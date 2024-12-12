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Умерла актриса Раиса Максимова
Умерла актриса Раиса Максимова - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Умерла актриса Раиса Максимова
Народная артистка РСФСР Раиса Максимова ушла из жизни после болезни. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T08:56
2024-12-12T08:56
2024-12-12T08:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Народная артистка РСФСР Раиса Максимова ушла из жизни после болезни. Об этом пишет РИА Новости."Раисе Максимовой несколько раз вызывали скорую и пытались помочь. 29 ноября ее выписали из больницы, у нее была пневмония и проблемы с сердцем", — говорится в сообщении.Раиса Викторовна Максимова родилась 2 ноября 1929 года в Саратове. В 1946 году окончила Саратовское театральное училище и до 1952 года играла на сцене Саратовского ТЮЗа. В 1956 году Максимова окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу театра. Она сыграла в фильме "Идиот" (1958), снятому по одноименному роману Федора Достоевского, драме "Вдовы" (1976) и сериале "Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-2" (2007). Также актриса участвовала в постановках в Московском Художественном театре имени А.П. Чехова.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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утраты, кино, кинематограф, искусство , культура, общество
Умерла актриса Раиса Максимова
Народная артистка РСФСР Раиса Максимова ушла из жизни в возрасте 94 лет
08:56 12.12.2024 (обновлено: 08:58 12.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Народная артистка РСФСР Раиса Максимова ушла из жизни после болезни. Об этом пишет РИА Новости.
"Раисе Максимовой несколько раз вызывали скорую и пытались помочь. 29 ноября ее выписали из больницы, у нее была пневмония и проблемы с сердцем", — говорится в сообщении.
Раиса Викторовна Максимова родилась 2 ноября 1929 года в Саратове. В 1946 году окончила Саратовское театральное училище и до 1952 года играла на сцене Саратовского ТЮЗа. В 1956 году Максимова окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу театра.
Она сыграла в фильме "Идиот" (1958), снятому по одноименному роману Федора Достоевского, драме "Вдовы" (1976) и сериале "Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-2" (2007). Также актриса участвовала в постановках в Московском Художественном театре имени А.П. Чехова.
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