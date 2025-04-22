https://crimea.ria.ru/20250422/krym-stanet-lyubimym-mestom-otdykha-u-gostey-iz-stran-briks--mnenie-1145860006.html

Крым станет любимым местом отдыха у гостей из стран БРИКС – мнение

Крым станет любимым местом отдыха у гостей из стран БРИКС – мнение - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Крым станет любимым местом отдыха у гостей из стран БРИКС – мнение

Крым будет активно развиваться как полностью туристический регион России еще лет 10 – 15 и станет международным курортом и одним из любимых мест отдыха для... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T11:55

2025-04-22T11:55

2025-04-22T11:55

радио "спутник в крыму"

крым

крым курортный

туризм в крыму

мнения

инвестиции

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саки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Крым будет активно развиваться как полностью туристический регион России еще лет 10 – 15 и станет международным курортом и одним из любимых мест отдыха для гостей из стран BRICS. Все предпосылки для этого есть. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт по инвестициям Евгений Ткачев.По его словам, практически по всему Крыму сегодня наблюдается дефицит участков под строительство туристической недвижимости, это особенно ощутимо на юге полуострова."Но если мы посмотрим первую-вторую линию – самые ликвидные локации с точки зрения расположения гостиничных и апартаментных комплексов, просто гостиниц, – то у нас, по факту, и в Сочи уже такой земли нет", – заметил он.Таким образом масштабное строительство на западе крымского побережья, от Евпатории в сторону города Саки (Круглогодичный морской курорт "Золотые пески" - ред.) - это именно те инвестиционные решения, которых больше на Черноморском побережье не найти, заметил он.При этом по всему побережью Крыма на разном удалении от моря продолжается строительство как жилой, так и туристической недвижимости, и так будет продолжаться еще как минимум лет десять – спада не будет, считает Ткачев."Симферополь – логистический хаб. Все остальное, за исключением Севастополя, это те локации, где непаханое поле и где туризм будет развиваться на протяжении 10 – 15 и более лет", – сказал он.Эксперт делает вывод, что Крым как курортный регион имеет не просто огромный потенциал, но и наилучшие перспективы в недалеком будущем на фоне всех остальных регионов страны.Ранее основатель и управляющий директор агентства недвижимости в Крыму, эксперт по недвижимости Анатолий Цехин сообщил, что на недвижимость в Крыму стали "охотиться" граждане США и Европы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрос на курортную недвижимость Крыма растет в геометрической прогрессии Названы крымские города-лидеры по покупке жилья в ипотеку Кондо-отели в Крыму: что надо знать о новом тренде рынка недвижимости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крым курортный, туризм в крыму, мнения, инвестиции, евпатория, саки