https://crimea.ria.ru/20221121/v-rf-namereny-monitorit-internet-v-poiskakh-propagandistov-lgbt--1125467188.html

В РФ намерены мониторить Интернет в поисках пропагандистов ЛГБТ

В РФ намерены мониторить Интернет в поисках пропагандистов ЛГБТ - РИА Новости Крым, 21.11.2022

В РФ намерены мониторить Интернет в поисках пропагандистов ЛГБТ

В РФ предлагают мониторить Интернет на предмет пропаганды ЛГБТ и ограничивать работу сайтов и программ, содержащих информацию, противоречащую требованиям... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T13:03

2022-11-21T13:03

2022-11-21T13:03

роскомнадзор

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В РФ предлагают мониторить Интернет на предмет пропаганды ЛГБТ и ограничивать работу сайтов и программ, содержащих информацию, противоречащую требованиям законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, который есть в распоряжении редакции.Отмечается, что поправка подготовлена ко второму чтению проекта закона о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии главой комитета ГД по информационной политике Александром Хинштейном.Отмечается, что осуществлять такой мониторинг будет "уполномоченная правительством Российской Федерации организация". Право утверждать порядок проведения мониторинга, согласно документу, дается Роскомнадзору.При выявлении признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в программах, контенте сайтов и прочих площадок в Сети Роскомнадзор сможет предпринимать меры по ограничению доступа к ним и направлять сведения о нарушениях в уполномоченные органы.Еще одной поправкой предлагается запретить в РФ продажи товаров, в том числе иностранных, в которых содержится информация, распространение которой в России запрещается в соответствии с тем же законопроектом.Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О защите прав потребителей".21 ноября Комитет ГД одобрил ко второму чтению проект о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан и до 10 млн за пропаганду педофилии.Ранее сообщалось, что к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ внесена поправка, предполагающая уголовное наказание за рецидивы – лишение свободы от нескольких месяцев до пяти лет.

https://crimea.ria.ru/20221121/v-rf-prizvali-uzhestochit-kontrol-za-blogesferoy-strimami-i-videoigrami-1125464097.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскомнадзор, общество