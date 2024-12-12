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Украина в НАТО - Захарова резко ответила спецпредставителю ОБСЕ

Украина в НАТО - Захарова резко ответила спецпредставителю ОБСЕ - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Украина в НАТО - Захарова резко ответила спецпредставителю ОБСЕ

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) углубляет раскол на европейском пространстве вместо своей прямой функции по содействию миру и... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T11:17

2024-12-12T11:17

2024-12-12T11:17

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) углубляет раскол на европейском пространстве вместо своей прямой функции по содействию миру и безопасности. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление специального представителя ОБСЕ по Украине Петра Мареша.Мареш накануне заявил, что не будет снабжать Киев оружием, а начнет готовить к вступлению в ЕС и НАТО. На должность спецпредставителя по вопросам Украины от группы стран ОБСЕ он был назначен на встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая прошла на Мальте 5–6 декабря. Представителей России и Белоруссии на саммите не было, в выборе кандидата на пост спецпредставителя стороны не участвовали."Это как если бы эколог рассказал, что будет сливать отходы нефтепереработки в море, а пожарный пообещал не прекращать поджоги. Думаю, в этой новости содержится вся суть того, во что превратилась ОБСЕ", - прокомментировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.Он подчеркнула, что Мареш, назначенный в обход мнений России и Белоруссии, занимается не гармонизацией отношений стран-участниц Организации, а углублением раскола на европейском пространстве и игрой в пользу милитаристских блоковых структур, куда не входит и половина государств-членов ОБСЕ.Вступление Украины в НАТО исключит возможности политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявляли ранее в МИД России в ответ на так называемый "план победы" Владимира Зеленского, который в частности включает пункт о приглашении Украины в НАТО еще до окончания войны, продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТОВ СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликтаЧем грозит Украине "дипломатия" Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, политика, обсе, украина, нато, россия, новости