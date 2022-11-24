Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221124/gosduma-prinyala-zakon-o-zaprete-propagandy-lgbt-1125523661.html
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Госдума приняла закон, согласно которому материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола стали основанием для блокировки сайта Роскомнадзором. Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T12:10
2022-11-24T12:10
роскомнадзор
вячеслав володин
государственная дума рф
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/06/1123757219_0:269:3162:2048_1920x0_80_0_0_34430e2fd01f7e2d5b34cb14494c2030.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон, согласно которому материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола стали основанием для блокировки сайта Роскомнадзором. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Он напомнил, что, согласно документу, за нарушение обновленного законодательства предусмотрены штрафы до 10 млн рублей.По мнению Володина, решение позволит защитить детей, будущее страны от "тьмы, распространяемой США и европейскими государствами".Выявлять ресурсы будут по результатам мониторинга, который будет вести в интернете уполномоченная правительством организация. Правом утверждать порядок проведения мониторинга наделен Роскомнадзор.
https://crimea.ria.ru/20221121/v-rf-namereny-monitorit-internet-v-poiskakh-propagandistov-lgbt--1125467188.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/06/1123757219_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1389fce69e45cff3bea40328c4d1351.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскомнадзор, вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ

ГД приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола

12:10 24.11.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон, согласно которому материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола стали основанием для блокировки сайта Роскомнадзором. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений запрещена. Ответственность грозит за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также введен запрет на пропаганду педофилии и смены пола. <...> Вы поддержали эти законы. Спасибо вам!" – написал Володин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что, согласно документу, за нарушение обновленного законодательства предусмотрены штрафы до 10 млн рублей.
По мнению Володина, решение позволит защитить детей, будущее страны от "тьмы, распространяемой США и европейскими государствами".
Выявлять ресурсы будут по результатам мониторинга, который будет вести в интернете уполномоченная правительством организация. Правом утверждать порядок проведения мониторинга наделен Роскомнадзор.
Флаг ЛГБТ-сообщества
21 ноября, 13:03
В РФ намерены мониторить Интернет в поисках пропагандистов ЛГБТ
 
РоскомнадзорВячеслав ВолодинГосударственная Дума РФЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:15Кто стреляет по ЗАЭС: в МАГАТЭ сделали очередное заявление
13:07Сколько будет стоить новый "Москвич" — прогноз эксперта
13:05Лукашенко предсказал полное уничтожение Украины
13:01В Крым идут дожди и сильный ветер – предупреждение МЧС
12:42Более 80 тысяч жителей новых регионов России получили паспорта РФ
12:36Крымчанина отправили в колонию за жестокое убийство знакомого
12:25Какие штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ в России
12:10Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ
12:04ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе "Южный поток"
11:50Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Бахчисарая
11:36МФЦ Крыма приняли рекордное число заявок на пособия от беженцев
11:27СК хочет возбудить дело из-за сожжения венков на мемориале в Севастополе
11:1568 лет на пятерых дали крымским участникам "Хизб ут-Тахрир*"
11:01Крым получит семь передвижных медкомплексов для сельской местности
10:47СК РФ проверит информацию о расправах ВСУ над мирными жителями Херсона
10:42Десятки новых случаев: ковидная сводка по Крыму и Севастополю
10:33Без электричества в Киеве остаются 70% жителей – Кличко
10:17Керченская переправа: что с погодой и как ходят паромы
10:07Школа на ГРЭСе оцеплена из-за подозрительного свертка
10:02Три способа быстрого и легкого увеличения накоплений
Лента новостейМолния