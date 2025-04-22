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Бродячие собаки напали на ребенка в Краснодаре – СК открыл дело - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Бродячие собаки напали на ребенка в Краснодаре – СК открыл дело
Бродячие собаки напали на ребенка в Краснодаре – СК открыл дело - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Бродячие собаки напали на ребенка в Краснодаре – СК открыл дело
В Краснодаре стая бродячих собак напала на ребенка. Как сообщает региональное управление СК России, по данному факту возбуждено уголовное дело. РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T13:09
2025-04-22T13:09
собаки
бездомные собаки
происшествия
краснодар
дети
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Краснодаре стая бродячих собак напала на ребенка. Как сообщает региональное управление СК России, по данному факту возбуждено уголовное дело.Отмечается, что местные жители подкармливают бездомных животных. По факту происшествия следственным отделом возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль руководителем краевого следственного управления.В России участились случаи нападения собак на людей. 27 марта председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за неоднократных случаев нападения бродячей собаки в Старом Крыму. 26 марта по требованию прокуратуры в Армянске суд взыскал 50 тысяч рублей в пользу ребенка, которого покусала собака. До этого в Сочи свора хаски разодрала лицо 9-летнему мальчику, в Ставрополье девочку того же возраста насмерть загрызла стая псов, на Сахалине четыре собаки загрызли женщину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди и собаки – в Севастополе ищут решение проблемыЭффективный закон по защите людей от агрессивных собак: названы условияПриюты для бездомных собак в Крыму – что поможет их созданию
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РИА Новости Крым
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собаки, бездомные собаки, происшествия, краснодар, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Бродячие собаки напали на ребенка в Краснодаре – СК открыл дело

В Краснодаре бродячие собаки покусали ребенка

13:09 22.04.2025
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБездомные собаки. Архивное фото
Бездомные собаки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Краснодаре стая бродячих собак напала на ребенка. Как сообщает региональное управление СК России, по данному факту возбуждено уголовное дело.
"Утром 21 апреля на проспекте Чекистов в Краснодаре на несовершеннолетнего напали бродячие собаки, укусив его за ногу. Очевидец произошедшего отогнал собак. Молодому человеку была оказана медицинская помощь", - сообщили в СК со ссылкой на соответствующие публикации в социальных сетях.
Отмечается, что местные жители подкармливают бездомных животных.
По факту происшествия следственным отделом возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль руководителем краевого следственного управления.
В России участились случаи нападения собак на людей. 27 марта председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за неоднократных случаев нападения бродячей собаки в Старом Крыму. 26 марта по требованию прокуратуры в Армянске суд взыскал 50 тысяч рублей в пользу ребенка, которого покусала собака. До этого в Сочи свора хаски разодрала лицо 9-летнему мальчику, в Ставрополье девочку того же возраста насмерть загрызла стая псов, на Сахалине четыре собаки загрызли женщину.
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