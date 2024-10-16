https://crimea.ria.ru/20241016/zelenskiy-v-rade-prezentoval-plan-pobedy-ukrainy--osnovnye-punkty-1141126614.html

Зеленский в Раде презентовал "план победы" Украины – основные пункты

Зеленский в Раде презентовал "план победы" Украины – основные пункты - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Зеленский в Раде презентовал "план победы" Украины – основные пункты

Владимир Зеленский впервые публично презентовал свой так называемый "план победы", состоящий из пяти пунктов. Документ он представил в среду в Верховной раде,... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T14:20

2024-10-16T14:20

2024-10-16T14:20

владимир зеленский

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оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский впервые публично презентовал свой так называемый "план победы", состоящий из пяти пунктов. Документ он представил в среду в Верховной раде, сообщают украинские СМИ.По словам лидера киевского режима, этот "план" станет "мостом к саммиту мира" и завершению конфликта уже в следующем году.Также Зеленский предлагает снять ограничения на удары натовским оружием вглубь российской территории, совместно с партнерами сбивать российские самолеты, а также расширить использование украинских дронов и ракет и доступ к разведданным партнеров.Третьим пунктом "плана" значится размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета". При этом он не пояснил, что именно, по его мнению, должно войти в этот "пакет сдерживания".Пятым пунктом значится предложение использовать опыт украинских военных для укрепления обороны НАТО и ЕС и в перспективе заменить боевиками ВСУ натовские контингенты.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что без участия РФ выйти на мирные решения по Украине невозможно, при этом Москва по-прежнему готова к переговорам после отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Киеву нужно протрезветь": в Кремле оценили "мирный план" ЗеленскогоПрощай, оружие: Германия отказалась поставлять Украине вооружениеДля режима Зеленского наступает "мертвый сезон"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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