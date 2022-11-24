https://crimea.ria.ru/20221124/gosduma-prinyala-zakon-o-zaprete-propagandy-lgbt-1125523661.html
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Госдума приняла закон, согласно которому материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола стали основанием для блокировки сайта Роскомнадзором. Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T12:10
2022-11-24T12:10
2022-11-24T12:10
роскомнадзор
вячеслав володин
государственная дума рф
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон, согласно которому материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола стали основанием для блокировки сайта Роскомнадзором. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Он напомнил, что, согласно документу, за нарушение обновленного законодательства предусмотрены штрафы до 10 млн рублей.По мнению Володина, решение позволит защитить детей, будущее страны от "тьмы, распространяемой США и европейскими государствами".Выявлять ресурсы будут по результатам мониторинга, который будет вести в интернете уполномоченная правительством организация. Правом утверждать порядок проведения мониторинга наделен Роскомнадзор.
https://crimea.ria.ru/20221121/v-rf-namereny-monitorit-internet-v-poiskakh-propagandistov-lgbt--1125467188.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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роскомнадзор, вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ
ГД приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон, согласно которому материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола стали основанием для блокировки сайта Роскомнадзором. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений запрещена. Ответственность грозит за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также введен запрет на пропаганду педофилии и смены пола. <...> Вы поддержали эти законы. Спасибо вам!" – написал Володин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что, согласно документу, за нарушение обновленного законодательства предусмотрены штрафы до 10 млн рублей.
По мнению Володина, решение позволит защитить детей, будущее страны от "тьмы, распространяемой США и европейскими государствами".
Выявлять ресурсы будут по результатам мониторинга
, который будет вести в интернете уполномоченная правительством организация. Правом утверждать порядок проведения мониторинга наделен Роскомнадзор.