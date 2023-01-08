https://crimea.ria.ru/20230108/v-rossii-utverdili-novuyu-strategiyu-deystviy-v-interesakh-zhenschin-1126295509.html

В России утвердили новую стратегию действий в интересах женщин

В России утвердили новую стратегию действий в интересах женщин - РИА Новости Крым, 08.01.2023

В России утвердили новую стратегию действий в интересах женщин

В России с 2023 года запускают новую национальную стратегию действий в интересах женщин. Документ утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 08.01.2023

2023-01-08T12:26

2023-01-08T12:26

2023-01-08T12:27

россия

общество

закон и право

правительство россии

михаил мишустин

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121746562_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7295b0c84fb7b7c59d167c9cfd7d5c36.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В России с 2023 года запускают новую национальную стратегию действий в интересах женщин. Документ утвердил премьер-министр Михаил Мишустин."Стратегия будет реализовываться в два этапа – с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год", – говорится в документе. Отмечается, что план действий разработают "в ближайшее время". В числе ключевых целей реализации новой стратегии: соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах, повышение экономической независимости и политической активности женщин в России и профилактика их неблагополучия.Как уточняют авторы документа, современные "российские женщины ориентированы на полную занятость и карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей". При этом 60 – 80% россиянок сегодня работают в отраслях, где зарплаты ниже средней по экономике.Добиться поставленных целей намерены, в частности, отлаживая систему непрерывного образования и повышения квалификации, развивая дистанционные формы занятости, формируя у женщин интерес к техническим и технологическим специальностям и вовлекая их в цифровую экономику.Кроме того, в правительстве России намерены расширять участие женщин в предпринимательстве.Отмечается, что стратегия утверждена взамен аналогичного документа, срок действия которого закончился в 2022 году, и будет действовать до 2030 года.Президент России Владимир Путин поручил правительству создать все условия для увеличения доходов семей с детьми, в частности, стимулировать родителей зарабатывать больше, обеспечивая благоприятные для этого условия.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев Единое пособие: кому, сколько и когда будут платить — Голикова Спрос на опыт: работодатели стали чаще выбирать возрастных сотрудников

https://crimea.ria.ru/20230106/skolko-krymchan-oformili-edinoe-posobie-za-pervuyu-nedelyu-yanvarya-1126266971.html

https://crimea.ria.ru/20221110/kak-za-30-let-izmenilos-otnoshenie-rossiyan-k-otkrytiyu-svoego-dela---vtsiom-1125295926.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, закон и право, правительство россии, михаил мишустин, новости