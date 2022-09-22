https://crimea.ria.ru/20220922/dlya-semey-s-nizkimi-dokhodami-razrabotali-universalnoe-posobie-1124587927.html
Для семей с низкими доходами разработали универсальное пособие
Для семей с низкими доходами разработали универсальное пособие - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Для семей с низкими доходами разработали универсальное пособие
Универсальное пособие для семей с низкими доходами может появиться в России с 1 января 2023 года. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер Михаил... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T16:00
2022-09-22T16:00
2022-09-22T16:00
соцзащита
михаил мишустин
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Универсальное пособие для семей с низкими доходами может появиться в России с 1 января 2023 года. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер Михаил Михустин. Такое пособие также будет назначаться нуждающимся, которые встали учет на ранних сроках беременности.Премьер подчеркнул, что для оформления этого вида помощи будет достаточно подать только одно заявление. Дополнительных справок, по его словам, предоставлять не потребуется. Заявку на получение универсального пособия можно будет подать онлайн в личном кабинете на портале госуслуг, и лично – в офисах МФЦ или Фонде пенсионного и социального страхования.Мишустин выразил уверенность, что введение универсального пособия позволит государству обеспечить действительно единую и комплексную адресную поддержку родителей с ранних сроков беременности до достижения ребенком 17 лет. По предварительным подсчетам, данная мера затронет семьи, в которых воспитываются около десяти миллионов детей.
https://crimea.ria.ru/20220604/kakie-posobiya-vyrosli-v-krymu-s-iyunya-i-na-skolko-1123440461.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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соцзащита, михаил мишустин, общество
Для семей с низкими доходами разработали универсальное пособие
В РФ семьи с низкими доходами смогу претендовать на универсальное пособие
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Универсальное пособие для семей с низкими доходами может появиться в России с 1 января 2023 года. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер Михаил Михустин.
"Оно объединит целый ряд действующих мер соцзащиты, в том числе выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им трех лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17", – сказал Мишустин.
Такое пособие также будет назначаться нуждающимся, которые встали учет на ранних сроках беременности.
Премьер подчеркнул, что для оформления этого вида помощи будет достаточно подать только одно заявление. Дополнительных справок, по его словам, предоставлять не потребуется. Заявку на получение универсального пособия можно будет подать онлайн в личном кабинете на портале госуслуг, и лично – в офисах МФЦ или Фонде пенсионного и социального страхования.
Мишустин выразил уверенность, что введение универсального пособия позволит государству обеспечить действительно единую и комплексную адресную поддержку родителей с ранних сроков беременности до достижения ребенком 17 лет. По предварительным подсчетам, данная мера затронет семьи, в которых воспитываются около десяти миллионов детей.