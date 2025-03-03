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Автобусным сообщением в Крыму связаны все населенные пункты – власти - РИА Новости Крым, 03.03.2025
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Автобусным сообщением в Крыму связаны все населенные пункты – власти
Автобусным сообщением в Крыму связаны все населенные пункты – власти - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Автобусным сообщением в Крыму связаны все населенные пункты – власти
В Крыму автобусным сообщением охвачены 100% населенных пунктов. Об этом заявил председатель Государственного Совета Республики Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T22:22
2025-03-03T22:22
автобус
транспорт
общественный транспорт
владимир константинов
крым
новости крыма
логистика
дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Крыму автобусным сообщением охвачены 100% населенных пунктов. Об этом заявил председатель Государственного Совета Республики Владимир Константинов.По Крыму курсируют сотни автобусных и троллейбусных маршрутов, установлено транспортное сообщение с Севастополем и другими, в том числе, новыми регионами страны.Он добавил, что услугами общественного транспорта на полуострове ежегодно пользуются более 15,5 млрд россиян. Среднесуточный пассажиропоток в республике и за ее пределы составляет свыше 20 тысяч человек.За 11 лет в республике проведена масштабная работа по повышению доступности услуг общественного транспорта, обновлению подвижного состава, строительству и ремонту дорог, организации новых маршрутов.Приводят в порядок и автовокзалы полуострова. В настоящее время идет капремонт автостанции "Ялта". Уже обновили автостанции "Феодосия" и "Бахчисарай". Также проведены капитальные ремонты на автостанциях в Первомайском и Кировском районах, городах Симферополь и Саки, текущие ремонты – на большинстве автостанций Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два новых автобусных маршрута запускают в КрымуПрямой автобусный рейс свяжет Севастополь и Мариуполь: чем это важноПоток транспорта по сухопутному коридору превысил трафик Крымского моста
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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автобус, транспорт, общественный транспорт, владимир константинов, крым, новости крыма, логистика, дороги крыма
Автобусным сообщением в Крыму связаны все населенные пункты – власти

В Крыму автобусным сообщением охвачено 100% населенных пунктов – Константинов

22:22 03.03.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваАвтобус
Автобус
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Крыму автобусным сообщением охвачены 100% населенных пунктов. Об этом заявил председатель Государственного Совета Республики Владимир Константинов.
По Крыму курсируют сотни автобусных и троллейбусных маршрутов, установлено транспортное сообщение с Севастополем и другими, в том числе, новыми регионами страны.

"В российском Крыму подвижной состав был обновлен на 90%. К примеру, только в рамках соглашения между правительством Москвы и советом министров Крыма закуплено 752 новых транспортных средства. Всего в перевозке пассажиров задействованы 2653 единицы транспорта, в том числе оборудованные для маломобильных граждан", – сказал Константинов.

Он добавил, что услугами общественного транспорта на полуострове ежегодно пользуются более 15,5 млрд россиян. Среднесуточный пассажиропоток в республике и за ее пределы составляет свыше 20 тысяч человек.
За 11 лет в республике проведена масштабная работа по повышению доступности услуг общественного транспорта, обновлению подвижного состава, строительству и ремонту дорог, организации новых маршрутов.
Приводят в порядок и автовокзалы полуострова. В настоящее время идет капремонт автостанции "Ялта". Уже обновили автостанции "Феодосия" и "Бахчисарай". Также проведены капитальные ремонты на автостанциях в Первомайском и Кировском районах, городах Симферополь и Саки, текущие ремонты – на большинстве автостанций Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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АвтобусТранспортОбщественный транспортВладимир КонстантиновКрымНовости КрымаЛогистикаДороги Крыма
 
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