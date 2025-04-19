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Высокоточный удар нанесен по месту испытаний "Сапсана" на Украине
Высокоточный удар нанесен по месту испытаний "Сапсана" на Украине - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Высокоточный удар нанесен по месту испытаний "Сапсана" на Украине
Вооруженные силы России уничтожили место испытания украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T13:30
2025-04-19T13:30
2025-04-19T13:37
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили место испытания украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, удар был нанесен вечером в пятницу.В Минобороны отчитались, что цели удара достигнуты. Все объекты уничтожены.В пятницу утром групповой удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины.Всего за минувшую неделю по оборонке Украины и иностранным наемникам было нанесено девять групповых ударов.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, украина, удары по украине, поставки западного оружия украине
Высокоточный удар нанесен по месту испытаний "Сапсана" на Украине
ВС России высокоточным ударом уничтожили место испытания ракетного комплекса "Сапсан" ВСУ
13:30 19.04.2025 (обновлено: 13:37 19.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили место испытания украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, удар был нанесен вечером в пятницу.
"Групповой удар нанесен высокоточным оружием наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS производства Норвегии", - говорится в сообщении.
В Минобороны отчитались, что цели удара достигнуты. Все объекты уничтожены.
В пятницу утром групповой удар высокоточным оружием
большой дальности был нанесен по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины.
Всего за минувшую неделю по оборонке Украины и иностранным наемникам было нанесено девять групповых ударов
.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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