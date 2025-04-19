https://crimea.ria.ru/20250419/v-donbasse-osvobodili-shevchenko-1145813366.html
В Донбассе освободили Шевченко
В Донбассе освободили Шевченко - РИА Новости Крым, 19.04.2025
В Донбассе освободили Шевченко
Еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике освобожден от ВСУ и перешел под контроль российских сил. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T13:51
2025-04-19T13:51
2025-04-19T13:54
министерство обороны рф
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике освобожден от ВСУ и перешел под контроль российских сил. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее в субботу бойцы группировки войск "Север" освободили Олешню в Курской области.Накануне враг был выбит из Валентиновки в ДНР. На этой неделе Вооруженные силы России освободили также Преображенку в Донецкой Народной Республике, а бойцы группировки "Южная" взяли под российский контроль населенный пункт Калиново в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, новости сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "южная"
В Донбассе освободили Шевченко
Шевченко в Донбассе перешло под контроль России
13:51 19.04.2025 (обновлено: 13:54 19.04.2025)