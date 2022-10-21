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Спрос на опыт: работодатели стали чаще выбирать возрастных сотрудников - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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Спрос на опыт: работодатели стали чаще выбирать возрастных сотрудников
Спрос на опыт: работодатели стали чаще выбирать возрастных сотрудников - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Спрос на опыт: работодатели стали чаще выбирать возрастных сотрудников
Спрос на возрастных сотрудников наблюдается среди российских работодателей, поскольку такие работники более опытные и не подведут в бизнесе. Об этом в... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T07:05
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общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Спрос на возрастных сотрудников наблюдается среди российских работодателей, поскольку такие работники более опытные и не подведут в бизнесе. Об этом в комментарии "Известиям" рассказал заместитель гендиректора сервиса "Работа.ру" со ссылкой на данные последнего опроса."Так, на рынке труда соискатели снизили активность в смене работы и поиске новых вакансий, они предпочитают сохранить стабильность на текущем месте работы. Такое положение дел отметили 35% работодателей. Они также считают, что в ближайшее время диктовать условия на рынке труда будут не соискатели, а именно компании", - приводит издание данные эксперта.Кроме того, увеличилось число собеседований с женщинами, однако пока незначительно – на 3%. В целом женскими резюме сейчас интересуются 62% работодателей. При этом наибольший рост фиксируется в сферах "Страхование", "Безопасность", "Спорт, фитнес, красота" и "Административный персонал".В свою очередь главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина также заявила о росте спроса на возрастных сотрудников, на фоне которого интерес к молодым работникам снижается.
https://crimea.ria.ru/20220906/kakie-vakansii-predlagaet-bezhentsam-krym-1124420047.html
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общество, новости
Спрос на опыт: работодатели стали чаще выбирать возрастных сотрудников

"Работа.ру": работодатели стали чаще выбирать возрастных сотрудников

07:05 21.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка вакансий в Мелитополе
Ярмарка вакансий в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Спрос на возрастных сотрудников наблюдается среди российских работодателей, поскольку такие работники более опытные и не подведут в бизнесе. Об этом в комментарии "Известиям" рассказал заместитель гендиректора сервиса "Работа.ру" со ссылкой на данные последнего опроса.
По его словам, четверть (24%) опрошенных представителей бизнеса признались, что выбирают сотрудников старшей возрастной группы, которые "могут в большинстве своем обеспечивать стабильность бизнеса". Кроме того, наблюдается еще ряд трендов.
"Так, на рынке труда соискатели снизили активность в смене работы и поиске новых вакансий, они предпочитают сохранить стабильность на текущем месте работы. Такое положение дел отметили 35% работодателей. Они также считают, что в ближайшее время диктовать условия на рынке труда будут не соискатели, а именно компании", - приводит издание данные эксперта.
Кроме того, увеличилось число собеседований с женщинами, однако пока незначительно – на 3%. В целом женскими резюме сейчас интересуются 62% работодателей. При этом наибольший рост фиксируется в сферах "Страхование", "Безопасность", "Спорт, фитнес, красота" и "Административный персонал".
В свою очередь главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина также заявила о росте спроса на возрастных сотрудников, на фоне которого интерес к молодым работникам снижается.
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