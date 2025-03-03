https://crimea.ria.ru/20250303/london-planiruet-otpravit-voyska-na-ukrainu-1144621825.html

Лондон планирует отправить войска на Украину

Лондон планирует отправить войска на Украину - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Лондон планирует отправить войска на Украину

Великобритания выступает за отправку своих военных и самолетов на Украину. Такое заявление в понедельник в палате общин сделал премьер-министр страны Кир... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T20:07

2025-03-03T20:07

2025-03-03T20:07

кир стармер

великобритания

новости

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Великобритания выступает за отправку своих военных и самолетов на Украину. Такое заявление в понедельник в палате общин сделал премьер-министр страны Кир Стармер.По его словам, Лондон также поставит киевскому режиму пять тысяч ракет для борьбы с российскими беспилотниками. Стармер уточил, что успех таких миссий и надежные гарантии Киеву невозможны без сильной поддержки со стороны США. При этом британский премьер заявил о договоренности, по которой европейские страны продолжат вооружать Киев даже после завершения конфликта."Мы согласились, что в случае мирного соглашения продолжим укреплять украинскую обороноспособность и сдерживание", – сказал он.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщил, что Париж и Лондон предложили заключить между Россией и Украиной "частичное месячное перемирие в воздухе, в море и в отношении энергоинфраструктуры".Предложенный лидерами Великобритании и Франции план частичного перемирия на Украине является "мертворожденным" и призван лишь дать Киеву передышку. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Германии открестились от отправки своих военных на УкраинуПариж предлагал Москве диалог по Украине в обход Киева – ЛавровВ Британии призвали Зеленского помириться с Трампом – СМИ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кир стармер, великобритания, новости, политика, украина