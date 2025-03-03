https://crimea.ria.ru/20250303/rotatsiya-na-zaes-cherez-territoriyu-rossii-obsuzhdalas-s-zelenskim--grossi-1144622881.html

Ротация на ЗАЭС через территорию России обсуждалась с Зеленским – Гросси

Ротация на ЗАЭС через территорию России обсуждалась с Зеленским – Гросси - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Ротация на ЗАЭС через территорию России обсуждалась с Зеленским – Гросси

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси обсуждал с главой киевского режима Владимиром Зеленским последнюю ротацию на Запорожской... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T21:04

2025-03-03T21:04

2025-03-03T21:04

магатэ

рафаэль гросси

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

россия

новости

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131082977_0:0:1249:702_1920x0_80_0_0_45b4ac303c4eefbd2b12e561a48cb50e.png.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси обсуждал с главой киевского режима Владимиром Зеленским последнюю ротацию на Запорожской АЭС через российскую территорию. Об этом заявил сам глава МАГАТЭ на пресс-конференции в Вене.Отмечается, что так он прокомментировал вопрос представителя украинского СМИ о том, что Украина якобы узнала о дате и маршруте последней ротации из сообщений журналистов.Ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС впервые прошла через территорию России, безопасность обеспечили военнослужащие Минобороны и Росгвардии, сообщила 1 марта госкорпорация "Росатом". Отмечалось, что очередная ротация должна была состояться еще месяц назад, но ее дважды пришлось переносить из-за провокаций Вооруженных сил Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина протестует против ротации миссии МАГАТЭ через территорию РоссииВ районе Запорожской АЭС возрастает военная активность – ГроссиСоветник Аксенова назвал цель ударов ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магатэ, рафаэль гросси, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, россия, новости, владимир зеленский