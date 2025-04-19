Рейтинг@Mail.ru
В Донбассе освободили Шевченко - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250419/v-donbasse-osvobodili-shevchenko-1145813366.html
В Донбассе освободили Шевченко
В Донбассе освободили Шевченко - РИА Новости Крым, 19.04.2025
В Донбассе освободили Шевченко
Еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике освобожден от ВСУ и перешел под контроль российских сил. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T13:51
2025-04-19T13:54
министерство обороны рф
новости сво
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "южная"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/07/1145492410_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_266d57ee10c69e7cbee5a935da173ad7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике освобожден от ВСУ и перешел под контроль российских сил. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее в субботу бойцы группировки войск "Север" освободили Олешню в Курской области.Накануне враг был выбит из Валентиновки в ДНР. На этой неделе Вооруженные силы России освободили также Преображенку в Донецкой Народной Республике, а бойцы группировки "Южная" взяли под российский контроль населенный пункт Калиново в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/07/1145492410_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_2fd10fe4df02d7ab6461a58e33a30a4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "южная"
В Донбассе освободили Шевченко

Шевченко в Донбассе перешло под контроль России

13:51 19.04.2025 (обновлено: 13:54 19.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов отдельного батальона "АрБат" в Курской области
Боевая работа артиллеристов отдельного батальона АрБат в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике освобожден от ВСУ и перешел под контроль российских сил. Об этом сообщили в Минобороны.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике", - говорится в сводке военного ведомства.
Ранее в субботу бойцы группировки войск "Север" освободили Олешню в Курской области.
Накануне враг был выбит из Валентиновки в ДНР. На этой неделе Вооруженные силы России освободили также Преображенку в Донецкой Народной Республике, а бойцы группировки "Южная" взяли под российский контроль населенный пункт Калиново в ДНР.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФНовости СВОСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Южная"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:00Путин дал поручение по поводу возвращения западных компаний в Россию
13:51В Донбассе освободили Шевченко
13:51Когда в Керчи отключат отопление
13:30Высокоточный удар нанесен по месту испытаний "Сапсана" на Украине
13:26В Алуште на Пасху закроют проезд по улицам к набережной
13:13Признает ли Трамп российский Крым – мнение
12:53Потери ВСУ в Курской области превысили 75 тысяч боевиков
12:39Как в пасхальную ночь будет ходить общественный транспорт в Симферополе
12:11Армия России освободила населенный пункт Олешня в Курской области
12:04В Крыму умер 7-летний ребенок – Бастрыкину доложат об итогах проверки
11:34В США анонсировали судьбоносное решение по Украине
11:16В России с 1 сентября появится стипендия имени Жириновского: кому дадут
10:59Землетрясение произошло в Афганистане
10:41Патриарх Кирилл обратился к россиянам с пасхальным посланием
10:14Завышают ли цены на продукты в магазинах Крыма: как проверить
09:50Судьбоносное решение: крымчан поздравили с Днем принятия в состав России
09:30Отдали приказ атаковать Курск: Следком установил виновных командиров ВСУ
09:13Удары по Украине сегодня: полыхает Одесса и Запорожье
08:47Генетические проблемы: в ГД оценили угрозы Мерца Крымскому мосту
08:19Присоединение Крыма к России Екатериной II: как это было
Лента новостейМолния