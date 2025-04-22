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В Крыму кибермошенники "заработали" больше 32 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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В Крыму кибермошенники "заработали" больше 32 млн рублей за неделю
В Крыму кибермошенники "заработали" больше 32 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 22.04.2025
В Крыму кибермошенники "заработали" больше 32 млн рублей за неделю
С 14 по 20 апреля на территории Крыма зарегистрировано 65 случаев дистанционного мошенничества. Общий ущерб, нанесенный киберпреступниками за этот период,... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T10:57
2025-04-22T10:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. С 14 по 20 апреля на территории Крыма зарегистрировано 65 случаев дистанционного мошенничества. Общий ущерб, нанесенный киберпреступниками за этот период, составил свыше 32,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в республиканском МВД.По данным полиции, мошенники использовали разнообразные схемы, в том числе звонки от имени сотрудников банков, операторов мобильной связи и правоохранительных органов, а также обманы через интернет-сайты, мессенджеры и соцсети.Через интернет-ресурсы были обмануты 26 человек."В полицию Симферополя с заявлением обратился местный житель, который рассказал, как стал жертвой мошенников. Мужчина на сайте бесплатных объявлений нашел информацию о продаже безалкогольных напитков. Перейдя с продавцом для дальнейшего обсуждения деталей сделки в мессенджер, договорился об оптовой поставке напитков на крупную сумму. Когда покупатель перевел на указанный лжепродавцом счет 1 миллион 900 тысяч рублей, связь с поставщиком товара резко прервалась. Оплаченный товар мужчина так и не дождался", – рассказывают в пресс-службе правоохранительных органов.12 человек стали жертвами телефонной схемы "Ваш родственник попал в ДТП". Злоумышленники, представляясь адвокатами или знакомыми, требовали крупные суммы за "решение вопроса" с правоохранительными органами. Суммы ущерба варьировались от 145 тысяч до одного миллиона рублей.26 звонков были совершены через мессенджеры. В МВД рассказывают, что жителям Феодосии и Ялты мошенники сообщали о якобы проблемах с налоговой и требовали перевода средств. Ущерб от подобных случаев составил больше 3,5 миллионов рублей.Жертвой технических уловок стал один человек. Он лишился сбережений после установки стороннего приложения по рекомендации лжеспециалиста.Сотрудники ведомства рекомендуют не доверять звонкам от "банков" и "правоохранителей", пугающих срочными операциями с деньгами, не переходить по незнакомым ссылкам из мессенджеров, не устанавливать сомнительных приложений и не верить обещаниям "легких" денег.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекорд щедрости: трое севастопольцев отдали аферистам 6,5 млнХамон недорого: москвич в Крыму обманывал любителей деликатесовКрымчане отдали мошенникам 34,5 млн рублей за неделю
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РИА Новости Крым
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4.7
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мошенничество, крым, новости крыма, кибербезопасность, мвд по республике крым, общество
В Крыму кибермошенники "заработали" больше 32 млн рублей за неделю

В Крыму кибермошенники обманули за неделю 65 человек на сумму больше 32 миллионов рублей

10:57 22.04.2025
 
© КрымэнергоинформКиберпреступность
Киберпреступность
© Крымэнергоинформ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. С 14 по 20 апреля на территории Крыма зарегистрировано 65 случаев дистанционного мошенничества. Общий ущерб, нанесенный киберпреступниками за этот период, составил свыше 32,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в республиканском МВД.
По данным полиции, мошенники использовали разнообразные схемы, в том числе звонки от имени сотрудников банков, операторов мобильной связи и правоохранительных органов, а также обманы через интернет-сайты, мессенджеры и соцсети.
Через интернет-ресурсы были обмануты 26 человек.
"В полицию Симферополя с заявлением обратился местный житель, который рассказал, как стал жертвой мошенников. Мужчина на сайте бесплатных объявлений нашел информацию о продаже безалкогольных напитков. Перейдя с продавцом для дальнейшего обсуждения деталей сделки в мессенджер, договорился об оптовой поставке напитков на крупную сумму. Когда покупатель перевел на указанный лжепродавцом счет 1 миллион 900 тысяч рублей, связь с поставщиком товара резко прервалась. Оплаченный товар мужчина так и не дождался", – рассказывают в пресс-службе правоохранительных органов.
12 человек стали жертвами телефонной схемы "Ваш родственник попал в ДТП". Злоумышленники, представляясь адвокатами или знакомыми, требовали крупные суммы за "решение вопроса" с правоохранительными органами. Суммы ущерба варьировались от 145 тысяч до одного миллиона рублей.
26 звонков были совершены через мессенджеры. В МВД рассказывают, что жителям Феодосии и Ялты мошенники сообщали о якобы проблемах с налоговой и требовали перевода средств. Ущерб от подобных случаев составил больше 3,5 миллионов рублей.
Жертвой технических уловок стал один человек. Он лишился сбережений после установки стороннего приложения по рекомендации лжеспециалиста.
"Полиция Крыма настоятельно рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился собеседник)", – напоминают в МВД.
Сотрудники ведомства рекомендуют не доверять звонкам от "банков" и "правоохранителей", пугающих срочными операциями с деньгами, не переходить по незнакомым ссылкам из мессенджеров, не устанавливать сомнительных приложений и не верить обещаниям "легких" денег.
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