Рейтинг@Mail.ru
В России запретили суррогатное материнство для иностранцев - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221208/v-rossii-zapretili-surrogatnoe-materinstvo-dlya-inostrantsev--1125754875.html
В России запретили суррогатное материнство для иностранцев
В России запретили суррогатное материнство для иностранцев - РИА Новости Крым, 08.12.2022
В России запретили суррогатное материнство для иностранцев
Иностранцы больше не смогут пользоваться услугами суррогатного материнства в России. Соответствующий закон депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T15:48
2022-12-08T15:48
государственная дума рф
вячеслав володин
россия
общество
закон и право
суррогатное материнство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119745713_0:86:3423:2011_1920x0_80_0_0_58bd3fc8ba241e45fbf2f9aade20bf34.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Иностранцы больше не смогут пользоваться услугами суррогатного материнства в России. Соответствующий закон депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтениях.Услуги суррогатных матерей будут доступны состоящим в браке гражданам России и одиноким женщинам с гражданством РФ. Запрет также не коснется семейных пар, в которых один из супругов имеет гражданство другой страны.Также суррогатное материнство перестало быть видом лечения бесплодия, так как оно является вспомогательной репродуктивной технологией.Чтобы исключить вероятность заключения фиктивных браков с целью суррогатного материнства, при разводе право потенциальных родителей на ребенка будет определять суд, отметил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Комментируя принятый закон, спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что внесенные поправки позволят, в том числе, предотвратить торговлю детьми.Как сообщалось ранее, за последние несколько лет из России вывезены 45 тысяч рожденных суррогатными матерями младенцев.Еще по теме:Мнения разошлись: в России обсуждают суррогатное материнствоАморально: в Крыму высказались о суррогатном материнствеСовет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ
https://crimea.ria.ru/20220925/pozdnie-rody-detskaya-beremennost-i-eko---chto-s-rozhdaemostyu-v-krymu-1124608631.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119745713_587:0:3316:2047_1920x0_80_0_0_775a1b85dfc35b6c4a14a70e358ff602.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная дума рф, вячеслав володин, россия, общество, закон и право, суррогатное материнство
В России запретили суррогатное материнство для иностранцев

Иностранцам запретили пользоваться услугами суррогатного материнства в России

15:48 08.12.2022
 
© РИА Новости . Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкНоворожденный ребенок. Архивное фото
Новорожденный ребенок. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости . Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Иностранцы больше не смогут пользоваться услугами суррогатного материнства в России. Соответствующий закон депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтениях.
Услуги суррогатных матерей будут доступны состоящим в браке гражданам России и одиноким женщинам с гражданством РФ. Запрет также не коснется семейных пар, в которых один из супругов имеет гражданство другой страны.
Дети, которые рождены или вынашивались суррогатной матерью на момент вступления закона в силу, получат российское гражданство по праву рождения, и не смогут быть вывезены из страны.
Также суррогатное материнство перестало быть видом лечения бесплодия, так как оно является вспомогательной репродуктивной технологией.
Беременная женщина
25 сентября, 03:31Радио "Спутник в Крыму"
Поздние роды, детская беременность и ЭКО - что с рождаемостью в Крыму
Чтобы исключить вероятность заключения фиктивных браков с целью суррогатного материнства, при разводе право потенциальных родителей на ребенка будет определять суд, отметил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Комментируя принятый закон, спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что внесенные поправки позволят, в том числе, предотвратить торговлю детьми.
"Это позволит защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы", – написал Володин в своем Telegram-канале.
Как сообщалось ранее, за последние несколько лет из России вывезены 45 тысяч рожденных суррогатными матерями младенцев.
Еще по теме:
Мнения разошлись: в России обсуждают суррогатное материнство
Аморально: в Крыму высказались о суррогатном материнстве
Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ
 
Государственная Дума РФВячеслав ВолодинРоссияОбществоЗакон и правоСуррогатное материнство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:17Двум городам Крыма дадут 785 млн руб на ликвидацию стихийных свалок
16:01В Крыму медики получат спецвыплаты из федерального бюджета
15:48В России запретили суррогатное материнство для иностранцев
15:32В Краснодарском крае усиливают меры безопасности: что попало под запрет
15:19Уничтожены сотни боевиков: оперативная сводка с фронта в ЛДНР
15:06Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов
14:58Заявок на льготную ипотеку в РНКБ стало больше на 20%
14:49ВКС за сутки уничтожили семь американских и немецких установок РСЗО
14:38Больницы Крыма оснастили новым оборудованием
14:29ВКС России уничтожили около сотни польских наемников под Харьковом
14:21Сотни машин стоят в очереди на паромы через Керченский пролив
14:10Путин обратился к российским военным на передовой
13:52Особенности закона о поддержке участников спецоперации в Севастополе
13:41Захарова не исключила, что в Киеве готовится дворцовый переворот
13:30Риски нападения на Крым остаются – Кремль
13:14В институте РАН объяснили ситуацию с севастопольским аквариумом
12:47В МИД назвали признание Меркель о Минских соглашениях заявкой на трибунал
12:35Крымчанка проведет пять месяцев в колонии за неуплату алиментов
12:23Крымчанин задушил свою бабушку и тетю ради 200 тысяч рублей
12:13Аквариум в Севастополе "просят на выход" – подключились власти
Лента новостейМолния