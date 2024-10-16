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Зеленский в Раде презентовал "план победы" Украины – основные пункты - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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Зеленский в Раде презентовал "план победы" Украины – основные пункты
Зеленский в Раде презентовал "план победы" Украины – основные пункты - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Зеленский в Раде презентовал "план победы" Украины – основные пункты
Владимир Зеленский впервые публично презентовал свой так называемый "план победы", состоящий из пяти пунктов. Документ он представил в среду в Верховной раде,... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T14:20
2024-10-16T14:20
владимир зеленский
украина
нато
новости
политика
в мире
поставки западного оружия украине
американское оружие против крыма
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский впервые публично презентовал свой так называемый "план победы", состоящий из пяти пунктов. Документ он представил в среду в Верховной раде, сообщают украинские СМИ.По словам лидера киевского режима, этот "план" станет "мостом к саммиту мира" и завершению конфликта уже в следующем году.Также Зеленский предлагает снять ограничения на удары натовским оружием вглубь российской территории, совместно с партнерами сбивать российские самолеты, а также расширить использование украинских дронов и ракет и доступ к разведданным партнеров.Третьим пунктом "плана" значится размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета". При этом он не пояснил, что именно, по его мнению, должно войти в этот "пакет сдерживания".Пятым пунктом значится предложение использовать опыт украинских военных для укрепления обороны НАТО и ЕС и в перспективе заменить боевиками ВСУ натовские контингенты.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что без участия РФ выйти на мирные решения по Украине невозможно, при этом Москва по-прежнему готова к переговорам после отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Киеву нужно протрезветь": в Кремле оценили "мирный план" ЗеленскогоПрощай, оружие: Германия отказалась поставлять Украине вооружениеДля режима Зеленского наступает "мертвый сезон"
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96
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владимир зеленский, украина, нато, новости, политика, в мире, поставки западного оружия украине, американское оружие против крыма, оружие
Зеленский в Раде презентовал "план победы" Украины – основные пункты

Владимир Зеленский презентовал в Верховной раде "план победы" Украины из пяти пунктов

14:20 16.10.2024
 
© AP Photo Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский впервые публично презентовал свой так называемый "план победы", состоящий из пяти пунктов. Документ он представил в среду в Верховной раде, сообщают украинские СМИ.
По словам лидера киевского режима, этот "план" станет "мостом к саммиту мира" и завершению конфликта уже в следующем году.
Первым пунктом документа значится приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта.
Также Зеленский предлагает снять ограничения на удары натовским оружием вглубь российской территории, совместно с партнерами сбивать российские самолеты, а также расширить использование украинских дронов и ракет и доступ к разведданным партнеров.
Третьим пунктом "плана" значится размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета". При этом он не пояснил, что именно, по его мнению, должно войти в этот "пакет сдерживания".
Четвертый пункт – развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ. В частности, по словам Зеленского, Киев предлагает США и Европе заключить соглашение о "совместной охране, общем инвестировании и совместном использовании" стратегических ресурсов Украины, таких как уран, титан, литий, графит.
Пятым пунктом значится предложение использовать опыт украинских военных для укрепления обороны НАТО и ЕС и в перспективе заменить боевиками ВСУ натовские контингенты.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что без участия РФ выйти на мирные решения по Украине невозможно, при этом Москва по-прежнему готова к переговорам после отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Владимир ЗеленскийУкраинаНАТОНовостиПолитикаВ миреПоставки западного оружия УкраинеАмериканское оружие против КрымаОружие
 
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