https://crimea.ria.ru/20250303/london-planiruet-otpravit-voyska-na-ukrainu-1144621825.html
Лондон планирует отправить войска на Украину
Лондон планирует отправить войска на Украину - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Лондон планирует отправить войска на Украину
Великобритания выступает за отправку своих военных и самолетов на Украину. Такое заявление в понедельник в палате общин сделал премьер-министр страны Кир... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T20:07
2025-03-03T20:07
2025-03-03T20:07
кир стармер
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новости
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Великобритания выступает за отправку своих военных и самолетов на Украину. Такое заявление в понедельник в палате общин сделал премьер-министр страны Кир Стармер.По его словам, Лондон также поставит киевскому режиму пять тысяч ракет для борьбы с российскими беспилотниками. Стармер уточил, что успех таких миссий и надежные гарантии Киеву невозможны без сильной поддержки со стороны США. При этом британский премьер заявил о договоренности, по которой европейские страны продолжат вооружать Киев даже после завершения конфликта."Мы согласились, что в случае мирного соглашения продолжим укреплять украинскую обороноспособность и сдерживание", – сказал он.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщил, что Париж и Лондон предложили заключить между Россией и Украиной "частичное месячное перемирие в воздухе, в море и в отношении энергоинфраструктуры".Предложенный лидерами Великобритании и Франции план частичного перемирия на Украине является "мертворожденным" и призван лишь дать Киеву передышку. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Германии открестились от отправки своих военных на УкраинуПариж предлагал Москве диалог по Украине в обход Киева – ЛавровВ Британии призвали Зеленского помириться с Трампом – СМИ
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кир стармер, великобритания, новости, политика, украина
Лондон планирует отправить войска на Украину
Лондон выступает за отправку своих военных на Украину – Стармер