Народной Республике, а бойцы группировки "Южная" взяли под российский контроль населенный пункт Калиново в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ 4900 раз нарушили режим Пасхального перемирияАрмии РФ осталось освободить два участка в Курской области - ГерасимовВысокоточный удар нанесен по месту испытаний "Сапсана" на Украине

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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