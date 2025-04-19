Рейтинг@Mail.ru
Высокоточный удар нанесен по месту испытаний "Сапсана" на Украине - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250419/vysokotochnyy-udar-nanesen-po-mestu-ispytaniy-sapsana-na-ukraine-1145813117.html
Высокоточный удар нанесен по месту испытаний "Сапсана" на Украине
Высокоточный удар нанесен по месту испытаний "Сапсана" на Украине - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Высокоточный удар нанесен по месту испытаний "Сапсана" на Украине
Вооруженные силы России уничтожили место испытания украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T13:30
2025-04-19T13:37
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
украина
удары по украине
поставки западного оружия украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0f/1124902944_0:0:1860:1046_1920x0_80_0_0_e3099843639bf3dde7c44bf31fc8319e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили место испытания украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, удар был нанесен вечером в пятницу.В Минобороны отчитались, что цели удара достигнуты. Все объекты уничтожены.В пятницу утром групповой удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины.Всего за минувшую неделю по оборонке Украины и иностранным наемникам было нанесено девять групповых ударов.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0f/1124902944_105:0:1500:1046_1920x0_80_0_0_c44fd41c951e72b55bfd4c6e18ca0f78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, украина, удары по украине, поставки западного оружия украине
Высокоточный удар нанесен по месту испытаний "Сапсана" на Украине

ВС России высокоточным ударом уничтожили место испытания ракетного комплекса "Сапсан" ВСУ

13:30 19.04.2025 (обновлено: 13:37 19.04.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск российских ракет
Пуск российских ракет
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили место испытания украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, удар был нанесен вечером в пятницу.

"Групповой удар нанесен высокоточным оружием наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS производства Норвегии", - говорится в сообщении.

В Минобороны отчитались, что цели удара достигнуты. Все объекты уничтожены.
В пятницу утром групповой удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины.
Всего за минувшую неделю по оборонке Украины и иностранным наемникам было нанесено девять групповых ударов.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВОУкраинаУдары по УкраинеПоставки западного оружия Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:00Путин дал поручение по поводу возвращения западных компаний в Россию
13:51В Донбассе освободили Шевченко
13:51Когда в Керчи отключат отопление
13:30Высокоточный удар нанесен по месту испытаний "Сапсана" на Украине
13:26В Алуште на Пасху закроют проезд по улицам к набережной
13:13Признает ли Трамп российский Крым – мнение
12:53Потери ВСУ в Курской области превысили 75 тысяч боевиков
12:39Как в пасхальную ночь будет ходить общественный транспорт в Симферополе
12:11Армия России освободила населенный пункт Олешня в Курской области
12:04В Крыму умер 7-летний ребенок – Бастрыкину доложат об итогах проверки
11:34В США анонсировали судьбоносное решение по Украине
11:16В России с 1 сентября появится стипендия имени Жириновского: кому дадут
10:59Землетрясение произошло в Афганистане
10:41Патриарх Кирилл обратился к россиянам с пасхальным посланием
10:14Завышают ли цены на продукты в магазинах Крыма: как проверить
09:50Судьбоносное решение: крымчан поздравили с Днем принятия в состав России
09:30Отдали приказ атаковать Курск: Следком установил виновных командиров ВСУ
09:13Удары по Украине сегодня: полыхает Одесса и Запорожье
08:47Генетические проблемы: в ГД оценили угрозы Мерца Крымскому мосту
08:19Присоединение Крыма к России Екатериной II: как это было
Лента новостейМолния