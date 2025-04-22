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"Заслуженный художник Крыма" - Аксенов наградил ветерана войны Солопова - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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"Заслуженный художник Крыма" - Аксенов наградил ветерана войны Солопова
"Заслуженный художник Крыма" - Аксенов наградил ветерана войны Солопова - РИА Новости Крым, 22.04.2025
"Заслуженный художник Крыма" - Аксенов наградил ветерана войны Солопова
Крымский художник, ветеран Великой Отечественной войны Нинель Солопов получил почетное звание "Заслуженный художник Крыма". Как сообщил глава региона Сергей... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T12:46
2025-04-22T12:46
80 лет победы
сергей аксенов
крым
новости крыма
искусство
великая отечественная война
нинель солопов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Крымский художник, ветеран Великой Отечественной войны Нинель Солопов получил почетное звание "Заслуженный художник Крыма". Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, государственная награда вручена крымскому живописцу во вторник в рамках открытия его персональной выставки в Совмине республики.Представленные на выставке живописные работы Солопова повествуют о событиях Великой Отечественной войны. Также в экспозиции представлены натюрморты и крымский пейзажи."Нинель Иванович принадлежит к великому поколению победителей. Его жизненный путь, мужество и героизм, верность долгу и любовь к Родине – достойный пример для детей и молодежи, для всех нас. После войны он громил бандеровцев на Западной Украине, служил в органах внутренних дел. А выйдя на пенсию, продолжил рисовать, в полной мере посвятив себя любимому делу", - отметил Аксенов.После окончания войны Солопов служил в органах внутренних дел. Он увлекся живописью в 70 лет, когда вышел на пенсию. В работах ветерана отражена жизнь полуострова, на полотнах – крымские парки, города и поселки. Как ранее признавался сам ветеран, его " духовно питает" природная красота полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять ветеранов получили звание "Почетный гражданин" СимферополяВыставка к 80-летию Победы открылась в Симферополе"Россия сегодня" представила в Севастополе уникальную выставку о войне
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80 лет победы, сергей аксенов, крым, новости крыма, искусство , великая отечественная война, нинель солопов
"Заслуженный художник Крыма" - Аксенов наградил ветерана войны Солопова

Крымский художник и ветеран Великой Отечественной Нинель Солопов получил почетное звание

12:46 22.04.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Совмине Крыма открылась персональная выставка картин ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Ивановича Солопова
В Совмине Крыма открылась персональная выставка картин ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Ивановича Солопова
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Крымский художник, ветеран Великой Отечественной войны Нинель Солопов получил почетное звание "Заслуженный художник Крыма". Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, государственная награда вручена крымскому живописцу во вторник в рамках открытия его персональной выставки в Совмине республики.
"За заслуги в искусстве Нинелю Ивановичу присвоено почетное звание "Заслуженный художник Республики Крым". Рад вручить крымскому живописцу высокую государственную награду республики. Благодарю за большую работу в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения. И конечно, за прекрасные картины", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Представленные на выставке живописные работы Солопова повествуют о событиях Великой Отечественной войны. Также в экспозиции представлены натюрморты и крымский пейзажи.
"Нинель Иванович принадлежит к великому поколению победителей. Его жизненный путь, мужество и героизм, верность долгу и любовь к Родине – достойный пример для детей и молодежи, для всех нас. После войны он громил бандеровцев на Западной Украине, служил в органах внутренних дел. А выйдя на пенсию, продолжил рисовать, в полной мере посвятив себя любимому делу", - отметил Аксенов.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Совмине Крыма открылась персональная выставка картин ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Ивановича Солопова
В Совмине Крыма открылась персональная выставка картин ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Ивановича Солопова
1 из 2
В Совмине Крыма открылась персональная выставка картин ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Ивановича Солопова
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Совмине Крыма открылась персональная выставка картин ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Ивановича Солопова
В Совмине Крыма открылась персональная выставка картин ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Ивановича Солопова
2 из 2
В Совмине Крыма открылась персональная выставка картин ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Ивановича Солопова
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
1 из 2
В Совмине Крыма открылась персональная выставка картин ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Ивановича Солопова
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 2
В Совмине Крыма открылась персональная выставка картин ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Ивановича Солопова
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
После окончания войны Солопов служил в органах внутренних дел. Он увлекся живописью в 70 лет, когда вышел на пенсию. В работах ветерана отражена жизнь полуострова, на полотнах – крымские парки, города и поселки. Как ранее признавался сам ветеран, его " духовно питает" природная красота полуострова.
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