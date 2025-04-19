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Армия России освободила населенный пункт Олешня в Курской области - РИА Новости Крым, 19.04.2025
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Армия России освободила населенный пункт Олешня в Курской области
Армия России освободила населенный пункт Олешня в Курской области - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Армия России освободила населенный пункт Олешня в Курской области
Вооруженные силы России вернули под контроль населенный пункт Олешня в Курской области, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T12:11
2025-04-19T12:18
министерство обороны рф
новости сво
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "север"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России вернули под контроль населенный пункт Олешня в Курской области, сообщает Минобороны.В конце марта бойцы группировки "Север" освободили Гоголевку в Курской области.Ранее Президент РФ заявил, что российские войска полностью контролируют ситуацию в Курской области, группировка ВСУ находится в полной изоляции. Путин добавил, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курскую область, будут исполнены, как и на других участках боевого соприкосновения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "север"
Армия России освободила населенный пункт Олешня в Курской области

Вооруженные силы РФ освободили от боевиков хутор Олешня в Курской области

12:11 19.04.2025 (обновлено: 12:18 19.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов отдельного батальона "АрБат" в Курской области
Боевая работа артиллеристов отдельного батальона АрБат в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России вернули под контроль населенный пункт Олешня в Курской области, сообщает Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня Курской области", - говорится в сообщении.
В конце марта бойцы группировки "Север" освободили Гоголевку в Курской области.
Ранее Президент РФ заявил, что российские войска полностью контролируют ситуацию в Курской области, группировка ВСУ находится в полной изоляции. Путин добавил, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курскую область, будут исполнены, как и на других участках боевого соприкосновения.
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Министерство обороны РФНовости СВОКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУВооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Север"
 
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