https://crimea.ria.ru/20250419/armiya-rossii-osvobodila-naselennyy-punkt-oleshnya-v-kurskoy-oblasti-1145811888.html

Армия России освободила населенный пункт Олешня в Курской области

Армия России освободила населенный пункт Олешня в Курской области - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Армия России освободила населенный пункт Олешня в Курской области

Вооруженные силы России вернули под контроль населенный пункт Олешня в Курской области, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T12:11

2025-04-19T12:11

2025-04-19T12:18

министерство обороны рф

новости сво

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

вооруженные силы россии

потери всу

группировка войск "север"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России вернули под контроль населенный пункт Олешня в Курской области, сообщает Минобороны.В конце марта бойцы группировки "Север" освободили Гоголевку в Курской области.Ранее Президент РФ заявил, что российские войска полностью контролируют ситуацию в Курской области, группировка ВСУ находится в полной изоляции. Путин добавил, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курскую область, будут исполнены, как и на других участках боевого соприкосновения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "север"