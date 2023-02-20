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Меркель рассказала пранкерам о цели Минских соглашений - РИА Новости Крым, 20.02.2023
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Меркель рассказала пранкерам о цели Минских соглашений
Меркель рассказала пранкерам о цели Минских соглашений - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Меркель рассказала пранкерам о цели Минских соглашений
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель от имени бывшего президента... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T12:30
2023-02-20T12:30
ангела меркель (политик)
германия
россия
в мире
политика
общественно-политическая ситуация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. В беседе с ними Меркель призналась, что Минские соглашения позволили Киеву подготовиться к конфликту с Россией. Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров "Шоу ВиЛ".В ходе беседы "Порошенко" заявил, что в 2014 году в Киеве понимали "неизбежность войны", но сам он "лично в это не верил"."Тогда, чтобы не допустить еще худших вещей, все подписали эти соглашения. Я просто считаю, что Минские соглашения дали Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2022 годами &lt;…&gt;. Это дало Украине возможность сегодня отвечать на эту агрессию иначе, чем в 2014 году. Если вспомнить ситуацию в Дебальцево, то этот выигрыш во времени был очень хорош для Украины", - сказала Меркель.При этом вопрос, можно ли было предотвратить нынешний конфликт или нет, по мнению экс-канцлера, "больше не актуален"."Мы отложили войну и стали сильнее. Так ведь?" - задал уточняющий вопрос "Порошенко"."Да, по крайней мере, так", - ответила Меркель.Она также заявила, что самое главное в нынешней ситуации – "единство Запада в противостоянии России"."У меня сложилось впечатление, что Франция, Германия и весь Евросоюз на самом деле проводят общую политику. Конечно, есть определенные различия. Польша, в частности, очень активна, но в остальном полное согласие", – сказала экс-канцлер.Меркель добавила, что поддерживает работу нынешнего немецкого правительства во главе с Олафом Шольцем по поддержке Украины.В прошлом году жертвой пранка Вована и Лексуса стал сам президент Порошенко. Тогда он признался, что Минские соглашения можно было выполнить, но он не собирался этого делать, поскольку его целью было выиграть время для усиления украинской армии.Ранее Меркель уже заявляла, что Минские соглашения были заключены с целью дать Киеву время подготовиться к военному конфликту с Россией. Президент РФ Владимир Путин назвал эти слова экс-канцлера абсолютно неожиданными и разочаровывающими, а также подтверждающими правильность решения начать специальную военную операцию.Читайте также на РИА Новости Крым:О США, Киеве и украинских кукловодах: главные заявления РябковаВ Германии признали вовлеченность в конфликт с РоссиейПутин поручил усилить безопасность на фоне новых рисков
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https://crimea.ria.ru/20221117/poroshenko-sdelal-priznanie-vovanu-i-leksusu-o-minskikh-soglasheniyakh-1125409648.html
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ангела меркель (политик), германия, россия, в мире, политика, общественно-политическая ситуация на украине
Меркель рассказала пранкерам о цели Минских соглашений

Меркель: Минские соглашения дали Украине время подготовиться к войне с Россией

12:30 20.02.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. В беседе с ними Меркель призналась, что Минские соглашения позволили Киеву подготовиться к конфликту с Россией. Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров "Шоу ВиЛ".
В ходе беседы "Порошенко" заявил, что в 2014 году в Киеве понимали "неизбежность войны", но сам он "лично в это не верил".
"Тогда, чтобы не допустить еще худших вещей, все подписали эти соглашения. Я просто считаю, что Минские соглашения дали Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2022 годами <…>. Это дало Украине возможность сегодня отвечать на эту агрессию иначе, чем в 2014 году. Если вспомнить ситуацию в Дебальцево, то этот выигрыш во времени был очень хорош для Украины", - сказала Меркель.
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря 2022, 12:47
В МИД назвали признание Меркель о Минских соглашениях заявкой на трибунал
При этом вопрос, можно ли было предотвратить нынешний конфликт или нет, по мнению экс-канцлера, "больше не актуален".
"Мы отложили войну и стали сильнее. Так ведь?" - задал уточняющий вопрос "Порошенко".
"Да, по крайней мере, так", - ответила Меркель.
Она также заявила, что самое главное в нынешней ситуации – "единство Запада в противостоянии России".
"У меня сложилось впечатление, что Франция, Германия и весь Евросоюз на самом деле проводят общую политику. Конечно, есть определенные различия. Польша, в частности, очень активна, но в остальном полное согласие", – сказала экс-канцлер.
Меркель добавила, что поддерживает работу нынешнего немецкого правительства во главе с Олафом Шольцем по поддержке Украины.
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября 2022, 19:01
Порошенко сделал признание Вовану и Лексусу о Минских соглашениях
В прошлом году жертвой пранка Вована и Лексуса стал сам президент Порошенко. Тогда он признался, что Минские соглашения можно было выполнить, но он не собирался этого делать, поскольку его целью было выиграть время для усиления украинской армии.
Ранее Меркель уже заявляла, что Минские соглашения были заключены с целью дать Киеву время подготовиться к военному конфликту с Россией. Президент РФ Владимир Путин назвал эти слова экс-канцлера абсолютно неожиданными и разочаровывающими, а также подтверждающими правильность решения начать специальную военную операцию.
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Ангела Меркель (политик)ГерманияРоссияВ миреПолитикаОбщественно-политическая ситуация на Украине
 
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