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Высокоточный удар нанесен по месту испытаний "Сапсана" на Украине

Высокоточный удар нанесен по месту испытаний "Сапсана" на Украине - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Высокоточный удар нанесен по месту испытаний "Сапсана" на Украине

Вооруженные силы России уничтожили место испытания украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T13:30

2025-04-19T13:30

2025-04-19T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили место испытания украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, удар был нанесен вечером в пятницу.В Минобороны отчитались, что цели удара достигнуты. Все объекты уничтожены.В пятницу утром групповой удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины.Всего за минувшую неделю по оборонке Украины и иностранным наемникам было нанесено девять групповых ударов.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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