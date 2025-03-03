https://crimea.ria.ru/20250303/poezd-smolensk--simferopol-nachnet-kursirovat-29-maya-1144603348.html

Поезд Смоленск – Симферополь начнет курсировать 29 мая

Поезд Смоленск – Симферополь начнет курсировать 29 мая - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Поезд Смоленск – Симферополь начнет курсировать 29 мая

Поезд сообщением Смоленск – Симферополь с вагонами беспересадочного сообщения Белгород – Симферополь начнет курсировать 29 мая, продажа билетов открыта. Об этом РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T21:32

2025-03-03T21:32

2025-03-03T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Поезд сообщением Смоленск – Симферополь с вагонами беспересадочного сообщения Белгород – Симферополь начнет курсировать 29 мая, продажа билетов открыта. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".В первый рейс из Смоленска состав выйдет 31 мая в 19:21, из Белгорода – 1 июня в 00:25. На станции прибытия – в Симферополе – он будет 2 июня в 17:00. Поезд проследует через Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань.В состав поезда будут включены одноэтажные купейные вагоны (классов 2Л, 2Э) и плацкартные вагоны (3Л).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд Москва – Евпатория будет ходить ежедневноЛетний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открытаОткрыта продажа билетов на летний поезд Челябинск – Севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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