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В России утвердили новую стратегию действий в интересах женщин - РИА Новости Крым, 08.01.2023
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В России утвердили новую стратегию действий в интересах женщин
В России утвердили новую стратегию действий в интересах женщин - РИА Новости Крым, 08.01.2023
В России утвердили новую стратегию действий в интересах женщин
В России с 2023 года запускают новую национальную стратегию действий в интересах женщин. Документ утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T12:26
2023-01-08T12:27
россия
общество
закон и право
правительство россии
михаил мишустин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В России с 2023 года запускают новую национальную стратегию действий в интересах женщин. Документ утвердил премьер-министр Михаил Мишустин."Стратегия будет реализовываться в два этапа – с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год", – говорится в документе. Отмечается, что план действий разработают "в ближайшее время". В числе ключевых целей реализации новой стратегии: соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах, повышение экономической независимости и политической активности женщин в России и профилактика их неблагополучия.Как уточняют авторы документа, современные "российские женщины ориентированы на полную занятость и карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей". При этом 60 – 80% россиянок сегодня работают в отраслях, где зарплаты ниже средней по экономике.Добиться поставленных целей намерены, в частности, отлаживая систему непрерывного образования и повышения квалификации, развивая дистанционные формы занятости, формируя у женщин интерес к техническим и технологическим специальностям и вовлекая их в цифровую экономику.Кроме того, в правительстве России намерены расширять участие женщин в предпринимательстве.Отмечается, что стратегия утверждена взамен аналогичного документа, срок действия которого закончился в 2022 году, и будет действовать до 2030 года.Президент России Владимир Путин поручил правительству создать все условия для увеличения доходов семей с детьми, в частности, стимулировать родителей зарабатывать больше, обеспечивая благоприятные для этого условия.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев Единое пособие: кому, сколько и когда будут платить — Голикова Спрос на опыт: работодатели стали чаще выбирать возрастных сотрудников
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россия, общество, закон и право, правительство россии, михаил мишустин, новости
В России утвердили новую стратегию действий в интересах женщин

Премьер-министр Мишустин утвердил национальную стратегию действий в интересах женщин

12:26 08.01.2023 (обновлено: 12:27 08.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние украшения
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В России с 2023 года запускают новую национальную стратегию действий в интересах женщин. Документ утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Стратегия будет реализовываться в два этапа – с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год", – говорится в документе.
Отмечается, что план действий разработают "в ближайшее время". В числе ключевых целей реализации новой стратегии: соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах, повышение экономической независимости и политической активности женщин в России и профилактика их неблагополучия.
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Как уточняют авторы документа, современные "российские женщины ориентированы на полную занятость и карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей". При этом 60 – 80% россиянок сегодня работают в отраслях, где зарплаты ниже средней по экономике.
"В итоге, при высоком уровне образования и занятости, разрыв в заработной плате женщин и мужчин остается на заметном уровне – 28%", – отмечают в правительстве.
Добиться поставленных целей намерены, в частности, отлаживая систему непрерывного образования и повышения квалификации, развивая дистанционные формы занятости, формируя у женщин интерес к техническим и технологическим специальностям и вовлекая их в цифровую экономику.
Кроме того, в правительстве России намерены расширять участие женщин в предпринимательстве.
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Отмечается, что стратегия утверждена взамен аналогичного документа, срок действия которого закончился в 2022 году, и будет действовать до 2030 года.
Президент России Владимир Путин поручил правительству создать все условия для увеличения доходов семей с детьми, в частности, стимулировать родителей зарабатывать больше, обеспечивая благоприятные для этого условия.
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РоссияОбществоЗакон и правоПравительство РоссииМихаил МишустинНовости
 
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