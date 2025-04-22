Рейтинг@Mail.ru
Очередь на Крымский мост выросла вдвое - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250422/ochered-na-krymskiy-most-vyrosla-vdvoe---1145859340.html
Очередь на Крымский мост выросла вдвое
Очередь на Крымский мост выросла вдвое - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Очередь на Крымский мост выросла вдвое
Очередь на Крымском мосту со стороны Кубани выросла до 68 авто, утром во вторник проезда ожидали 39 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T11:11
2025-04-22T11:12
крым
новости крыма
ситуация на дорогах крыма
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416447_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_950fd3e60b339351d820655387e2abd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Кубани выросла до 68 авто, утром во вторник проезда ожидали 39 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Мост периодически перекрывают в целях обеспечения безопасности. Кроме того, ведется досмотр транспорта и людей - это обязательная процедура.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.На полуострове с апреля 2022 года бессрочно действует желтый уровень террористической опасности с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416447_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af803bd36fce32271eed76dd95c82848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма, керчь, тамань
Очередь на Крымский мост выросла вдвое

Очередь на Крымском мосту со стороны Кубани выросла до 68 автомобилей

11:11 22.04.2025 (обновлено: 11:12 22.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Кубани выросла до 68 авто, утром во вторник проезда ожидали 39 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 68 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Мост периодически перекрывают в целях обеспечения безопасности. Кроме того, ведется досмотр транспорта и людей - это обязательная процедура.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.
На полуострове с апреля 2022 года бессрочно действует желтый уровень террористической опасности с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаСитуация на дорогах КрымаКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:37Двое крымчан хотели выманить у мужчины 8 млн рублей на "взятку"
11:28В Севастополе молодым родителям будут помогать социальные няни
11:11Очередь на Крымский мост выросла вдвое
10:57В Крыму кибермошенники "заработали" больше 32 млн рублей за неделю
10:45Был верен присяге до конца: в зоне СВО погиб крымчанин Михаил Репитун
10:36Лагерь смерти: как в "Заксенхаузене" проводили эксперименты над людьми
10:33Рейд в Севастополе перекрыт
09:53Майские пенсии россияне получат досрочно – Соцфонд России
09:47В Крыму предложили создать новый туристско-археологический кластер
09:24Зураб Церетели - биография
09:16Крымский мост сейчас: оперативные данные об очередях на 9 утра
09:16Крым стал частью проекта развития опорных населенных пунктов
09:07На Южном берегу Крыма временно запретят пить воду из крана
09:06Не только "Большая тройка": как Зураб Церетели работал в Крыму
08:45Умер Зураб Церетели
08:40В Севастополе арестовали подельников за организацию незаконной миграции
08:27Крым ждет наплыва туристов после закрытия пляжей Анапы
08:11Как в Крыму Ленина хотели арестовать – к юбилею вождя пролетариата
07:52В двух селах под Феодосией в среду на весь день отключат газ
07:33Более 15 тысяч россиян покусали клещи с начала сезона
Лента новостейМолния