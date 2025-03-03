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США готовятся смягчить антироссийские санкции – СМИ
США готовятся смягчить антироссийские санкции – СМИ - РИА Новости Крым, 03.03.2025
США готовятся смягчить антироссийские санкции – СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа поручила министерству финансов и госдепартаменту подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T22:45
2025-03-03T22:45
2025-03-03T23:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Администрация президента США Дональда Трампа поручила министерству финансов и госдепартаменту подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Россией. Об этом пишет ReutersПо данным агентства, американские власти рассматривают возможность частичного снятия санкций в рамках более широких дипломатических усилий по налаживанию отношений с РФ и поиску путей урегулирования конфликта на Украине.На прошлой неделе Трамп продлил на один год действие указа, которым были введены санкции против России в связи с "угрозой территориальной целостности Украины".Как неоднократно заявлял председатель правительства РФ Михаил Мишустин, экономика страны успешно борется с беспрецедентными санкциями, в отличие от западных стран, которые вводили ограничения. Он отметил, что ВВП России за прошлый год вырос на 4,1%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сенаторов от Крыма включили в санкционный список ЕСЭкономику Европы убьют высокие цены на энергоносители – ОрбанРоссия смогла вернуть 570 миллиардов рублей из заблокированных на Западе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сша, новости, политика, в мире, дональд трамп, санкции, санкции против россии
США готовятся смягчить антироссийские санкции – СМИ
Белый дом изучает планы смягчения санкций против России – СМИ
22:45 03.03.2025 (обновлено: 23:09 03.03.2025)