https://crimea.ria.ru/20240925/nebenzya-nazval-sovbezu-oon-uslovie-zaversheniya-spetsoperatsii-1140598188.html

Небензя назвал Совбезу ООН условие завершения спецоперации

Небензя назвал Совбезу ООН условие завершения спецоперации - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Небензя назвал Совбезу ООН условие завершения спецоперации

Россия призывает коллективный Запад мирным путем решить вопрос с нарастающей угрозой, которая исходит от киевского режима. В случае, если этого не будет... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T08:29

2024-09-25T08:29

2024-09-25T08:29

василий небензя

совет безопасности оон

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Россия призывает коллективный Запад мирным путем решить вопрос с нарастающей угрозой, которая исходит от киевского режима. В случае, если этого не будет сделано, - специальная военная операция будет продолжаться до достижения этой цели. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред России Василий Небензя.Он пояснил, что Россия относится к украинцам как к братскому народу, однако страну превратили в неонацистское русофобское государство с планами по вступлению в НАТО, что в итоге и привело к необходимости начать спецоперацию.По мнению Набензи, Киев должен отказаться от нереалистичных "планов победы" и принять параметры урегулирования кризиса, которые предлагает Москва.Специальная военная операция на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет всех поставленных целей, заявлял накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркивал, что цели спецоперации "будут достигнуты тем или иным путем".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал условия мира и заявил о гарантиях для ВСУПобедить Россию на поле боя невозможно – ПутинВсе началось с Крыма: Путин об основе конфликта на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий небензя, совет безопасности оон, оон, украина, коллективный запад, нато, в мире, россия, новости, новости сво