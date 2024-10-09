https://crimea.ria.ru/20241009/zapad-menyaet-taktiku-pochemu-zelenskiy-otmenil-vtoroy-sammit-mira-1140958096.html

Запад меняет тактику: почему Зеленский отменил второй "саммит мира"

Запад меняет тактику: почему Зеленский отменил второй "саммит мира" - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Запад меняет тактику: почему Зеленский отменил второй "саммит мира"

Запланированный на ноябрь второй так называемый "саммит мира" по Украине отменен из-за абсолютной бесполезности подобных мероприятий и стремления Запада... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T17:59

2024-10-09T17:59

2024-10-09T17:59

эксклюзивы риа новости крым

александр шатилов

мнения

владимир зеленский

украина

сша

коллективный запад

новости

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/19/1140627985_0:0:2969:1670_1920x0_80_0_0_9f34178b03145c4bcd5c464227b1a219.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Запланированный на ноябрь второй так называемый "саммит мира" по Украине отменен из-за абсолютной бесполезности подобных мероприятий и стремления Запада продавить перемирие через некоторые страны БРИКС. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.По его словам, США и Британия "стараются не лезть на первый план, а использовать другие рычаги давления на РФ, в том числе по линии стран глобального Юга.В то же время, по мнению политолога, Россия достаточно жестко придерживается своей позиции относительно основ мирного соглашения по Украине и уверенно идет к этой цели, добиваясь успехов на поле боя. Поэтому такие попытки Запада продавить свой вариант перемирия вряд ли увенчаются успехом.Советница главы офиса Владимира Зеленского Дария Заривна ранее заявила, что второй так называемый "саммит мира" по Украине, который должен был пройти в ноябре, не состоится в запланированные сроки. По ее словам, на данный момент проходят "тематические конференции" по каждому пункту "формулы мира", которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего "мирного плана" второго саммита, добавила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Несостоятельный должник": что показал визит Зеленского в СШАСледите за руками: политолог об истинных целях Зеленского и ЗападаПочему Зеленский боится Трампа

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр шатилов, мнения, владимир зеленский, украина, сша, коллективный запад, новости, политика