Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по "Северному потоку" с участием США – что ответили в Германии - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250303/peregovory-po-severnomu-potoku-s-uchastiem-ssha--chto-otvetili-v-germanii-1144610737.html
Переговоры по "Северному потоку" с участием США – что ответили в Германии
Переговоры по "Северному потоку" с участием США – что ответили в Германии - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Переговоры по "Северному потоку" с участием США – что ответили в Германии
Правительство Германии не располагает информацией о переговорах с участием США по запуску "Северных потоков", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T20:32
2025-03-03T19:48
северный поток - 2
северный поток
новости
германия
газ
газоснабжение
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/03/1144610611_0:258:2500:1664_1920x0_80_0_0_cfec96d3079b3e772c9b08844b3e3dec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Правительство Германии не располагает информацией о переговорах с участием США по запуску "Северных потоков", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.Ранее немецкий таблоид Bild* сообщил, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы газопровода "Северный поток".Как утверждает издание, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы выступят посредниками при поставках российского газа по трубопроводу "Северный поток 2".Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал крах европейской экономки из-за высоких цен на энергетические ресурсы.* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделка Мерца с Трампом: что задумал будущий канцлер ГерманииНет единой позиции: ЕС не согласовал санкции против российского газаСША хотят уничтожить "Турецкий поток" руками Украины – Лавров
германия
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/03/1144610611_281:0:2500:1664_1920x0_80_0_0_fb468d7ea15a2383ac138220e1faf711.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный поток - 2, северный поток, новости, германия, газ, газоснабжение, россия, сша
Переговоры по "Северному потоку" с участием США – что ответили в Германии

Переговоры о перезапуске "Северного потока" не подтвердили в Германии

20:32 03.03.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчасток магистрального газопровода
Участок магистрального газопровода - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Правительство Германии не располагает информацией о переговорах с участием США по запуску "Северных потоков", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.
"Федеральное правительство с удивлением приняло к сведению появившиеся в выходные сообщения по этому поводу, но не имеет собственной информации об этом", – заявил представитель кабмина ФРГ на брифинге в понедельник.
Ранее немецкий таблоид Bild* сообщил, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы газопровода "Северный поток".
Как утверждает издание, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы выступят посредниками при поставках российского газа по трубопроводу "Северный поток 2".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал крах европейской экономки из-за высоких цен на энергетические ресурсы.
* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сделка Мерца с Трампом: что задумал будущий канцлер Германии
Нет единой позиции: ЕС не согласовал санкции против российского газа
США хотят уничтожить "Турецкий поток" руками Украины – Лавров
 
Северный поток - 2Северный потокНовостиГерманияГазГазоснабжениеРоссияСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:32Поезд Смоленск – Симферополь начнет курсировать 29 мая
21:04Ротация на ЗАЭС через территорию России обсуждалась с Зеленским – Гросси
20:54Февраль в Крыму стал самых холодным за последние 13 лет
20:32Переговоры по "Северному потоку" с участием США – что ответили в Германии
20:07Лондон планирует отправить войска на Украину
19:45В Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупации
19:31СБУ объявила о подозрении певцу Григорию Лепсу
19:15Европа продолжит вооружать Украину после установления мира – Стармер
18:52Истинный патриот: на севере Крыма простились с Героем спецоперации
18:31Сергея Карякина на Украине лишили звания мастера спорта
18:10Отмечен рост ОРВИ: ситуация с заболевшими в Крыму и Севастополе
17:48Билеты для детей на поезда по России круглогодично будут с 50% скидкой
17:40Трамп назвал условие для возобновления переговоров с Зеленским
17:24Новый президент Абхазии назвал отношения с Россией ключевым направлением
17:02Число пользователей "Семейного банка" ВТБ в Крыму выросло в два раза
16:52В Россию из Украины возвращены 33 жителя Курской области
16:41Владимир Путин присвоил Александру Зацепину звание Героя Труда
16:22Внимание всем: в Севастополе запустят сирены и перехватят телеэфир
16:16Автомобиль влетел в толпу в Германии – два человека погибли и 25 ранены
15:43В Крыму брат украл у сестры 14 миллионов рублей
Лента новостейМолния