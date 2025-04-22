https://crimea.ria.ru/20250422/zasluzhennyy-khudozhnik-kryma---aksenov-nagradil-veterana-voyny-solopova-1145863877.html

"Заслуженный художник Крыма" - Аксенов наградил ветерана войны Солопова

"Заслуженный художник Крыма" - Аксенов наградил ветерана войны Солопова - РИА Новости Крым, 22.04.2025

"Заслуженный художник Крыма" - Аксенов наградил ветерана войны Солопова

Крымский художник, ветеран Великой Отечественной войны Нинель Солопов получил почетное звание "Заслуженный художник Крыма". Как сообщил глава региона Сергей... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T12:46

2025-04-22T12:46

2025-04-22T12:46

80 лет победы

сергей аксенов

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искусство

великая отечественная война

нинель солопов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Крымский художник, ветеран Великой Отечественной войны Нинель Солопов получил почетное звание "Заслуженный художник Крыма". Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, государственная награда вручена крымскому живописцу во вторник в рамках открытия его персональной выставки в Совмине республики.Представленные на выставке живописные работы Солопова повествуют о событиях Великой Отечественной войны. Также в экспозиции представлены натюрморты и крымский пейзажи."Нинель Иванович принадлежит к великому поколению победителей. Его жизненный путь, мужество и героизм, верность долгу и любовь к Родине – достойный пример для детей и молодежи, для всех нас. После войны он громил бандеровцев на Западной Украине, служил в органах внутренних дел. А выйдя на пенсию, продолжил рисовать, в полной мере посвятив себя любимому делу", - отметил Аксенов.После окончания войны Солопов служил в органах внутренних дел. Он увлекся живописью в 70 лет, когда вышел на пенсию. В работах ветерана отражена жизнь полуострова, на полотнах – крымские парки, города и поселки. Как ранее признавался сам ветеран, его " духовно питает" природная красота полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять ветеранов получили звание "Почетный гражданин" СимферополяВыставка к 80-летию Победы открылась в Симферополе"Россия сегодня" представила в Севастополе уникальную выставку о войне

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крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80 лет победы, сергей аксенов, крым, новости крыма, искусство , великая отечественная война, нинель солопов