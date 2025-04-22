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Армия России взяла под контроль Сухую Балку в ДНР - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Армия России взяла под контроль Сухую Балку в ДНР
Армия России взяла под контроль Сухую Балку в ДНР - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Армия России взяла под контроль Сухую Балку в ДНР
Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T12:25
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донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину, что все шесть российских группировок ведут наступление на 11 направлениях в ходе специальной военной операции.В субботу в Донбассе бойцы "Южной" освободили Шевченко в ДНР, а группировка "Север" - Олешню в Курской области.Накануне враг был выбит из Валентиновки в ДНР. На этой неделе Вооруженные силы России освободили также Преображенку в Донецкой Народной Республике, а бойцы группировки "Южная" взяли под российский контроль населенный пункт Калиново в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ 4900 раз нарушили режим Пасхального перемирияАрмии РФ осталось освободить два участка в Курской области - ГерасимовВысокоточный удар нанесен по месту испытаний "Сапсана" на Украине
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Новости
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "южная"
Армия России взяла под контроль Сухую Балку в ДНР

Сухая Балка в Донбассе перешла под контроль России

12:25 22.04.2025 (обновлено: 12:30 22.04.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий группировки войск "Запад"
Военнослужащий группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
"В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Сухая Балка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину, что все шесть российских группировок ведут наступление на 11 направлениях в ходе специальной военной операции.
В субботу в Донбассе бойцы "Южной" освободили Шевченко в ДНР, а группировка "Север" - Олешню в Курской области.
Накануне враг был выбит из Валентиновки в ДНР. На этой неделе Вооруженные силы России освободили также Преображенку в Донецкой Народной Республике, а бойцы группировки "Южная" взяли под российский контроль населенный пункт Калиново в ДНР.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Южная"
 
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