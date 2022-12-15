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Путин: размер пособия для беременных вырастет до прожиточного минимума - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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Путин: размер пособия для беременных вырастет до прожиточного минимума
Путин: размер пособия для беременных вырастет до прожиточного минимума - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Путин: размер пособия для беременных вырастет до прожиточного минимума
Размер пособия для беременных в следующем году составит от половины до одного прожиточного минимума. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T16:13
2022-12-15T16:14
владимир путин (политик)
соцзащита
пособия и выплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Размер пособия для беременных в следующем году составит от половины до одного прожиточного минимума. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Он подчеркнул, что защита материнства и детства является одной из ключевых задач органов власти. И призвал правительство подготовить пакет мер для повышения рождаемости и поддержке семей.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появится единое пособие для семей с детьми – ПутинПособие при рождении ребенка теперь можно оформить на "Госуслугах"В России выделили дополнительные деньги на детские выплаты от 3 до 7 лет
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), соцзащита, пособия и выплаты, россия, общество, новости
Путин: размер пособия для беременных вырастет до прожиточного минимума

Путин: в 2023 году размер пособия для беременных вырастет до прожиточного минимума

16:13 15.12.2022 (обновлено: 16:14 15.12.2022)
 
© Фото: pixabay.comБеременность
Беременность
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Размер пособия для беременных в следующем году составит от половины до одного прожиточного минимума. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Размер пособия для беременных будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в этом регионе проживания. Оформление и получение пособий должно быть максимально понятным, простым и удобным для граждан, оно должно стать реальной поддержкой для семей", - заявил президент.
Он подчеркнул, что защита материнства и детства является одной из ключевых задач органов власти. И призвал правительство подготовить пакет мер для повышения рождаемости и поддержке семей.
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