https://crimea.ria.ru/20221127/v-rossii-mogut-zapretit-surrogatnoe-materinstvo-dlya-inostrantsev-1125565059.html
В России могут запретить суррогатное материнство для иностранцев
В России могут запретить суррогатное материнство для иностранцев - РИА Новости Крым, 27.11.2022
В России могут запретить суррогатное материнство для иностранцев
В России могут ввести запрет на услуги суррогатного материнства для иностранных граждан. Решение будет принято депутатами Госдумы РФ в начале декабре, сообщил... РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T10:01
2022-11-27T10:01
2022-11-27T10:01
государственная дума рф
вячеслав володин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В России могут ввести запрет на услуги суррогатного материнства для иностранных граждан. Решение будет принято депутатами Госдумы РФ в начале декабре, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.За последние несколько лет из России вывезено 45 тысяч рожденных суррогатными матерями младенцев, отметил Володин, что превратило услугу в "большой нелегальный бизнес".По словам Володина, такие дети становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, или попадают к однополым парам.Спикер отметил, что запрет на подобную услугу позволит пресечь торговлю детьми и защитить их. Ранее законопроект был принят парламентариями в первом чтении, второе состоится в начале декабря.В соответствии документу, обращаться к институту суррогатного материнства смогут только состоящие в браке россияне или одинокие женщины, которые по медицинским показаниям не могут выносить или родить ребенка самостоятельно.Ранее Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены полы.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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государственная дума рф, вячеслав володин
В России могут запретить суррогатное материнство для иностранцев
Володин: в декабре Госдума рассмотрит запрет на суррогатное материнство для иностранцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В России могут ввести запрет на услуги суррогатного материнства для иностранных граждан. Решение будет принято депутатами Госдумы РФ в начале декабре, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
За последние несколько лет из России вывезено 45 тысяч рожденных суррогатными матерями младенцев, отметил Володин, что превратило услугу в "большой нелегальный бизнес".
"Его оборот оценивается более чем в 2 млрд евро. Такие малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях", – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Володина, такие дети становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, или попадают к однополым парам.
Спикер отметил, что запрет на подобную услугу позволит пресечь торговлю детьми и защитить их. Ранее законопроект был принят парламентариями в первом чтении, второе состоится в начале декабря.
В соответствии документу, обращаться к институту суррогатного материнства смогут только состоящие в браке россияне или одинокие женщины, которые по медицинским показаниям не могут выносить или родить ребенка самостоятельно.