https://crimea.ria.ru/20221111/pyat-let-tyurmy-za-retsidiv-popravka-v-zakon-o-zaprete-propagandy-lgbt-1125338354.html

Пять лет тюрьмы за рецидив: поправка в закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Пять лет тюрьмы за рецидив: поправка в закон о запрете пропаганды ЛГБТ - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Пять лет тюрьмы за рецидив: поправка в закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Поправка к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ предполагает уголовное наказание: рецидивы будут грозить лишением свободы от нескольких месяцев до пяти лет... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T19:43

2022-11-11T19:43

2022-11-11T19:43

российская федерация (россия, рф)

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110128/50/1101285001_0:1124:1783:2127_1920x0_80_0_0_7174906a33eaa4797879ed15328ed1f8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Поправка к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ предполагает уголовное наказание: рецидивы будут грозить лишением свободы от нескольких месяцев до пяти лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.В соответствии с новой инициативой, за повторное нарушение закона о запрете пропаганды ЛГБТ предлагается наказывать лишением свободы на срок до 1 года. За то же деяние с использованием средств массовой информации (СМИ) – до 2 лет. За рецидив, связанный с пропагандой ЛГБТ среди несовершеннолетних – до 3 лет.А лицо, повторно привлеченное к ответственности за пропаганду педофилии с использованием СМИ, может получить до 5 лет лишения свободы."Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет), лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, – наказывается принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет", – говорится в тексте поправки.Ранее депутаты Заксобрания Севастополя внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести систему штрафов – до 500 тыс. рублей для граждан и до 10 млн рублей для юридических лиц – за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

https://crimea.ria.ru/20220608/v-sevastopole-obyasnili-initsiativu-vvesti-v-rf-shtrafy-za-propagandu-lgbt-1123486156.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), закон и право