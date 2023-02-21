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Победить Россию на поле боя невозможно – Путин - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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Победить Россию на поле боя невозможно – Путин
Победить Россию на поле боя невозможно – Путин - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Победить Россию на поле боя невозможно – Путин
Западные элиты не скрывают цели нанести России стратегическое поражение, перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Об этом во вторник... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T12:52
2023-02-21T12:52
владимир путин (политик)
послание федеральному собранию
политика
россия
нато
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Западные элиты не скрывают цели нанести России стратегическое поражение, перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.Однако Россия, подчеркнул глава государства, будет реагировать на эти маневры."Мы именно так это все и понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать. Потому что в этом случае речь идет о существовании нашей страны", - отметил он.Президент России Владимир Путин во вторник оглашает послание Федеральному собранию, в котором, как ожидается, даст оценку специальной военной операции, международной ситуации, а также уделит внимание социальным и экономическим вопросам России. Это первое послание с момента начала спецоперации. Президент обращается с ним ежегодно, но в прошлом году его не было, как и в 2017 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию. ТрансляцияВсе началось с Крыма: Путин об основе конфликта на УкраинеМеркель рассказала пранкерам о цели Минских соглашений
https://crimea.ria.ru/20230221/putin-ssha-i-nato-gotovili-poraboschennuyu-ukrainu-k-bolshoy-voyne-1127121783.html
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владимир путин (политик), послание федеральному собранию, политика, россия, нато, в мире
Победить Россию на поле боя невозможно – Путин

Путин: Запад хочет перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния

12:52 21.02.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Западные элиты не скрывают цели нанести России стратегическое поражение, перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
"Элиты Запада не скрывают своей цели нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть, они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния", - сказал президент.
Однако Россия, подчеркнул глава государства, будет реагировать на эти маневры.
"Мы именно так это все и понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать. Потому что в этом случае речь идет о существовании нашей страны", - отметил он.
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:29
Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войне
Президент России Владимир Путин во вторник оглашает послание Федеральному собранию, в котором, как ожидается, даст оценку специальной военной операции, международной ситуации, а также уделит внимание социальным и экономическим вопросам России. Это первое послание с момента начала спецоперации. Президент обращается с ним ежегодно, но в прошлом году его не было, как и в 2017 году.
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Владимир Путин (политик)Послание Федеральному собраниюПолитикаРоссияНАТОВ мире
 
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