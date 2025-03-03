https://crimea.ria.ru/20250303/avtobusnym-soobscheniem-v-krymu-svyazany-vse-naselennye-punkty--vlasti-1144617591.html
Автобусным сообщением в Крыму связаны все населенные пункты – власти
Автобусным сообщением в Крыму связаны все населенные пункты – власти - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Автобусным сообщением в Крыму связаны все населенные пункты – власти
В Крыму автобусным сообщением охвачены 100% населенных пунктов. Об этом заявил председатель Государственного Совета Республики Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T22:22
2025-03-03T22:22
2025-03-03T22:22
автобус
транспорт
общественный транспорт
владимир константинов
крым
новости крыма
логистика
дороги крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0e/1141860048_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_d02ba4e2183627067a4749ae54a9fba0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Крыму автобусным сообщением охвачены 100% населенных пунктов. Об этом заявил председатель Государственного Совета Республики Владимир Константинов.По Крыму курсируют сотни автобусных и троллейбусных маршрутов, установлено транспортное сообщение с Севастополем и другими, в том числе, новыми регионами страны.Он добавил, что услугами общественного транспорта на полуострове ежегодно пользуются более 15,5 млрд россиян. Среднесуточный пассажиропоток в республике и за ее пределы составляет свыше 20 тысяч человек.За 11 лет в республике проведена масштабная работа по повышению доступности услуг общественного транспорта, обновлению подвижного состава, строительству и ремонту дорог, организации новых маршрутов.Приводят в порядок и автовокзалы полуострова. В настоящее время идет капремонт автостанции "Ялта". Уже обновили автостанции "Феодосия" и "Бахчисарай". Также проведены капитальные ремонты на автостанциях в Первомайском и Кировском районах, городах Симферополь и Саки, текущие ремонты – на большинстве автостанций Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два новых автобусных маршрута запускают в КрымуПрямой автобусный рейс свяжет Севастополь и Мариуполь: чем это важноПоток транспорта по сухопутному коридору превысил трафик Крымского моста
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0e/1141860048_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_b8c6c70dae6845324851733b82478017.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
автобус, транспорт, общественный транспорт, владимир константинов, крым, новости крыма, логистика, дороги крыма
Автобусным сообщением в Крыму связаны все населенные пункты – власти
В Крыму автобусным сообщением охвачено 100% населенных пунктов – Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Крыму автобусным сообщением охвачены 100% населенных пунктов. Об этом заявил председатель Государственного Совета Республики Владимир Константинов.
По Крыму курсируют сотни автобусных и троллейбусных маршрутов, установлено транспортное сообщение с Севастополем и другими, в том числе, новыми регионами страны.
"В российском Крыму подвижной состав был обновлен на 90%. К примеру, только в рамках соглашения между правительством Москвы и советом министров Крыма закуплено 752 новых транспортных средства. Всего в перевозке пассажиров задействованы 2653 единицы транспорта, в том числе оборудованные для маломобильных граждан", – сказал Константинов.
Он добавил, что услугами общественного транспорта на полуострове ежегодно пользуются более 15,5 млрд россиян. Среднесуточный пассажиропоток в республике и за ее пределы составляет свыше 20 тысяч человек.
За 11 лет в республике проведена масштабная работа по повышению доступности услуг общественного транспорта, обновлению подвижного состава, строительству и ремонту дорог, организации новых маршрутов.
Приводят в порядок и автовокзалы полуострова. В настоящее время идет капремонт автостанции "Ялта". Уже обновили автостанции "Феодосия" и "Бахчисарай". Также проведены капитальные ремонты на автостанциях в Первомайском и Кировском районах, городах Симферополь и Саки, текущие ремонты – на большинстве автостанций Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: