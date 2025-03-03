https://crimea.ria.ru/20250303/ssha-gotovyatsya-smyagchit-antirossiyskie-sanktsii--smi-1144624130.html

США готовятся смягчить антироссийские санкции – СМИ

США готовятся смягчить антироссийские санкции – СМИ - РИА Новости Крым, 03.03.2025

США готовятся смягчить антироссийские санкции – СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа поручила министерству финансов и госдепартаменту подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T22:45

2025-03-03T22:45

2025-03-03T23:09

сша

новости

политика

в мире

дональд трамп

санкции

санкции против россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110016/51/1100165133_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_73df4d6f792d7521e8de0fc858b70bbf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Администрация президента США Дональда Трампа поручила министерству финансов и госдепартаменту подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Россией. Об этом пишет ReutersПо данным агентства, американские власти рассматривают возможность частичного снятия санкций в рамках более широких дипломатических усилий по налаживанию отношений с РФ и поиску путей урегулирования конфликта на Украине.На прошлой неделе Трамп продлил на один год действие указа, которым были введены санкции против России в связи с "угрозой территориальной целостности Украины".Как неоднократно заявлял председатель правительства РФ Михаил Мишустин, экономика страны успешно борется с беспрецедентными санкциями, в отличие от западных стран, которые вводили ограничения. Он отметил, что ВВП России за прошлый год вырос на 4,1%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сенаторов от Крыма включили в санкционный список ЕСЭкономику Европы убьют высокие цены на энергоносители – ОрбанРоссия смогла вернуть 570 миллиардов рублей из заблокированных на Западе

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, новости, политика, в мире, дональд трамп, санкции, санкции против россии