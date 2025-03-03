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Европа продолжит вооружать Украину после установления мира – Стармер - РИА Новости Крым, 03.03.2025
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Европа продолжит вооружать Украину после установления мира – Стармер
Европа продолжит вооружать Украину после установления мира – Стармер - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Европа продолжит вооружать Украину после установления мира – Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в выступлении перед парламентом заявил, что Европа продолжит вооружать Украину "после установления мира". Об этом... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T19:15
2025-03-03T19:20
новости
кир стармер
великобритания
политика
в мире
поставки западного оружия украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в выступлении перед парламентом заявил, что Европа продолжит вооружать Украину "после установления мира". Об этом пишет РИА Новости.Также он заявил, что Великобритания выступает за отправку своих военных на Украину и готова отправить самолеты для закрытия неба.И пообещал, что Великобритания поставит Украине 5 тысяч ракет для борьбы с российскими беспилотниками.В то же время Стармер выразил мнение, что европейские страны не могут предоставить Украине надежные гарантии безопасности без поддержки США.По его словам, в новых условиях европейским государствам необходимо активнее развивать военные возможности и координацию, а также увеличить расходы на оборону.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж и Лондон предложили заключить между Россией и Украиной "частичное месячное перемирие в воздухе, в море и в отношении энергоинфраструктуры".Предложенный лидерами Великобритании и Франции план частичного перемирия на Украине является "мертворожденным" и призван лишь дать Киеву передышку. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.В Кремле прокомментировали перепалку Трампа и Зеленского. Так, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта ситуация показала, насколько тяжело будет добиться урегулирования в украинском конфликте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа ЗеленскомуНа смену Зеленскому должен прийти другой лидер – Конгресс СШАЗеленский мешает Трампу урегулировать конфликт на Украине – Госдеп США
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РИА Новости Крым
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новости, кир стармер, великобритания, политика, в мире, поставки западного оружия украине, украина
Европа продолжит вооружать Украину после установления мира – Стармер

О планах вооружать Украину после окончания конфликта заявил премьер-министр Великобритании

19:15 03.03.2025 (обновлено: 19:20 03.03.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в выступлении перед парламентом заявил, что Европа продолжит вооружать Украину "после установления мира". Об этом пишет РИА Новости.
"Мы согласились, что в случае мирного соглашения продолжим укреплять украинскую обороноспособность и сдерживание", – сказал Стармер.
Также он заявил, что Великобритания выступает за отправку своих военных на Украину и готова отправить самолеты для закрытия неба.

"Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск и самолетов в небо (Украины – ред.)", – сказал Стармер.

И пообещал, что Великобритания поставит Украине 5 тысяч ракет для борьбы с российскими беспилотниками.
В то же время Стармер выразил мнение, что европейские страны не могут предоставить Украине надежные гарантии безопасности без поддержки США.
"Я считаю, что Европа должна взять на себя ведущую роль в этом вопросе, и нам предстоит сделать больше в сфере гарантий безопасности. Но для этих гарантий необходима поддержка США. Именно об этом мы сейчас ведем дискуссии", – сказал Стармер.
По его словам, в новых условиях европейским государствам необходимо активнее развивать военные возможности и координацию, а также увеличить расходы на оборону.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж и Лондон предложили заключить между Россией и Украиной "частичное месячное перемирие в воздухе, в море и в отношении энергоинфраструктуры".
Предложенный лидерами Великобритании и Франции план частичного перемирия на Украине является "мертворожденным" и призван лишь дать Киеву передышку. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.
В Кремле прокомментировали перепалку Трампа и Зеленского. Так, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта ситуация показала, насколько тяжело будет добиться урегулирования в украинском конфликте.
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