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Армия России освободила населенный пункт Олешня в Курской области
Армия России освободила населенный пункт Олешня в Курской области - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Армия России освободила населенный пункт Олешня в Курской области
Вооруженные силы России вернули под контроль населенный пункт Олешня в Курской области, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T12:11
2025-04-19T12:11
2025-04-19T12:18
министерство обороны рф
новости сво
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "север"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России вернули под контроль населенный пункт Олешня в Курской области, сообщает Минобороны.В конце марта бойцы группировки "Север" освободили Гоголевку в Курской области.Ранее Президент РФ заявил, что российские войска полностью контролируют ситуацию в Курской области, группировка ВСУ находится в полной изоляции. Путин добавил, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курскую область, будут исполнены, как и на других участках боевого соприкосновения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "север"
Армия России освободила населенный пункт Олешня в Курской области
Вооруженные силы РФ освободили от боевиков хутор Олешня в Курской области
12:11 19.04.2025 (обновлено: 12:18 19.04.2025)