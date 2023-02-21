https://crimea.ria.ru/20230221/pobedit-rossiyu-na-pole-boya-nevozmozhno--putin-1127123082.html

Победить Россию на поле боя невозможно – Путин

Победить Россию на поле боя невозможно – Путин - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Победить Россию на поле боя невозможно – Путин

Западные элиты не скрывают цели нанести России стратегическое поражение, перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Об этом во вторник... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T12:52

2023-02-21T12:52

2023-02-21T12:52

владимир путин (политик)

послание федеральному собранию

политика

россия

нато

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Западные элиты не скрывают цели нанести России стратегическое поражение, перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.Однако Россия, подчеркнул глава государства, будет реагировать на эти маневры."Мы именно так это все и понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать. Потому что в этом случае речь идет о существовании нашей страны", - отметил он.Президент России Владимир Путин во вторник оглашает послание Федеральному собранию, в котором, как ожидается, даст оценку специальной военной операции, международной ситуации, а также уделит внимание социальным и экономическим вопросам России. Это первое послание с момента начала спецоперации. Президент обращается с ним ежегодно, но в прошлом году его не было, как и в 2017 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию. ТрансляцияВсе началось с Крыма: Путин об основе конфликта на УкраинеМеркель рассказала пранкерам о цели Минских соглашений

https://crimea.ria.ru/20230221/putin-ssha-i-nato-gotovili-poraboschennuyu-ukrainu-k-bolshoy-voyne-1127121783.html

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), послание федеральному собранию, политика, россия, нато, в мире