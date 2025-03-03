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Ротация на ЗАЭС через территорию России обсуждалась с Зеленским – Гросси - РИА Новости Крым, 03.03.2025
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Ротация на ЗАЭС через территорию России обсуждалась с Зеленским – Гросси
Ротация на ЗАЭС через территорию России обсуждалась с Зеленским – Гросси - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Ротация на ЗАЭС через территорию России обсуждалась с Зеленским – Гросси
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси обсуждал с главой киевского режима Владимиром Зеленским последнюю ротацию на Запорожской... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T21:04
2025-03-03T21:04
магатэ
рафаэль гросси
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
россия
новости
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси обсуждал с главой киевского режима Владимиром Зеленским последнюю ротацию на Запорожской АЭС через российскую территорию. Об этом заявил сам глава МАГАТЭ на пресс-конференции в Вене.Отмечается, что так он прокомментировал вопрос представителя украинского СМИ о том, что Украина якобы узнала о дате и маршруте последней ротации из сообщений журналистов.Ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС впервые прошла через территорию России, безопасность обеспечили военнослужащие Минобороны и Росгвардии, сообщила 1 марта госкорпорация "Росатом". Отмечалось, что очередная ротация должна была состояться еще месяц назад, но ее дважды пришлось переносить из-за провокаций Вооруженных сил Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина протестует против ротации миссии МАГАТЭ через территорию РоссииВ районе Запорожской АЭС возрастает военная активность – ГроссиСоветник Аксенова назвал цель ударов ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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РИА Новости Крым
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магатэ, рафаэль гросси, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, россия, новости, владимир зеленский
Ротация на ЗАЭС через территорию России обсуждалась с Зеленским – Гросси

Маршрут ротации МАГАТЭ на ЗАЭС через территорию России обсуждался с Зеленским – Гросси

21:04 03.03.2025
 
© Министерство обороны РФРоссийские военные обеспечивают безопасность ротации сотрудников МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Российские военные обеспечивают безопасность ротации сотрудников МАГАТЭ на Запорожской АЭС
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси обсуждал с главой киевского режима Владимиром Зеленским последнюю ротацию на Запорожской АЭС через российскую территорию. Об этом заявил сам глава МАГАТЭ на пресс-конференции в Вене.

"Я обсуждал этот вопрос с президентом Зеленским, с министром иностранных дел Украины, так что неправда, будто мы действовали в одностороннем порядке", – цитирует Гросси РИА Новости.

Отмечается, что так он прокомментировал вопрос представителя украинского СМИ о том, что Украина якобы узнала о дате и маршруте последней ротации из сообщений журналистов.
Ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС впервые прошла через территорию России, безопасность обеспечили военнослужащие Минобороны и Росгвардии, сообщила 1 марта госкорпорация "Росатом". Отмечалось, что очередная ротация должна была состояться еще месяц назад, но ее дважды пришлось переносить из-за провокаций Вооруженных сил Украины.
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МАГАТЭРафаэль ГроссиЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьРоссияНовостиВладимир Зеленский
 
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