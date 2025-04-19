https://crimea.ria.ru/20250419/v-donbasse-osvobodili-shevchenko-1145813366.html

В Донбассе освободили Шевченко

В Донбассе освободили Шевченко - РИА Новости Крым, 19.04.2025

В Донбассе освободили Шевченко

Еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике освобожден от ВСУ и перешел под контроль российских сил. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T13:51

2025-04-19T13:51

2025-04-19T13:54

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике освобожден от ВСУ и перешел под контроль российских сил. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее в субботу бойцы группировки войск "Север" освободили Олешню в Курской области.Накануне враг был выбит из Валентиновки в ДНР. На этой неделе Вооруженные силы России освободили также Преображенку в Донецкой Народной Республике, а бойцы группировки "Южная" взяли под российский контроль населенный пункт Калиново в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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