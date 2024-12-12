https://crimea.ria.ru/20241212/ukraina-v-nato---zakharova-rezko-otvetila-spetspredstavitelyu-obse-1142571753.html
Украина в НАТО - Захарова резко ответила спецпредставителю ОБСЕ
Украина в НАТО - Захарова резко ответила спецпредставителю ОБСЕ - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Украина в НАТО - Захарова резко ответила спецпредставителю ОБСЕ
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) углубляет раскол на европейском пространстве вместо своей прямой функции по содействию миру и... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T11:17
2024-12-12T11:17
2024-12-12T11:17
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) углубляет раскол на европейском пространстве вместо своей прямой функции по содействию миру и безопасности. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление специального представителя ОБСЕ по Украине Петра Мареша.Мареш накануне заявил, что не будет снабжать Киев оружием, а начнет готовить к вступлению в ЕС и НАТО. На должность спецпредставителя по вопросам Украины от группы стран ОБСЕ он был назначен на встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая прошла на Мальте 5–6 декабря. Представителей России и Белоруссии на саммите не было, в выборе кандидата на пост спецпредставителя стороны не участвовали."Это как если бы эколог рассказал, что будет сливать отходы нефтепереработки в море, а пожарный пообещал не прекращать поджоги. Думаю, в этой новости содержится вся суть того, во что превратилась ОБСЕ", - прокомментировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.Он подчеркнула, что Мареш, назначенный в обход мнений России и Белоруссии, занимается не гармонизацией отношений стран-участниц Организации, а углублением раскола на европейском пространстве и игрой в пользу милитаристских блоковых структур, куда не входит и половина государств-членов ОБСЕ.Вступление Украины в НАТО исключит возможности политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявляли ранее в МИД России в ответ на так называемый "план победы" Владимира Зеленского, который в частности включает пункт о приглашении Украины в НАТО еще до окончания войны, продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТОВ СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликтаЧем грозит Украине "дипломатия" Зеленского
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, политика, обсе, украина, нато, россия, новости
Украина в НАТО - Захарова резко ответила спецпредставителю ОБСЕ
ОБСЕ углубляет раскол на европейском пространстве - Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) углубляет раскол на европейском пространстве вместо своей прямой функции по содействию миру и безопасности. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление специального представителя ОБСЕ по Украине Петра Мареша.
Мареш накануне заявил, что не будет снабжать Киев оружием, а начнет готовить к вступлению в ЕС и НАТО. На должность спецпредставителя по вопросам Украины от группы стран ОБСЕ он был назначен на встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая прошла на Мальте 5–6 декабря. Представителей России и Белоруссии на саммите не было, в выборе кандидата на пост спецпредставителя стороны не участвовали.
"Это как если бы эколог рассказал, что будет сливать отходы нефтепереработки в море, а пожарный пообещал не прекращать поджоги. Думаю, в этой новости содержится вся суть того, во что превратилась ОБСЕ", - прокомментировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнула, что Мареш, назначенный в обход мнений России и Белоруссии, занимается не гармонизацией отношений стран-участниц Организации, а углублением раскола на европейском пространстве и игрой в пользу милитаристских блоковых структур, куда не входит и половина государств-членов ОБСЕ.
"Напомню, что в аббревиатуре ОБСЕ буквы "Б" и "С" означают "безопасность" и "сотрудничество" – так где же они? Такое впечатление, что Запад в припадке "новой нормальности" старается закрепить за ними модернизированную расшифровку: "безумие" и "суицидальность", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Вступление Украины в НАТО исключит возможности
политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявляли ранее в МИД России в ответ на так называемый "план победы"
Владимира Зеленского, который в частности включает пункт о приглашении Украины в НАТО еще до окончания войны, продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории.
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