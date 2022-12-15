https://crimea.ria.ru/20221215/putin-razmer-posobiya-dlya-beremennykh-vyrastet-do-prozhitochnogo-minimuma-1125913250.html

Путин: размер пособия для беременных вырастет до прожиточного минимума

Путин: размер пособия для беременных вырастет до прожиточного минимума - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Путин: размер пособия для беременных вырастет до прожиточного минимума

Размер пособия для беременных в следующем году составит от половины до одного прожиточного минимума. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T16:13

2022-12-15T16:13

2022-12-15T16:14

владимир путин (политик)

соцзащита

пособия и выплаты

россия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Размер пособия для беременных в следующем году составит от половины до одного прожиточного минимума. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Он подчеркнул, что защита материнства и детства является одной из ключевых задач органов власти. И призвал правительство подготовить пакет мер для повышения рождаемости и поддержке семей.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появится единое пособие для семей с детьми – ПутинПособие при рождении ребенка теперь можно оформить на "Госуслугах"В России выделили дополнительные деньги на детские выплаты от 3 до 7 лет

россия

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), соцзащита, пособия и выплаты, россия, общество, новости