https://crimea.ria.ru/20221208/v-rossii-zapretili-surrogatnoe-materinstvo-dlya-inostrantsev--1125754875.html

В России запретили суррогатное материнство для иностранцев

В России запретили суррогатное материнство для иностранцев - РИА Новости Крым, 08.12.2022

В России запретили суррогатное материнство для иностранцев

Иностранцы больше не смогут пользоваться услугами суррогатного материнства в России. Соответствующий закон депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем... РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T15:48

2022-12-08T15:48

2022-12-08T15:48

государственная дума рф

вячеслав володин

россия

общество

закон и право

суррогатное материнство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Иностранцы больше не смогут пользоваться услугами суррогатного материнства в России. Соответствующий закон депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтениях.Услуги суррогатных матерей будут доступны состоящим в браке гражданам России и одиноким женщинам с гражданством РФ. Запрет также не коснется семейных пар, в которых один из супругов имеет гражданство другой страны.Также суррогатное материнство перестало быть видом лечения бесплодия, так как оно является вспомогательной репродуктивной технологией.Чтобы исключить вероятность заключения фиктивных браков с целью суррогатного материнства, при разводе право потенциальных родителей на ребенка будет определять суд, отметил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Комментируя принятый закон, спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что внесенные поправки позволят, в том числе, предотвратить торговлю детьми.Как сообщалось ранее, за последние несколько лет из России вывезены 45 тысяч рожденных суррогатными матерями младенцев.Еще по теме:Мнения разошлись: в России обсуждают суррогатное материнствоАморально: в Крыму высказались о суррогатном материнствеСовет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ

https://crimea.ria.ru/20220925/pozdnie-rody-detskaya-beremennost-i-eko---chto-s-rozhdaemostyu-v-krymu-1124608631.html

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государственная дума рф, вячеслав володин, россия, общество, закон и право, суррогатное материнство