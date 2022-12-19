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Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости Крым, 19.12.2022
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Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранным гражданам и лицам без гражданства использовать институт суррогатного материнства на... РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T14:42
2022-12-19T14:42
россия
владимир путин (политик)
закон и право
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранным гражданам и лицам без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории РФ. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно закону, воспользоваться услугами суррогатных матерей могут только состоящие в браке россияне или одинокая женщина-гражданка РФ, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.Ребенок, рожденный в России суррогатной матерью, которая заключила договор с потенциальными родителями или одинокой женщиной, приобретает российское гражданство по рождению.При этом запрет не будет распространяться на случаи, когда гражданин РФ находится в зарегистрированном браке с иностранцем.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что запрет суррогатного материнства для иностранцев позволит предотвратить торговлю российскими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запретили суррогатное материнство для иностранцевСовет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТВ России могут запретить суррогатное материнство для иностранцев
https://crimea.ria.ru/20221130/khammamy-v-kazhdyy-dom-i-shtrikhkod-vmesto-oms-chto-zhdet-rossiyan-v-dekabre-1125598311.html
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россия, владимир путин (политик), закон и право, общество, новости
Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Путин подписал закон о запрете для иностранцев использовать суррогатное материнство

14:42 19.12.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПутин: поставки товаров из России в ЕС в этом году вырос в 1,5 раза, несмотря на санкции
Путин: поставки товаров из России в ЕС в этом году вырос в 1,5 раза, несмотря на санкции
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранным гражданам и лицам без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории РФ. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, воспользоваться услугами суррогатных матерей могут только состоящие в браке россияне или одинокая женщина-гражданка РФ, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.
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Ребенок, рожденный в России суррогатной матерью, которая заключила договор с потенциальными родителями или одинокой женщиной, приобретает российское гражданство по рождению.
При этом запрет не будет распространяться на случаи, когда гражданин РФ находится в зарегистрированном браке с иностранцем.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что запрет суррогатного материнства для иностранцев позволит предотвратить торговлю российскими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы.
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РоссияВладимир Путин (политик)Закон и правоОбществоНовости
 
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