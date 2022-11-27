https://crimea.ria.ru/20221127/v-rossii-mogut-zapretit-surrogatnoe-materinstvo-dlya-inostrantsev-1125565059.html

В России могут запретить суррогатное материнство для иностранцев

В России могут запретить суррогатное материнство для иностранцев - РИА Новости Крым, 27.11.2022

В России могут запретить суррогатное материнство для иностранцев

В России могут ввести запрет на услуги суррогатного материнства для иностранных граждан. Решение будет принято депутатами Госдумы РФ в начале декабре, сообщил... РИА Новости Крым, 27.11.2022

2022-11-27T10:01

2022-11-27T10:01

2022-11-27T10:01

государственная дума рф

вячеслав володин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В России могут ввести запрет на услуги суррогатного материнства для иностранных граждан. Решение будет принято депутатами Госдумы РФ в начале декабре, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.За последние несколько лет из России вывезено 45 тысяч рожденных суррогатными матерями младенцев, отметил Володин, что превратило услугу в "большой нелегальный бизнес".По словам Володина, такие дети становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, или попадают к однополым парам.Спикер отметил, что запрет на подобную услугу позволит пресечь торговлю детьми и защитить их. Ранее законопроект был принят парламентариями в первом чтении, второе состоится в начале декабря.В соответствии документу, обращаться к институту суррогатного материнства смогут только состоящие в браке россияне или одинокие женщины, которые по медицинским показаниям не могут выносить или родить ребенка самостоятельно.Ранее Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены полы.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, вячеслав володин