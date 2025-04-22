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Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыт после получасовой остановки, морской пассажирский транспорт вновь курсирует через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T12:20
2025-04-22T12:21
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департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Рейд в Севастополе открыт после получасовой остановки, морской пассажирский транспорт вновь курсирует через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причины приостановки катеров и паромов не уточняются. На маршруте на время перекрытия рейда курсировали дополнительные автобусы.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе открыт рейд и возобновлено движение морского транспорта

12:20 22.04.2025 (обновлено: 12:21 22.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Рейд в Севастополе открыт после получасовой остановки, морской пассажирский транспорт вновь курсирует через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Причины приостановки катеров и паромов не уточняются. На маршруте на время перекрытия рейда курсировали дополнительные автобусы.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
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