https://crimea.ria.ru/20250303/peregovory-po-severnomu-potoku-s-uchastiem-ssha--chto-otvetili-v-germanii-1144610737.html

Переговоры по "Северному потоку" с участием США – что ответили в Германии

Переговоры по "Северному потоку" с участием США – что ответили в Германии - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Переговоры по "Северному потоку" с участием США – что ответили в Германии

Правительство Германии не располагает информацией о переговорах с участием США по запуску "Северных потоков", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T20:32

2025-03-03T20:32

2025-03-03T19:48

северный поток - 2

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Правительство Германии не располагает информацией о переговорах с участием США по запуску "Северных потоков", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.Ранее немецкий таблоид Bild* сообщил, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы газопровода "Северный поток".Как утверждает издание, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы выступят посредниками при поставках российского газа по трубопроводу "Северный поток 2".Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал крах европейской экономки из-за высоких цен на энергетические ресурсы.* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделка Мерца с Трампом: что задумал будущий канцлер ГерманииНет единой позиции: ЕС не согласовал санкции против российского газаСША хотят уничтожить "Турецкий поток" руками Украины – Лавров

германия

россия

сша

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток - 2, северный поток, новости, германия, газ, газоснабжение, россия, сша