https://crimea.ria.ru/20221124/gosduma-prinyala-zakon-o-zaprete-propagandy-lgbt-1125523661.html

Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Госдума приняла закон, согласно которому материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола стали основанием для блокировки сайта Роскомнадзором. Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T12:10

2022-11-24T12:10

2022-11-24T12:10

роскомнадзор

вячеслав володин

государственная дума рф

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон, согласно которому материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола стали основанием для блокировки сайта Роскомнадзором. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Он напомнил, что, согласно документу, за нарушение обновленного законодательства предусмотрены штрафы до 10 млн рублей.По мнению Володина, решение позволит защитить детей, будущее страны от "тьмы, распространяемой США и европейскими государствами".Выявлять ресурсы будут по результатам мониторинга, который будет вести в интернете уполномоченная правительством организация. Правом утверждать порядок проведения мониторинга наделен Роскомнадзор.

https://crimea.ria.ru/20221121/v-rf-namereny-monitorit-internet-v-poiskakh-propagandistov-lgbt--1125467188.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскомнадзор, вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право