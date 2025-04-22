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Рейд в Севастополе открыли

Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Рейд в Севастополе открыли

Рейд в Севастополе открыт после получасовой остановки, морской пассажирский транспорт вновь курсирует через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T12:20

2025-04-22T12:20

2025-04-22T12:21

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департамент транспорта севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Рейд в Севастополе открыт после получасовой остановки, морской пассажирский транспорт вновь курсирует через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причины приостановки катеров и паромов не уточняются. На маршруте на время перекрытия рейда курсировали дополнительные автобусы.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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