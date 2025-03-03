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СБУ объявила о подозрении певцу Григорию Лепсу - РИА Новости Крым, 03.03.2025
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СБУ объявила о подозрении певцу Григорию Лепсу
СБУ объявила о подозрении певцу Григорию Лепсу - РИА Новости Крым, 03.03.2025
СБУ объявила о подозрении певцу Григорию Лепсу
На Украине заочно объявили о подозрении российскому певцу Григорию Лепсу, который в июне 2023 года пообещал выплатить награду за каждый подбитый танк ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T19:31
2025-03-03T19:31
григорий лепс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. На Украине заочно объявили о подозрении российскому певцу Григорию Лепсу, который в июне 2023 года пообещал выплатить награду за каждый подбитый танк ВСУ. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.Григорию Лепсу поставили в вину, что после одного из концертов летом 2023 года он публично пообещал платить по миллиону российских рублей за каждый уничтоженный "танк ВСУ". На самом деле речь шла о танках западного производства, которые на Украину поставляют ее так называемые "партнеры".Кроме того, по данным СБУ, Лепс неоднократно передавал вооруженным силам России гуманитарную помощь в виде бронежилетов, комплектов нательного белья и продуктов питания. Об этом певец регулярно упоминает во время различных интервью.На основании этих фактов в СБУ подозревают артиста в финансировании действий, направленных на свержение "конституционного строя", а также за оправдание "агрессии РФ против Украины".Расследование удаленно проводили сотрудники СБУ в Тернопольской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.Ранее служба безопасности Украины заочно обвинила российского певца Ярослава Дронова, известного под сценическим именем Shaman. Как указали в СБУ, "вина" артиста состоит в том, что он публично поддерживает действия российского руководства и прославляет российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СБУ завела дело на российского артиста ПевцоваСБУ обвинила главу МЧС Крыма в "госизмене""Признание нашего труда": СБУ объявила о подозрении главе Юнармии в Крыму
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григорий лепс, новости, россия, украина, музыка, культура, сбу (служба безопасности украины)
СБУ объявила о подозрении певцу Григорию Лепсу

На Украине объявили о подозрении российскому певцу Григорию Лепсу

19:31 03.03.2025
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПраздничный концерт "Россия молодая" в акватории Ялты
Праздничный концерт Россия молодая в акватории Ялты - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. На Украине заочно объявили о подозрении российскому певцу Григорию Лепсу, который в июне 2023 года пообещал выплатить награду за каждый подбитый танк ВСУ. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Служба безопасности собрала доказательную базу и сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсверидзе (более известному по сценическому псевдониму "Лепс")", – сказано в сообщении.

Григорию Лепсу поставили в вину, что после одного из концертов летом 2023 года он публично пообещал платить по миллиону российских рублей за каждый уничтоженный "танк ВСУ". На самом деле речь шла о танках западного производства, которые на Украину поставляют ее так называемые "партнеры".
Кроме того, по данным СБУ, Лепс неоднократно передавал вооруженным силам России гуманитарную помощь в виде бронежилетов, комплектов нательного белья и продуктов питания. Об этом певец регулярно упоминает во время различных интервью.
На основании этих фактов в СБУ подозревают артиста в финансировании действий, направленных на свержение "конституционного строя", а также за оправдание "агрессии РФ против Украины".
Расследование удаленно проводили сотрудники СБУ в Тернопольской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Ранее служба безопасности Украины заочно обвинила российского певца Ярослава Дронова, известного под сценическим именем Shaman. Как указали в СБУ, "вина" артиста состоит в том, что он публично поддерживает действия российского руководства и прославляет российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
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Григорий ЛепсНовостиРоссияУкраинаМузыкаКультураСБУ (Служба безопасности Украины)
 
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