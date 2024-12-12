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День Конституции России - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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День Конституции России
День Конституции России - РИА Новости Крым, 12.12.2024
День Конституции России
День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T07:37
2024-12-12T07:37
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День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина, этот день был объявлен государственным праздником.Подготовка и принятие действующей Конституции проходили на фоне противостояния двух ветвей власти – исполнительной в лице президента Бориса Ельцина и законодательной в лице Верховного совета (ВС) РФ.Было подготовлено несколько проектов Конституции. Главными из них были проект Конституционной комиссии Верховного совета РФ (или так называемый "румянцевский проект") и проект, подготовленный Конституционным совещанием, созванным по решению Ельцина.Проект Конституционного совещания вобрал в себя многие положения проекта Конституционной комиссии и был принят за основу при окончательной доработке Конституции с привлечением субъектов Федерации, депутатов, специалистов, рабочих групп. Именно этот проект основного закона и был вынесен президентом на всенародное голосование.Референдум по принятию новой Конституции прошел 12 декабря 1993 года. В нем приняли участие 58 миллионов 187 тысяч 755 россиян, или 54,8% зарегистрированных избирателей. За принятие Конституции проголосовало 32 миллиона 937 тысяч 630 избирателей (58,4%).Конституция официально вступила в силу 25 декабря 1993 года, в день ее опубликования.Новая Конституция РФ существенно изменила структуру высших органов государственной власти. В ней был закреплен принцип разделения властей, сделан серьезный шаг по пути усовершенствования федеративного устройства России. Нормам Конституции впервые в истории нашей страны было придано прямое действие. Это значит, что любой человек может защитить свои права, ссылаясь на конституционные нормы, а судебные и иные государственные органы при рассмотрении дел и решений спорных вопросов должны руководствоваться, прежде всего, нормами основного закона.Конституция не предписывала, как это было ранее, предустановленной единой экономической системы, основанной на государственной собственности, в равной мере защищая все формы собственности, обеспечивая свободу развития гражданского общества.Основной закон провозгласил президента РФ главой государства и возложил на него обязанности по защите Конституции, прав и свобод человека и гражданина, охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции.При вступлении в должность президент Российской Федерации приносит присягу народу на экземпляре Конституции Российской Федерации. Текст присяги закреплен статьей 82 Конституции.Специальный экземпляр Конституции РФ хранится в библиотеке Администрации президента в Кремле и используется только во время инаугурации президента России.С 1996 по 2008 годы в Конституцию был внесен ряд изменений, связанных с укрупнением субъектов Федерации, а также изменением их названий.30 декабря 2009 года в Основной закон были внесены более существенные поправки. Они были предусмотрены Законом РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 года "Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы" и Законом РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 года "О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации".С 2009 года, согласно Основному закону, срок полномочий президента РФ и депутатов нижней палаты российского парламента увеличен: глава государства избирается на 6 лет (ранее на 4 года), а депутаты Госдумы на 5 лет (ранее на 4 года).Кроме того, правительство обязано отчитываться перед Госдумой о своей работе. Тексты отчетов публикуются в "Российской газете" и "Парламентской газете".В 2014 году в Конституцию вносились изменения в связи с объединением Верховного суда и Высшего арбитражного суда РФ, в связи с принятием в РФ Республики Крым и города федерального значения Севастополя, а также в связи с введением института федеральных сенаторов.В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил идею внесения изменений в Основной закон. По словам президента, они были необходимы для дальнейшего развития России как правового социального государства, "в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие". Большинство депутатов, главы парламентов и фракций поддержали идею внесения поправок в Конституцию.Одним из условий вступления в силу поправок стало их одобрение гражданами на общероссийском голосовании, которое было назначено на 22 апреля, но из-за ситуации с распространением коронавируса было перенесено и прошло с 25 июня по 1 июля.Итоговая явка составила 67,97%. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против высказались 21,27% (около 16 миллионов человек).4 июля поправки в Конституцию вступили в силу.Всего в Конституцию были внесены 206 поправок. Ключевые из них касаются социальных вопросов. Они гарантируют защиту достоинства граждан и уважение человека труда, индексацию пенсий не реже одного раза в год, а также обеспечивают реализацию принципов социального партнерства в сфере трудовых отношений.Помимо этого, теперь в Основном законе говорится о доступной и качественной медицине и что "государство также обеспечивает приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения".Конституция отныне налагает запрет на избрание президентом гражданина России, имеющего или имевшего гражданство другой страны либо вид на жительство там. Соответствующее ограничение распространяется на сенаторов, депутатов, высших должностных лиц регионов, руководителей федеральных государственных органов, уполномоченного по правам человека, судей, прокуроров и так далее.Основной закон теперь находится в приоритете над международным правом, Конституционный суд может не исполнять решения международных органов, если они противоречат Основному закону.Усилены полномочия Госдумы и Совета Федерации, которые вправе осуществлять парламентский контроль. Кроме того, вступила в силу поправка президентских сроков без слова "подряд". Они не учитывают число сроков, в течение которых президент занимал должность на момент вступления в силу поправки.Сам президент, согласно поправкам, формирует Совет безопасности и Государственный совет России. Одним из изменений, предложенных Путиным, стал запрет на двойное гражданство и счета в иностранных банках для отдельных должностных лиц, включая главу государства.В течение двенадцати лет День Конституции 12 декабря был выходным днем. С 1 января 2005 года, согласно принятым Госдумой поправкам в Трудовой кодекс (Федеральный закон от 29 декабря 2004 года), этот день стал рабочим. В июле 2005 года День Конституции России был причислен к памятным датам.Материал подготовлен РИА Новости
https://crimea.ria.ru/20210115/Mandat-na-perezagruzku-kak-novaya-Konstitutsiya-izmenit-politsistemu-RF-1119153778.html
https://crimea.ria.ru/20230929/dokazat-nezakonnost-peredachi-kryma-ussr-zachem-i-komu-eto-nuzhno-segodnya-1131732569.html
https://crimea.ria.ru/20231114/kakie-popravki-v-zakon-o-vyborakh-prezidenta-rf-utverdil-putin-1132775128.html
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общество, россия, праздники и памятные даты, новости, закон и право, изменения в конституции рф, история, конституция россии
День Конституции России

День Конституции России отмечается 12 декабря

07:37 12.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКонституция РФ
Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина, этот день был объявлен государственным праздником.
Подготовка и принятие действующей Конституции проходили на фоне противостояния двух ветвей власти – исполнительной в лице президента Бориса Ельцина и законодательной в лице Верховного совета (ВС) РФ.
Было подготовлено несколько проектов Конституции. Главными из них были проект Конституционной комиссии Верховного совета РФ (или так называемый "румянцевский проект") и проект, подготовленный Конституционным совещанием, созванным по решению Ельцина.
Проект Конституционного совещания вобрал в себя многие положения проекта Конституционной комиссии и был принят за основу при окончательной доработке Конституции с привлечением субъектов Федерации, депутатов, специалистов, рабочих групп. Именно этот проект основного закона и был вынесен президентом на всенародное голосование.
Референдум по принятию новой Конституции прошел 12 декабря 1993 года. В нем приняли участие 58 миллионов 187 тысяч 755 россиян, или 54,8% зарегистрированных избирателей. За принятие Конституции проголосовало 32 миллиона 937 тысяч 630 избирателей (58,4%).
Конституция официально вступила в силу 25 декабря 1993 года, в день ее опубликования.
Новая Конституция РФ существенно изменила структуру высших органов государственной власти. В ней был закреплен принцип разделения властей, сделан серьезный шаг по пути усовершенствования федеративного устройства России. Нормам Конституции впервые в истории нашей страны было придано прямое действие. Это значит, что любой человек может защитить свои права, ссылаясь на конституционные нормы, а судебные и иные государственные органы при рассмотрении дел и решений спорных вопросов должны руководствоваться, прежде всего, нормами основного закона.
Поправки к конституции конституция - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января 2021, 18:55
Мандат на перезагрузку: как новая Конституция изменит политсистему РФИзменения Конституции РФ, предложенные ровно год назад президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию и впоследствии одобренные большинством россиян, адаптировали основной закон страны к современным вызовам и повысили роль политических представителей граждан в системе власти.
Конституция не предписывала, как это было ранее, предустановленной единой экономической системы, основанной на государственной собственности, в равной мере защищая все формы собственности, обеспечивая свободу развития гражданского общества.
Основной закон провозгласил президента РФ главой государства и возложил на него обязанности по защите Конституции, прав и свобод человека и гражданина, охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.
Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции.
При вступлении в должность президент Российской Федерации приносит присягу народу на экземпляре Конституции Российской Федерации. Текст присяги закреплен статьей 82 Конституции.
Специальный экземпляр Конституции РФ хранится в библиотеке Администрации президента в Кремле и используется только во время инаугурации президента России.
С 1996 по 2008 годы в Конституцию был внесен ряд изменений, связанных с укрупнением субъектов Федерации, а также изменением их названий.
30 декабря 2009 года в Основной закон были внесены более существенные поправки. Они были предусмотрены Законом РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 года "Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы" и Законом РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 года "О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации".
С 2009 года, согласно Основному закону, срок полномочий президента РФ и депутатов нижней палаты российского парламента увеличен: глава государства избирается на 6 лет (ранее на 4 года), а депутаты Госдумы на 5 лет (ранее на 4 года).
Кроме того, правительство обязано отчитываться перед Госдумой о своей работе. Тексты отчетов публикуются в "Российской газете" и "Парламентской газете".
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В 2014 году в Конституцию вносились изменения в связи с объединением Верховного суда и Высшего арбитражного суда РФ, в связи с принятием в РФ Республики Крым и города федерального значения Севастополя, а также в связи с введением института федеральных сенаторов.
В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил идею внесения изменений в Основной закон. По словам президента, они были необходимы для дальнейшего развития России как правового социального государства, "в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие". Большинство депутатов, главы парламентов и фракций поддержали идею внесения поправок в Конституцию.
Одним из условий вступления в силу поправок стало их одобрение гражданами на общероссийском голосовании, которое было назначено на 22 апреля, но из-за ситуации с распространением коронавируса было перенесено и прошло с 25 июня по 1 июля.
Итоговая явка составила 67,97%. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против высказались 21,27% (около 16 миллионов человек).
4 июля поправки в Конституцию вступили в силу.
Всего в Конституцию были внесены 206 поправок. Ключевые из них касаются социальных вопросов. Они гарантируют защиту достоинства граждан и уважение человека труда, индексацию пенсий не реже одного раза в год, а также обеспечивают реализацию принципов социального партнерства в сфере трудовых отношений.
Помимо этого, теперь в Основном законе говорится о доступной и качественной медицине и что "государство также обеспечивает приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения".
Конституция отныне налагает запрет на избрание президентом гражданина России, имеющего или имевшего гражданство другой страны либо вид на жительство там. Соответствующее ограничение распространяется на сенаторов, депутатов, высших должностных лиц регионов, руководителей федеральных государственных органов, уполномоченного по правам человека, судей, прокуроров и так далее.
Основной закон теперь находится в приоритете над международным правом, Конституционный суд может не исполнять решения международных органов, если они противоречат Основному закону.
Усилены полномочия Госдумы и Совета Федерации, которые вправе осуществлять парламентский контроль. Кроме того, вступила в силу поправка президентских сроков без слова "подряд". Они не учитывают число сроков, в течение которых президент занимал должность на момент вступления в силу поправки.
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Сам президент, согласно поправкам, формирует Совет безопасности и Государственный совет России. Одним из изменений, предложенных Путиным, стал запрет на двойное гражданство и счета в иностранных банках для отдельных должностных лиц, включая главу государства.
В течение двенадцати лет День Конституции 12 декабря был выходным днем. С 1 января 2005 года, согласно принятым Госдумой поправкам в Трудовой кодекс (Федеральный закон от 29 декабря 2004 года), этот день стал рабочим. В июле 2005 года День Конституции России был причислен к памятным датам.
Материал подготовлен РИА Новости
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