Запад меняет тактику: почему Зеленский отменил второй "саммит мира"
Второй "саммит мира" отменили из-за изменения тактики Запада по Украине – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Запланированный на ноябрь второй так называемый "саммит мира" по Украине отменен из-за абсолютной бесполезности подобных мероприятий и стремления Запада продавить перемирие через некоторые страны БРИКС. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.
"Эти саммиты абсолютно бессмысленны. Тем более что в Вашингтоне и Лондоне отчаялись взять Россию нахрапом и шантажом, поэтому сейчас пытаются действовать через некоторые страны БРИКС, которые предлагают свои якобы "более мягкие варианты" завершения конфликта", - сказал эксперт.
По его словам, США и Британия "стараются не лезть на первый план, а использовать другие рычаги давления на РФ, в том числе по линии стран глобального Юга.
В то же время, по мнению политолога, Россия достаточно жестко придерживается своей позиции относительно основ мирного соглашения по Украине и уверенно идет к этой цели, добиваясь успехов на поле боя. Поэтому такие попытки Запада продавить свой вариант перемирия вряд ли увенчаются успехом.
"Российское руководство хорошо понимает, что неденацифицированная и незамиренная Украина будет оставаться болевой точкой и даже раковой опухолью на границе РФ. Думаю, Москва достаточно жестко будет эти вопросы педалировать и принуждать Киев к тому миру, который для России будет безопасным и приемлемым", - заключил Шатилов.
Советница главы офиса Владимира Зеленского Дария Заривна ранее заявила, что второй так называемый "саммит мира" по Украине, который должен был пройти в ноябре, не состоится в запланированные сроки. По ее словам, на данный момент проходят "тематические конференции" по каждому пункту "формулы мира", которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего "мирного плана" второго саммита, добавила она.
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