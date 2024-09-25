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Лучшие традиции "95 квартала": что и зачем Зеленский говорил в СБ ООН

Лучшие традиции "95 квартала": что и зачем Зеленский говорил в СБ ООН - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Лучшие традиции "95 квартала": что и зачем Зеленский говорил в СБ ООН

Речь Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН была эмоциональной и драматичной, направленной на тех союзников, которые сомневаются в однозначной поддержке... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T11:56

2024-09-25T11:56

2024-09-25T12:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Речь Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН была эмоциональной и драматичной, направленной на тех союзников, которые сомневаются в однозначной поддержке киевского режима, но при этом не несла никаких принципиально новых тезисов. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Денис Батурин.Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН против проведения переговоров с Россией, раскритиковал тех, кто "хочет говорить" с президентом РФ Владимиром Путиным на тему урегулирования украинского конфликта, снова вспомнил свою "формулу мира". Также он призвал "подготовить второй саммит мира". Ожидается, что на этой неделе Зеленский представит так называемый "план победы" президенту США Джо Байдену.Драматично и без новых смыслов"Речь была эмоциональной, основанной на тезисах, которые воспроизводит Запад и которые воспринимает население западных стран, выступающих против России. Все было совершенно четко рассчитано: драматично, в лучших традициях "95 квартала". Это обращение Зеленского с площадки ООН можно расценивать как акт отчаяния, как попытку давления на тех союзников, которых Запад еще не убедил в однозначной поддержке", - оценивает Батурин выступление лидера киевского режима.При этом нового смысла в этом выступлении нет, считает политолог. Переговоры с РФ означали бы отход от тех позиций, на которых стоит Запад и подконтрольный ему Киев, - речь о признании территориальных приобретений РФ, с чем Запад пока смириться не может, а Россия на другие условия не пойдет. Поэтому выступление по-прежнему подтверждает готовность продолжать войну на Украине, что означает необходимость продолжения поставок вооружения, о чем Зеленский и будет говорить в своем так называемом "плане победы", убежден Батурин.По словам политолога, так называемый "план победы" Зеленского основан на западных поставках оружия Киеву и разрешении на удары вглубь российской территории - больше ничего в этом плане нет. "Второй саммит мира"Ту же цель - склонить на свою сторону сомневающиеся страны и получить очередные порции вооружений - преследует и заявление Зеленского о "втором саммите мира", где, по его мнению, должны участвовать КНР, Бразилия, страны Азии, Латинской Америки, США и другие."Еще недавно Зеленский говорил, что на втором саммите мира должна присутствовать Россия, и это позволит выйти на какие-то новые результаты. Теперь РФ отказалась, и ему не остается говорить ничего иного, как больше нас не "приглашать", - продолжает собеседник агентства.А вот участие Бразилии, Китая и Индии, не являющихся союзниками Украины, необходимо киевскому режиму по причине того, что на мнение этих государств ориентируются и другие страны.Россия призывает коллективный Запад мирным путем решить вопрос с нарастающей угрозой, которая исходит от киевского режима. В случае, если этого не будет сделано, - специальная военная операция будет продолжаться до достижения этой цели. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред России Василий Небензя. Специальная военная операция на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет всех поставленных целей, заявлял накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участвовать не собираемся: в РФ прокомментировали новый саммит по УкраинеПутин назвал условия мира и заявил о гарантиях для ВСУКогда закончится СВО на Украине – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, оон, совет безопасности оон, украина, россия, политика, мнения, денис батурин