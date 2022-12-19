Единое пособие: кому, сколько и когда будут платить — Голикова
Голикова перечислила ключевые правила единого пособия
© РИА Новости . Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. С 1 января 2023 в России появится универсальное пособие для семей с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума, его размер будет определяться индивидуально в зависимости от финансового положения семьи, и составит 50, 75 или 100% детского прожиточного минимума в регионах. Ключевые правила, связанные с назначением этой выплаты перечислила вице-премьера Татьяна Голикова, сообщает пресс-служба Кабмина.
Что меняется
По словам Голиковой, с появлением нового пособия унифицируются правила назначения выплат на детей до трех лет. Это позволит получать такие выплаты вне зависимости от очередности рождения ребенка. Размер выплат беременным также возрастает до 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина. В среднем по стране он составит до 16 тыс. рублей. Еще одно нововведение предусматривает оформление выплаты из средств материнского капитала вне зависимости от очередности рождения ребенка.
Как получить
"Пособие будет выплачиваться по принципу одного окна в Социальном фонде. Для этого достаточно подать заявление: в электронном виде на портале госуслуг с 28 декабря, в бумажном виде в клиентские службы Социального фонда и МФЦ с 9 января 2023 года. Первые выплаты поступят уже во второй половине января. Также граждане могут сохранить за собой право на уже имеющиеся меры поддержки или перейти на единое пособие", — рассказала Голикова.
Универсальное пособие для семей с низкими доходами объединит целый ряд действующих мер соцзащиты, в том числе выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им трех лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17. Такое пособие также будет назначаться женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности. Для оформления будет достаточно одного заявления, другие документы не нужны.
В ноябре президент России Владимир Путин поддержал введение единого пособия. Это поможет обеспечить более весомую единую ежемесячную выплату.
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