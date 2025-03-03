Рейтинг@Mail.ru
Поезд Смоленск – Симферополь начнет курсировать 29 мая - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250303/poezd-smolensk--simferopol-nachnet-kursirovat-29-maya-1144603348.html
Поезд Смоленск – Симферополь начнет курсировать 29 мая
Поезд Смоленск – Симферополь начнет курсировать 29 мая - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Поезд Смоленск – Симферополь начнет курсировать 29 мая
Поезд сообщением Смоленск – Симферополь с вагонами беспересадочного сообщения Белгород – Симферополь начнет курсировать 29 мая, продажа билетов открыта. Об этом РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T21:32
2025-03-03T21:32
крым
новости крыма
смоленск
симферополь
поезд
поезд "таврия"
гранд сервис экспресс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137395091_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_cb1326be4ee0d5fd9811ff458ccdebb1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Поезд сообщением Смоленск – Симферополь с вагонами беспересадочного сообщения Белгород – Симферополь начнет курсировать 29 мая, продажа билетов открыта. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".В первый рейс из Смоленска состав выйдет 31 мая в 19:21, из Белгорода – 1 июня в 00:25. На станции прибытия – в Симферополе – он будет 2 июня в 17:00. Поезд проследует через Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань.В состав поезда будут включены одноэтажные купейные вагоны (классов 2Л, 2Э) и плацкартные вагоны (3Л).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд Москва – Евпатория будет ходить ежедневноЛетний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открытаОткрыта продажа билетов на летний поезд Челябинск – Севастополь
крым
смоленск
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137395091_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_d9cd56f8e77bb048f9729ba13044bf70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, смоленск, симферополь, поезд, поезд "таврия", гранд сервис экспресс
Поезд Смоленск – Симферополь начнет курсировать 29 мая

Поезд сообщением Смоленск – Симферополь будет идти через Белгород – Гранд Сервис Экспресс

21:32 03.03.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Поезд сообщением Смоленск – Симферополь с вагонами беспересадочного сообщения Белгород – Симферополь начнет курсировать 29 мая, продажа билетов открыта. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".

"Поезд будет курсировать через день. В первый рейс из Симферополя поезд отправится 29 мая в 13:30 и прибудет в Смоленск 31 мая в 13:22. Вагоны беспересадочного сообщения до Белгорода достигнут станции назначения 31 мая в 5:10", – говорится в сообщении.

В первый рейс из Смоленска состав выйдет 31 мая в 19:21, из Белгорода – 1 июня в 00:25. На станции прибытия – в Симферополе – он будет 2 июня в 17:00. Поезд проследует через Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань.

"Продажа билетов на поезда Смоленск – Симферополь и Симферополь – Смоленск, а также в вагоны Симферополь – Белгород уже открыта. Билеты на первый рейс вагонов Белгород – Симферополь появятся в продаже во вторник. Продажа билетов на последующие даты открывается за 90 суток", – отметили в компании.

В состав поезда будут включены одноэтажные купейные вагоны (классов 2Л, 2Э) и плацкартные вагоны (3Л).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Поезд Москва – Евпатория будет ходить ежедневно
Летний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открыта
Открыта продажа билетов на летний поезд Челябинск – Севастополь
 
КрымНовости КрымаСмоленскСимферопольПоездПоезд "Таврия"Гранд Сервис Экспресс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:32Поезд Смоленск – Симферополь начнет курсировать 29 мая
21:04Ротация на ЗАЭС через территорию России обсуждалась с Зеленским – Гросси
20:54Февраль в Крыму стал самых холодным за последние 13 лет
20:32Переговоры по "Северному потоку" с участием США – что ответили в Германии
20:07Лондон планирует отправить войска на Украину
19:45В Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупации
19:31СБУ объявила о подозрении певцу Григорию Лепсу
19:15Европа продолжит вооружать Украину после установления мира – Стармер
18:52Истинный патриот: на севере Крыма простились с Героем спецоперации
18:31Сергея Карякина на Украине лишили звания мастера спорта
18:10Отмечен рост ОРВИ: ситуация с заболевшими в Крыму и Севастополе
17:48Билеты для детей на поезда по России круглогодично будут с 50% скидкой
17:40Трамп назвал условие для возобновления переговоров с Зеленским
17:24Новый президент Абхазии назвал отношения с Россией ключевым направлением
17:02Число пользователей "Семейного банка" ВТБ в Крыму выросло в два раза
16:52В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
16:41Владимир Путин присвоил Александру Зацепину звание Героя Труда
16:22Внимание всем: в Севастополе запустят сирены и перехватят телеэфир
16:16Автомобиль влетел в толпу в Германии – два человека погибли и 25 ранены
15:43В Крыму брат украл у сестры 14 миллионов рублей
Лента новостейМолния