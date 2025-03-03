https://crimea.ria.ru/20250303/peregovory-po-severnomu-potoku-s-uchastiem-ssha--chto-otvetili-v-germanii-1144610737.html
Переговоры по "Северному потоку" с участием США – что ответили в Германии
Переговоры по "Северному потоку" с участием США – что ответили в Германии - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Переговоры по "Северному потоку" с участием США – что ответили в Германии
Правительство Германии не располагает информацией о переговорах с участием США по запуску "Северных потоков", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T20:32
2025-03-03T20:32
2025-03-03T19:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Правительство Германии не располагает информацией о переговорах с участием США по запуску "Северных потоков", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.Ранее немецкий таблоид Bild* сообщил, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы газопровода "Северный поток".Как утверждает издание, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы выступят посредниками при поставках российского газа по трубопроводу "Северный поток 2".Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал крах европейской экономки из-за высоких цен на энергетические ресурсы.* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделка Мерца с Трампом: что задумал будущий канцлер ГерманииНет единой позиции: ЕС не согласовал санкции против российского газаСША хотят уничтожить "Турецкий поток" руками Украины – Лавров
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северный поток - 2, северный поток, новости, германия, газ, газоснабжение, россия, сша
Переговоры по "Северному потоку" с участием США – что ответили в Германии
Переговоры о перезапуске "Северного потока" не подтвердили в Германии
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Правительство Германии не располагает информацией о переговорах с участием США по запуску "Северных потоков", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.
"Федеральное правительство с удивлением приняло к сведению появившиеся в выходные сообщения по этому поводу, но не имеет собственной информации об этом", – заявил представитель кабмина ФРГ на брифинге в понедельник.
Ранее немецкий таблоид Bild* сообщил, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы газопровода "Северный поток".
Как утверждает издание, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы выступят посредниками при поставках российского газа по трубопроводу "Северный поток 2".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал
крах европейской экономки из-за высоких цен на энергетические ресурсы.
* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.
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