https://crimea.ria.ru/20221219/putin-podpisal-zakon-o-zaprete-surrogatnogo-materinstva-dlya-inostrantsev-1125986667.html

Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости Крым, 19.12.2022

Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранным гражданам и лицам без гражданства использовать институт суррогатного материнства на... РИА Новости Крым, 19.12.2022

2022-12-19T14:42

2022-12-19T14:42

2022-12-19T14:42

россия

владимир путин (политик)

закон и право

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранным гражданам и лицам без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории РФ. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно закону, воспользоваться услугами суррогатных матерей могут только состоящие в браке россияне или одинокая женщина-гражданка РФ, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.Ребенок, рожденный в России суррогатной матерью, которая заключила договор с потенциальными родителями или одинокой женщиной, приобретает российское гражданство по рождению.При этом запрет не будет распространяться на случаи, когда гражданин РФ находится в зарегистрированном браке с иностранцем.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что запрет суррогатного материнства для иностранцев позволит предотвратить торговлю российскими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запретили суррогатное материнство для иностранцевСовет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТВ России могут запретить суррогатное материнство для иностранцев

https://crimea.ria.ru/20221130/khammamy-v-kazhdyy-dom-i-shtrikhkod-vmesto-oms-chto-zhdet-rossiyan-v-dekabre-1125598311.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), закон и право, общество, новости