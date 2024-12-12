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Мигранты в России стали совершать меньше преступлений - МВД - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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Мигранты в России стали совершать меньше преступлений - МВД
Мигранты в России стали совершать меньше преступлений - МВД - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Мигранты в России стали совершать меньше преступлений - МВД
В России снижается число преступлений, совершенных мигрантами. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T10:40
2024-12-12T10:40
россия
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ирина волк
нелегальные мигранты
мигранты
правонарушения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В России снижается число преступлений, совершенных мигрантами. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным статистики, число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 3,9 % в сравнении с прошлым годом. В частности, на 25,7% уменьшилось количество разбойных нападений и грабежей, на 15,8 % – преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,Также в этом году зафиксировано на 4,5% меньше убийств и покушений, на 11,1% - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Общее число преступлений, совершенных иностранцами, снизилось в этом году на 2%.Государственная дума России ранее приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегалом. Также приняты ряд других законов о мигрантах, в частности - закон об ужесточении ответственности за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции, закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запретили зачислять в школы детей мигрантов без знания русскогоИз Севастополя выдворили мигрантовВ Донецке задержаны мигранты за пропаганду радикального ислама
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россия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, нелегальные мигранты, мигранты, правонарушения
Мигранты в России стали совершать меньше преступлений - МВД

В России число разбойных нападений и грабежей с участием мигрантов сократилось на 25%

10:40 12.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРейд по выявлению незаконных трудовых мигрантов в Челябинске
Рейд по выявлению незаконных трудовых мигрантов в Челябинске - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В России снижается число преступлений, совершенных мигрантами. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Динамика снижения количества преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, прослеживается по всем основным видам правонарушений", -написала Волк в своем Telegram-канале.
По данным статистики, число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 3,9 % в сравнении с прошлым годом. В частности, на 25,7% уменьшилось количество разбойных нападений и грабежей, на 15,8 % – преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
Также в этом году зафиксировано на 4,5% меньше убийств и покушений, на 11,1% - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Общее число преступлений, совершенных иностранцами, снизилось в этом году на 2%.
Государственная дума России ранее приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегалом. Также приняты ряд других законов о мигрантах, в частности - закон об ужесточении ответственности за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции, закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции и другие.
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РоссияНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Ирина ВолкНелегальные мигрантыМигрантыПравонарушения
 
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