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"Несостоятельный должник": что показал визит Зеленского в США

"Несостоятельный должник": что показал визит Зеленского в США - РИА Новости Крым, 27.09.2024

"Несостоятельный должник": что показал визит Зеленского в США

Визит Владимира Зеленского в США внес хаос и сумятицу в американскую президентскую кампанию и показал, что главаря киевского режима в Штатах воспринимают как... РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T12:06

2024-09-27T12:06

2024-09-27T12:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Визит Владимира Зеленского в США внес хаос и сумятицу в американскую президентскую кампанию и показал, что главаря киевского режима в Штатах воспринимают как несостоятельного должника и "надоедливого дальнего родственника", от которого хочется быстрее избавиться. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.По мнению Шатилова, приглашение Зеленского в США было "неверным ходом" со стороны демократов, и Дональд Трамп и его штаб обязательно используют этот огрех оппонентов в своей избирательной кампании.Кроме того, так называемый "план победы", который предводитель киевского режима привез в Вашингтон и представил президенту США Джо Байдену и кандидату от Демпартии Камале Харрис, свелся к очередной просьбе денег и оружия, а также разрешения бить вглубь РФ американским оружием, указал эксперт. Это, по словам аналитика, "старая песня", которую американские элиты и налогоплательщики слышат уже больше двух лет.По мнению Шатилова, данный визит показал, что в Штатах Зеленский "все больше воспринимается как несостоятельный должник, который берет деньги и не дает результата, но все равно приезжает вновь брать деньги".В довершение всего, визит Зеленского в разгар предвыборной кампании воспринимается и в США, и в мировом сообществе в целом как прямое вмешательство в американские выборы, что дополнительно обостряет политическую обстановку в Штатах, добавил эксперт.Ход и итоги визита Зеленского в СШАВизит Зеленского в США начался 22 сентября с посещения завода по производству боеприпасов в Пенсильвании. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Также в ходе поездки лидер киевского режима рассказал Байдену и Харрис о "плане победы", основным пунктом которого является разрешение на нанесение Киевом ударов по международно признанной территории России. Однако пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что смены подхода Вашингтона по этому вопросу не ожидается.В то же время Байден сообщил о выделении Украине 8 млрд долларов помощи до конца года и поставках нового вооружения. Кроме того, он пообещал поддерживать членство Киева в НАТО и ЕС и вместе с Брюсселем помочь стране с восстановлением инфраструктуры.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Король не просто голый: почему Запад боится поражения УкраиныЛучшие традиции "95 квартала": что и зачем Зеленский говорил в СБ ООНПочему Зеленский боится Трампа

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владимир зеленский, мнения, сша, политика, александр шатилов, в мире, украина