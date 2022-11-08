https://crimea.ria.ru/20221108/putin-poruchil-pomogat-roditelyam-v-rossii-zarabatyvat-bolshe-1125285646.html

Путин поручил помогать родителям в России зарабатывать больше

Путин поручил помогать родителям в России зарабатывать больше - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Путин поручил помогать родителям в России зарабатывать больше

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать все условия для увеличения доходов семей с детьми, в частности, стимулировать родителей... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T20:45

2022-11-08T20:45

2022-11-08T20:47

соцзащита

владимир путин (политик)

российская федерация (россия, рф)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111651/03/1116510341_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_867bb67643b7b1aae2d569bbf7ff7be7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству создать все условия для увеличения доходов семей с детьми, в частности, стимулировать родителей зарабатывать больше, обеспечивая благоприятные для этого условия. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по вопросам поддержки доходов семей с детьми.Как пример необходимости решить данный вопрос президент привел жизненную ситуацию, когда родители выходят на работу или их заработок незначительно повышается, при этом они теряют право на "детские выплаты", хотя совокупный доход семьи остается невысоким и может быть даже ниже, чем у тех, кто пособие получает. Он отметил, что существуют разные подходы к решению этого вопроса, один из которых –"сделать корректировки по налогам, чтобы люди меньше платили, если совокупный доход падает". Другой – частичная выплата пособий. "Есть разные подходы", – сказал глава государства. "Я знаю, что вы этим занимаетесь. Прошу только не затягивать и принять согласованное решение", – добавил президент. Он подчеркнул, что в России необходимо создать "все условия для увеличения доходов семей с детьми, "причем реальных доходов: чтобы семейные бюджеты становились более устойчивыми". В числе новых предложений, которые президент поручил представить правительству для реализации поставленной задачи – "предложение по ускоренному росту минимального размера оплаты труда с тем, чтобы они существенно превышали величину прожиточного минимума и разрыв продолжал увеличиваться". Российский лидер подчеркнул, что работа по поддержке семей с детьми в России требует сегодня особого внимания и участия со стороны как федеральных органов власти, так и "коллег из регионов Российской Федерации на местах" при условии координации всех их действий. "Необходимо постоянно держать на контроле ситуацию с доходами граждан из семей с детьми. Принимать здесь нужно выверенные, адресные и эффективные решения. <...> Российские семьи, молодежь, которые только начинают взрослые жизнь, должны быть уверены, что наши меры поддержки семьи – отцовства, материнства, детства – гарантированы российским государством на годы вперед", – отметил президент. Он добавил, что такая поддержка в России будет только наращиваться и совершенствоваться, "несмотря на все текущие сложности и вызовы". Ранее в ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России фактически завершено формирование системы поддержки семей с детьми и с 2023 года в России стартуют выплаты единого пособия на детей от рождения до 17 лет. По словам главы Минтруда РФ Антона Котякова, новая система выплат охватит миллионов 10 миллионов российских детей. Президент Владимир Путин, комментируя эту тему, обозначил принципиальные требования к тому, как должны оформляться и выдаваться такие пособия: максимально просто, понятно и удобно для граждан.

https://crimea.ria.ru/20221108/v-rossii-uvelichitsya-mrot-i-prozhitochnyy-minimum-1125285214.html

https://crimea.ria.ru/20220825/v-rossii-uvelichili-vyplaty-mnogodetnym-semyam-1124288171.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соцзащита, владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), общество