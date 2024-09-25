Небензя назвал Совбезу ООН условие завершения спецоперации
Если Запад не избавится от киевского режима мирным путем, СВО будет продолжаться - Небензя
© РИА Новости . Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Россия призывает коллективный Запад мирным путем решить вопрос с нарастающей угрозой, которая исходит от киевского режима. В случае, если этого не будет сделано, - специальная военная операция будет продолжаться до достижения этой цели. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред России Василий Небензя.
Он пояснил, что Россия относится к украинцам как к братскому народу, однако страну превратили в неонацистское русофобское государство с планами по вступлению в НАТО, что в итоге и привело к необходимости начать спецоперацию.
"Если западный лагерь не позволит избавиться от этой "раковой опухоли", которую представляет собой нынешний киевский режим, мирным путем, мы будем продолжать нашу спецоперацию до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем", - цитирует дипломата РИА Новости.
По мнению Набензи, Киев должен отказаться от нереалистичных "планов победы" и принять параметры урегулирования кризиса, которые предлагает Москва.
Специальная военная операция на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет всех поставленных целей, заявлял накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркивал, что цели спецоперации "будут достигнуты тем или иным путем".
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