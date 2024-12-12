https://crimea.ria.ru/20241212/migranty-v-rossii-stali-sovershat-menshe-prestupleniy---mvd-1142570943.html

Мигранты в России стали совершать меньше преступлений - МВД

Мигранты в России стали совершать меньше преступлений - МВД - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Мигранты в России стали совершать меньше преступлений - МВД

В России снижается число преступлений, совершенных мигрантами. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T10:40

2024-12-12T10:40

2024-12-12T10:40

россия

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

ирина волк

нелегальные мигранты

мигранты

правонарушения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В России снижается число преступлений, совершенных мигрантами. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным статистики, число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 3,9 % в сравнении с прошлым годом. В частности, на 25,7% уменьшилось количество разбойных нападений и грабежей, на 15,8 % – преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,Также в этом году зафиксировано на 4,5% меньше убийств и покушений, на 11,1% - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Общее число преступлений, совершенных иностранцами, снизилось в этом году на 2%.Государственная дума России ранее приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегалом. Также приняты ряд других законов о мигрантах, в частности - закон об ужесточении ответственности за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции, закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запретили зачислять в школы детей мигрантов без знания русскогоИз Севастополя выдворили мигрантовВ Донецке задержаны мигранты за пропаганду радикального ислама

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, нелегальные мигранты, мигранты, правонарушения