https://crimea.ria.ru/20250422/ochered-na-krymskiy-most-vyrosla-vdvoe---1145859340.html

Очередь на Крымский мост выросла вдвое

Очередь на Крымский мост выросла вдвое - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Очередь на Крымский мост выросла вдвое

Очередь на Крымском мосту со стороны Кубани выросла до 68 авто, утром во вторник проезда ожидали 39 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T11:11

2025-04-22T11:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Кубани выросла до 68 авто, утром во вторник проезда ожидали 39 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Мост периодически перекрывают в целях обеспечения безопасности. Кроме того, ведется досмотр транспорта и людей - это обязательная процедура.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.На полуострове с апреля 2022 года бессрочно действует желтый уровень террористической опасности с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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