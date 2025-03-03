Рейтинг@Mail.ru
Лондон планирует отправить войска на Украину - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250303/london-planiruet-otpravit-voyska-na-ukrainu-1144621825.html
Лондон планирует отправить войска на Украину
Лондон планирует отправить войска на Украину - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Лондон планирует отправить войска на Украину
Великобритания выступает за отправку своих военных и самолетов на Украину. Такое заявление в понедельник в палате общин сделал премьер-министр страны Кир... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T20:07
2025-03-03T20:07
кир стармер
великобритания
новости
политика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0f/1132809561_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_67bc3cedf69788fabe9aa51b061f2200.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Великобритания выступает за отправку своих военных и самолетов на Украину. Такое заявление в понедельник в палате общин сделал премьер-министр страны Кир Стармер.По его словам, Лондон также поставит киевскому режиму пять тысяч ракет для борьбы с российскими беспилотниками. Стармер уточил, что успех таких миссий и надежные гарантии Киеву невозможны без сильной поддержки со стороны США. При этом британский премьер заявил о договоренности, по которой европейские страны продолжат вооружать Киев даже после завершения конфликта."Мы согласились, что в случае мирного соглашения продолжим укреплять украинскую обороноспособность и сдерживание", – сказал он.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщил, что Париж и Лондон предложили заключить между Россией и Украиной "частичное месячное перемирие в воздухе, в море и в отношении энергоинфраструктуры".Предложенный лидерами Великобритании и Франции план частичного перемирия на Украине является "мертворожденным" и призван лишь дать Киеву передышку. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Германии открестились от отправки своих военных на УкраинуПариж предлагал Москве диалог по Украине в обход Киева – ЛавровВ Британии призвали Зеленского помириться с Трампом – СМИ
великобритания
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0f/1132809561_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_24e49042d4d98b7ca6d8d412468bb43d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кир стармер, великобритания, новости, политика, украина
Лондон планирует отправить войска на Украину

Лондон выступает за отправку своих военных на Украину – Стармер

20:07 03.03.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкФлаг на машине главы МИД Британии
Флаг на машине главы МИД Британии
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Великобритания выступает за отправку своих военных и самолетов на Украину. Такое заявление в понедельник в палате общин сделал премьер-министр страны Кир Стармер.

"Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск и самолетов", – цитирует Стармера РИА Новости.

По его словам, Лондон также поставит киевскому режиму пять тысяч ракет для борьбы с российскими беспилотниками. Стармер уточил, что успех таких миссий и надежные гарантии Киеву невозможны без сильной поддержки со стороны США. При этом британский премьер заявил о договоренности, по которой европейские страны продолжат вооружать Киев даже после завершения конфликта.
"Мы согласились, что в случае мирного соглашения продолжим укреплять украинскую обороноспособность и сдерживание", – сказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщил, что Париж и Лондон предложили заключить между Россией и Украиной "частичное месячное перемирие в воздухе, в море и в отношении энергоинфраструктуры".
Предложенный лидерами Великобритании и Франции план частичного перемирия на Украине является "мертворожденным" и призван лишь дать Киеву передышку. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Германии открестились от отправки своих военных на Украину
Париж предлагал Москве диалог по Украине в обход Киева – Лавров
В Британии призвали Зеленского помириться с Трампом – СМИ
 
Кир СтармерВеликобританияНовостиПолитикаУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:32Поезд Смоленск – Симферополь начнет курсировать 29 мая
21:04Ротация на ЗАЭС через территорию России обсуждалась с Зеленским – Гросси
20:54Февраль в Крыму стал самых холодным за последние 13 лет
20:32Переговоры по "Северному потоку" с участием США – что ответили в Германии
20:07Лондон планирует отправить войска на Украину
19:45В Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупации
19:31СБУ объявила о подозрении певцу Григорию Лепсу
19:15Европа продолжит вооружать Украину после установления мира – Стармер
18:52Истинный патриот: на севере Крыма простились с Героем спецоперации
18:31Сергея Карякина на Украине лишили звания мастера спорта
18:10Отмечен рост ОРВИ: ситуация с заболевшими в Крыму и Севастополе
17:48Билеты для детей на поезда по России круглогодично будут с 50% скидкой
17:40Трамп назвал условие для возобновления переговоров с Зеленским
17:24Новый президент Абхазии назвал отношения с Россией ключевым направлением
17:02Число пользователей "Семейного банка" ВТБ в Крыму выросло в два раза
16:52В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
16:41Владимир Путин присвоил Александру Зацепину звание Героя Труда
16:22Внимание всем: в Севастополе запустят сирены и перехватят телеэфир
16:16Автомобиль влетел в толпу в Германии – два человека погибли и 25 ранены
15:43В Крыму брат украл у сестры 14 миллионов рублей
Лента новостейМолния