https://crimea.ria.ru/20240927/nesostoyatelnyy-dolzhnik-chto-pokazal-vizit-zelenskogo-v-ssha-1140666838.html
"Несостоятельный должник": что показал визит Зеленского в США
"Несостоятельный должник": что показал визит Зеленского в США - РИА Новости Крым, 27.09.2024
"Несостоятельный должник": что показал визит Зеленского в США
Визит Владимира Зеленского в США внес хаос и сумятицу в американскую президентскую кампанию и показал, что главаря киевского режима в Штатах воспринимают как... РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T12:06
2024-09-27T12:06
2024-09-27T12:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Визит Владимира Зеленского в США внес хаос и сумятицу в американскую президентскую кампанию и показал, что главаря киевского режима в Штатах воспринимают как несостоятельного должника и "надоедливого дальнего родственника", от которого хочется быстрее избавиться. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.По мнению Шатилова, приглашение Зеленского в США было "неверным ходом" со стороны демократов, и Дональд Трамп и его штаб обязательно используют этот огрех оппонентов в своей избирательной кампании.Кроме того, так называемый "план победы", который предводитель киевского режима привез в Вашингтон и представил президенту США Джо Байдену и кандидату от Демпартии Камале Харрис, свелся к очередной просьбе денег и оружия, а также разрешения бить вглубь РФ американским оружием, указал эксперт. Это, по словам аналитика, "старая песня", которую американские элиты и налогоплательщики слышат уже больше двух лет.По мнению Шатилова, данный визит показал, что в Штатах Зеленский "все больше воспринимается как несостоятельный должник, который берет деньги и не дает результата, но все равно приезжает вновь брать деньги".В довершение всего, визит Зеленского в разгар предвыборной кампании воспринимается и в США, и в мировом сообществе в целом как прямое вмешательство в американские выборы, что дополнительно обостряет политическую обстановку в Штатах, добавил эксперт.Ход и итоги визита Зеленского в СШАВизит Зеленского в США начался 22 сентября с посещения завода по производству боеприпасов в Пенсильвании. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Также в ходе поездки лидер киевского режима рассказал Байдену и Харрис о "плане победы", основным пунктом которого является разрешение на нанесение Киевом ударов по международно признанной территории России. Однако пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что смены подхода Вашингтона по этому вопросу не ожидается.В то же время Байден сообщил о выделении Украине 8 млрд долларов помощи до конца года и поставках нового вооружения. Кроме того, он пообещал поддерживать членство Киева в НАТО и ЕС и вместе с Брюсселем помочь стране с восстановлением инфраструктуры.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Король не просто голый: почему Запад боится поражения УкраиныЛучшие традиции "95 квартала": что и зачем Зеленский говорил в СБ ООНПочему Зеленский боится Трампа
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владимир зеленский, мнения, сша, политика, александр шатилов, в мире, украина
"Несостоятельный должник": что показал визит Зеленского в США
Визит Зеленского внес хаос и сумятицу в президентскую кампанию в США – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Визит Владимира Зеленского в США внес хаос и сумятицу в американскую президентскую кампанию и показал, что главаря киевского режима в Штатах воспринимают как несостоятельного должника и "надоедливого дальнего родственника", от которого хочется быстрее избавиться. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.
"Как показывает практика, куда бы ни приезжал Зеленский, ничем хорошим для принимающих стран это не заканчивается. Политики, которым он жал руку, потом отправлялись в отставку, а их партии проваливались на выборах. Вот и сейчас визит Зеленского во многом принес какой-то нездоровый хаос и сумятицу в американскую избирательную компанию, ввергая в скандалы то демократов, то республиканцев", - сказал политолог.
По мнению Шатилова, приглашение Зеленского в США было "неверным ходом" со стороны демократов, и Дональд Трамп и его штаб обязательно используют этот огрех оппонентов в своей избирательной кампании.
Кроме того, так называемый "план победы", который предводитель киевского режима привез в Вашингтон и представил президенту США Джо Байдену и кандидату от Демпартии Камале Харрис, свелся к очередной просьбе денег и оружия, а также разрешения бить вглубь РФ американским оружием, указал эксперт. Это, по словам аналитика, "старая песня", которую американские элиты и налогоплательщики слышат уже больше двух лет.
По мнению Шатилова, данный визит показал, что в Штатах Зеленский "все больше воспринимается как несостоятельный должник, который берет деньги и не дает результата, но все равно приезжает вновь брать деньги".
"То есть такой себе "навязчивый дальний родственник", от которого хочется побыстрее избавиться и закрыть двери. Поэтому ему что-то подкидывают, чтобы он побыстрее куда-нибудь отбыл. Заметно, что Зеленский уже сейчас напрягает американскую элиту и общество, которое не понимает, зачем выбрасывать столько денег в бездонную бочку, притом, что территория Украины продолжает уменьшаться буквально ежедневно", - пояснил политолог.
В довершение всего, визит Зеленского в разгар предвыборной кампании воспринимается и в США, и в мировом сообществе в целом как прямое вмешательство в американские выборы, что дополнительно обостряет политическую обстановку в Штатах, добавил эксперт.
Ход и итоги визита Зеленского в США
Визит Зеленского в США начался 22 сентября с посещения завода по производству боеприпасов в Пенсильвании. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Также в ходе поездки лидер киевского режима рассказал Байдену и Харрис о "плане победы", основным пунктом которого является разрешение на нанесение Киевом ударов по международно признанной территории России. Однако пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что смены подхода Вашингтона по этому вопросу не ожидается.
В то же время Байден сообщил о выделении Украине 8 млрд долларов помощи до конца года и поставках нового вооружения. Кроме того, он пообещал поддерживать членство Киева в НАТО и ЕС и вместе с Брюсселем помочь стране с восстановлением инфраструктуры.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.
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