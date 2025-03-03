https://crimea.ria.ru/20250303/avtobusnym-soobscheniem-v-krymu-svyazany-vse-naselennye-punkty--vlasti-1144617591.html

Автобусным сообщением в Крыму связаны все населенные пункты – власти

Автобусным сообщением в Крыму связаны все населенные пункты – власти - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Автобусным сообщением в Крыму связаны все населенные пункты – власти

В Крыму автобусным сообщением охвачены 100% населенных пунктов. Об этом заявил председатель Государственного Совета Республики Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T22:22

2025-03-03T22:22

2025-03-03T22:22

автобус

транспорт

общественный транспорт

владимир константинов

крым

новости крыма

логистика

дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Крыму автобусным сообщением охвачены 100% населенных пунктов. Об этом заявил председатель Государственного Совета Республики Владимир Константинов.По Крыму курсируют сотни автобусных и троллейбусных маршрутов, установлено транспортное сообщение с Севастополем и другими, в том числе, новыми регионами страны.Он добавил, что услугами общественного транспорта на полуострове ежегодно пользуются более 15,5 млрд россиян. Среднесуточный пассажиропоток в республике и за ее пределы составляет свыше 20 тысяч человек.За 11 лет в республике проведена масштабная работа по повышению доступности услуг общественного транспорта, обновлению подвижного состава, строительству и ремонту дорог, организации новых маршрутов.Приводят в порядок и автовокзалы полуострова. В настоящее время идет капремонт автостанции "Ялта". Уже обновили автостанции "Феодосия" и "Бахчисарай". Также проведены капитальные ремонты на автостанциях в Первомайском и Кировском районах, городах Симферополь и Саки, текущие ремонты – на большинстве автостанций Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два новых автобусных маршрута запускают в КрымуПрямой автобусный рейс свяжет Севастополь и Мариуполь: чем это важноПоток транспорта по сухопутному коридору превысил трафик Крымского моста

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автобус, транспорт, общественный транспорт, владимир константинов, крым, новости крыма, логистика, дороги крыма