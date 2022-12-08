https://crimea.ria.ru/20221208/v-rossii-zapretili-surrogatnoe-materinstvo-dlya-inostrantsev--1125754875.html
В России запретили суррогатное материнство для иностранцев
В России запретили суррогатное материнство для иностранцев - РИА Новости Крым, 08.12.2022
В России запретили суррогатное материнство для иностранцев
Иностранцы больше не смогут пользоваться услугами суррогатного материнства в России. Соответствующий закон депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T15:48
2022-12-08T15:48
2022-12-08T15:48
государственная дума рф
вячеслав володин
россия
общество
закон и право
суррогатное материнство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119745713_0:86:3423:2011_1920x0_80_0_0_58bd3fc8ba241e45fbf2f9aade20bf34.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Иностранцы больше не смогут пользоваться услугами суррогатного материнства в России. Соответствующий закон депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтениях.Услуги суррогатных матерей будут доступны состоящим в браке гражданам России и одиноким женщинам с гражданством РФ. Запрет также не коснется семейных пар, в которых один из супругов имеет гражданство другой страны.Также суррогатное материнство перестало быть видом лечения бесплодия, так как оно является вспомогательной репродуктивной технологией.Чтобы исключить вероятность заключения фиктивных браков с целью суррогатного материнства, при разводе право потенциальных родителей на ребенка будет определять суд, отметил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Комментируя принятый закон, спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что внесенные поправки позволят, в том числе, предотвратить торговлю детьми.Как сообщалось ранее, за последние несколько лет из России вывезены 45 тысяч рожденных суррогатными матерями младенцев.Еще по теме:Мнения разошлись: в России обсуждают суррогатное материнствоАморально: в Крыму высказались о суррогатном материнствеСовет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ
https://crimea.ria.ru/20220925/pozdnie-rody-detskaya-beremennost-i-eko---chto-s-rozhdaemostyu-v-krymu-1124608631.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119745713_587:0:3316:2047_1920x0_80_0_0_775a1b85dfc35b6c4a14a70e358ff602.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная дума рф, вячеслав володин, россия, общество, закон и право, суррогатное материнство
В России запретили суррогатное материнство для иностранцев
Иностранцам запретили пользоваться услугами суррогатного материнства в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Иностранцы больше не смогут пользоваться услугами суррогатного материнства в России. Соответствующий закон депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтениях.
Услуги суррогатных матерей будут доступны состоящим в браке гражданам России и одиноким женщинам с гражданством РФ. Запрет также не коснется семейных пар, в которых один из супругов имеет гражданство другой страны.
Дети, которые рождены или вынашивались суррогатной матерью на момент вступления закона в силу, получат российское гражданство по праву рождения, и не смогут быть вывезены из страны.
Также суррогатное материнство перестало быть видом лечения бесплодия, так как оно является вспомогательной репродуктивной технологией.
Чтобы исключить вероятность заключения фиктивных браков с целью суррогатного материнства, при разводе право потенциальных родителей на ребенка будет определять суд, отметил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Комментируя принятый закон, спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что внесенные поправки позволят, в том числе, предотвратить торговлю детьми.
"Это позволит защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы", – написал
Володин в своем Telegram-канале.
Как сообщалось ранее, за последние несколько лет из России вывезены
45 тысяч рожденных суррогатными матерями младенцев.