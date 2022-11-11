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Пять лет тюрьмы за рецидив: поправка в закон о запрете пропаганды ЛГБТ - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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Пять лет тюрьмы за рецидив: поправка в закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Пять лет тюрьмы за рецидив: поправка в закон о запрете пропаганды ЛГБТ - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Пять лет тюрьмы за рецидив: поправка в закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Поправка к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ предполагает уголовное наказание: рецидивы будут грозить лишением свободы от нескольких месяцев до пяти лет... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T19:43
2022-11-11T19:43
российская федерация (россия, рф)
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Поправка к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ предполагает уголовное наказание: рецидивы будут грозить лишением свободы от нескольких месяцев до пяти лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.В соответствии с новой инициативой, за повторное нарушение закона о запрете пропаганды ЛГБТ предлагается наказывать лишением свободы на срок до 1 года. За то же деяние с использованием средств массовой информации (СМИ) – до 2 лет. За рецидив, связанный с пропагандой ЛГБТ среди несовершеннолетних – до 3 лет.А лицо, повторно привлеченное к ответственности за пропаганду педофилии с использованием СМИ, может получить до 5 лет лишения свободы."Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет), лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, – наказывается принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет", – говорится в тексте поправки.Ранее депутаты Заксобрания Севастополя внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести систему штрафов – до 500 тыс. рублей для граждан и до 10 млн рублей для юридических лиц – за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
https://crimea.ria.ru/20220608/v-sevastopole-obyasnili-initsiativu-vvesti-v-rf-shtrafy-za-propagandu-lgbt-1123486156.html
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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российская федерация (россия, рф), закон и право
Пять лет тюрьмы за рецидив: поправка в закон о запрете пропаганды ЛГБТ

За повторное нарушение закона о запрете пропаганды ЛГБТ в РФ грозит до 5 лет – поправка

19:43 11.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Поправка к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ предполагает уголовное наказание: рецидивы будут грозить лишением свободы от нескольких месяцев до пяти лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
В соответствии с новой инициативой, за повторное нарушение закона о запрете пропаганды ЛГБТ предлагается наказывать лишением свободы на срок до 1 года. За то же деяние с использованием средств массовой информации (СМИ) – до 2 лет. За рецидив, связанный с пропагандой ЛГБТ среди несовершеннолетних – до 3 лет.
А лицо, повторно привлеченное к ответственности за пропаганду педофилии с использованием СМИ, может получить до 5 лет лишения свободы.
Флаг ЛГБТ-сообщества
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"Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет), лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, – наказывается принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет", – говорится в тексте поправки.
Ранее депутаты Заксобрания Севастополя внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести систему штрафов – до 500 тыс. рублей для граждан и до 10 млн рублей для юридических лиц – за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)Закон и право
 
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