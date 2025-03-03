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Поезд Смоленск – Симферополь начнет курсировать 29 мая
Поезд Смоленск – Симферополь начнет курсировать 29 мая - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Поезд Смоленск – Симферополь начнет курсировать 29 мая
Поезд сообщением Смоленск – Симферополь с вагонами беспересадочного сообщения Белгород – Симферополь начнет курсировать 29 мая, продажа билетов открыта. Об этом РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T21:32
2025-03-03T21:32
2025-03-03T21:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Поезд сообщением Смоленск – Симферополь с вагонами беспересадочного сообщения Белгород – Симферополь начнет курсировать 29 мая, продажа билетов открыта. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".В первый рейс из Смоленска состав выйдет 31 мая в 19:21, из Белгорода – 1 июня в 00:25. На станции прибытия – в Симферополе – он будет 2 июня в 17:00. Поезд проследует через Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань.В состав поезда будут включены одноэтажные купейные вагоны (классов 2Л, 2Э) и плацкартные вагоны (3Л).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд Москва – Евпатория будет ходить ежедневноЛетний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открытаОткрыта продажа билетов на летний поезд Челябинск – Севастополь
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Поезд Смоленск – Симферополь начнет курсировать 29 мая
Поезд сообщением Смоленск – Симферополь будет идти через Белгород – Гранд Сервис Экспресс
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Поезд сообщением Смоленск – Симферополь с вагонами беспересадочного сообщения Белгород – Симферополь начнет курсировать 29 мая, продажа билетов открыта. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезд будет курсировать через день. В первый рейс из Симферополя поезд отправится 29 мая в 13:30 и прибудет в Смоленск 31 мая в 13:22. Вагоны беспересадочного сообщения до Белгорода достигнут станции назначения 31 мая в 5:10", – говорится в сообщении.
В первый рейс из Смоленска состав выйдет 31 мая в 19:21, из Белгорода – 1 июня в 00:25. На станции прибытия – в Симферополе – он будет 2 июня в 17:00. Поезд проследует через Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань.
"Продажа билетов на поезда Смоленск – Симферополь и Симферополь – Смоленск, а также в вагоны Симферополь – Белгород уже открыта. Билеты на первый рейс вагонов Белгород – Симферополь появятся в продаже во вторник. Продажа билетов на последующие даты открывается за 90 суток", – отметили в компании.
В состав поезда будут включены одноэтажные купейные вагоны (классов 2Л, 2Э) и плацкартные вагоны (3Л).
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