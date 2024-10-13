https://crimea.ria.ru/20241013/proschay-oruzhie-germaniya-otkazalas-postavlyat-ukraine-vooruzhenie-1141048519.html

Прощай, оружие: Германия отказалась поставлять Украине вооружение

Прощай, оружие: Германия отказалась поставлять Украине вооружение - РИА Новости Крым, 13.10.2024

Прощай, оружие: Германия отказалась поставлять Украине вооружение

Германия прекратит поставки на Украину тяжелой военной техники. В Берлине больше не верят в то, что Киев в обозримом будущем сможет провести успешное... РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T12:55

2024-10-13T12:55

2024-10-13T12:55

рамштайн

владимир зеленский

олаф шольц

германия

украина

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сми

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Германия прекратит поставки на Украину тяжелой военной техники. В Берлине больше не верят в то, что Киев в обозримом будущем сможет провести успешное контрнаступление, пишет Bild со ссылкой на источники в минобороны страны.Статья называется "Шольц отвергает Зеленского". Автор Юлиан Репке публикует выдержки из внутреннего документа минобороны, в котором сказано, что у Германии осталось еще около трехсот 300 танков Leopard 2, а также БМП и гаубицы.Во время визита Владимира Зеленского в Берлин канцлер ФРГ Олаф Шольц не дал разрешения на удары вглубь территории России. Поставка дальнобойных ракет Taurus также остается под вопросом. Источники газеты также утверждают, что Джо Байден не приехал на переговоры в Рамштайн, чтобы не высказываться о войне на Украине перед выборами. Его заявления о том, что отмена визита связана с ураганом "Милтон", лишь прикрытие, утверждают собеседники Bild.При этом так называемый "План победы" Зеленского в статье назван "последним шансом Украины". Однако аналитик издания заявил, что последнее европейское турне, в ходе которого Зеленский просил разрешить удары по глубинным территориям России, не привело к значимым результатам.Сам Зеленский в своем Telegram-канале сообщал, что по итогам визитов в Лондон, Париж, Рим и Берлин есть договоренности о поставках ПВО и оборонных пакетов, однако конкретных цифр и объемов поставок он не озвучил.Ранее Зеленский отменил проведение так называемого "второго саммита мира", который должен был пройти в ноябре. Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов высказал мнение, что это произошло по причине его абсолютной бесполезности – Украина в ближайшее время не ждет большой поддержки от западных партнеров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Байден отменил поездку в РамштайнВторого "саммита мира" по Украине в ноябре не будет – офис ЗеленскогоВ Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине

рамштайн

германия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамштайн, владимир зеленский, олаф шольц, германия, украина, политика, в мире, сми