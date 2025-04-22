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Крым станет любимым местом отдыха у гостей из стран БРИКС – мнение - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Крым станет любимым местом отдыха у гостей из стран БРИКС – мнение
Крым станет любимым местом отдыха у гостей из стран БРИКС – мнение - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Крым станет любимым местом отдыха у гостей из стран БРИКС – мнение
Крым будет активно развиваться как полностью туристический регион России еще лет 10 – 15 и станет международным курортом и одним из любимых мест отдыха для... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T11:55
2025-04-22T11:55
радио "спутник в крыму"
крым
крым курортный
туризм в крыму
мнения
инвестиции
евпатория
саки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Крым будет активно развиваться как полностью туристический регион России еще лет 10 – 15 и станет международным курортом и одним из любимых мест отдыха для гостей из стран BRICS. Все предпосылки для этого есть. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт по инвестициям Евгений Ткачев.По его словам, практически по всему Крыму сегодня наблюдается дефицит участков под строительство туристической недвижимости, это особенно ощутимо на юге полуострова."Но если мы посмотрим первую-вторую линию – самые ликвидные локации с точки зрения расположения гостиничных и апартаментных комплексов, просто гостиниц, – то у нас, по факту, и в Сочи уже такой земли нет", – заметил он.Таким образом масштабное строительство на западе крымского побережья, от Евпатории в сторону города Саки (Круглогодичный морской курорт "Золотые пески" - ред.) - это именно те инвестиционные решения, которых больше на Черноморском побережье не найти, заметил он.При этом по всему побережью Крыма на разном удалении от моря продолжается строительство как жилой, так и туристической недвижимости, и так будет продолжаться еще как минимум лет десять – спада не будет, считает Ткачев."Симферополь – логистический хаб. Все остальное, за исключением Севастополя, это те локации, где непаханое поле и где туризм будет развиваться на протяжении 10 – 15 и более лет", – сказал он.Эксперт делает вывод, что Крым как курортный регион имеет не просто огромный потенциал, но и наилучшие перспективы в недалеком будущем на фоне всех остальных регионов страны.Ранее основатель и управляющий директор агентства недвижимости в Крыму, эксперт по недвижимости Анатолий Цехин сообщил, что на недвижимость в Крыму стали "охотиться" граждане США и Европы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрос на курортную недвижимость Крыма растет в геометрической прогрессии Названы крымские города-лидеры по покупке жилья в ипотеку Кондо-отели в Крыму: что надо знать о новом тренде рынка недвижимости
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крым, крым курортный, туризм в крыму, мнения, инвестиции, евпатория, саки
Крым станет любимым местом отдыха у гостей из стран БРИКС – мнение

Крым станет международным курортом в течение 10–15 лет - эксперт

11:55 22.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Крым будет активно развиваться как полностью туристический регион России еще лет 10 – 15 и станет международным курортом и одним из любимых мест отдыха для гостей из стран BRICS. Все предпосылки для этого есть. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт по инвестициям Евгений Ткачев.
По его словам, практически по всему Крыму сегодня наблюдается дефицит участков под строительство туристической недвижимости, это особенно ощутимо на юге полуострова.
"Но если мы посмотрим первую-вторую линию – самые ликвидные локации с точки зрения расположения гостиничных и апартаментных комплексов, просто гостиниц, – то у нас, по факту, и в Сочи уже такой земли нет", – заметил он.
Таким образом масштабное строительство на западе крымского побережья, от Евпатории в сторону города Саки (Круглогодичный морской курорт "Золотые пески" - ред.) - это именно те инвестиционные решения, которых больше на Черноморском побережье не найти, заметил он.
При этом по всему побережью Крыма на разном удалении от моря продолжается строительство как жилой, так и туристической недвижимости, и так будет продолжаться еще как минимум лет десять – спада не будет, считает Ткачев.
"Симферополь – логистический хаб. Все остальное, за исключением Севастополя, это те локации, где непаханое поле и где туризм будет развиваться на протяжении 10 – 15 и более лет", – сказал он.
Эксперт делает вывод, что Крым как курортный регион имеет не просто огромный потенциал, но и наилучшие перспективы в недалеком будущем на фоне всех остальных регионов страны.
"Если говорить в разрезе Крым – Россия, то Крым здесь, на мой взгляд, находится в самом выгодном положении, потому что это полностью курортный регион. И я очень сильно верю в то, что Крым станет международным курортом и займет свое место для гостей из стран BRICS+. Все предпосылки для реализации этой концепции есть. Это только вопрос времени", – заключил Ткачев.
Ранее основатель и управляющий директор агентства недвижимости в Крыму, эксперт по недвижимости Анатолий Цехин сообщил, что на недвижимость в Крыму стали "охотиться" граждане США и Европы.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымКрым курортныйТуризм в КрымуМненияИнвестицииЕвпаторияСаки
 
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