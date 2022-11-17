https://crimea.ria.ru/20221117/poroshenko-sdelal-priznanie-vovanu-i-leksusu-o-minskikh-soglasheniyakh-1125409648.html

Порошенко сделал признание Вовану и Лексусу о Минских соглашениях

Порошенко сделал признание Вовану и Лексусу о Минских соглашениях - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Порошенко сделал признание Вовану и Лексусу о Минских соглашениях

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с экс-президентом Украины Петром Порошенко от имени бывшего посла США в РФ... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T19:01

2022-11-17T19:01

2022-11-17T19:01

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с экс-президентом Украины Петром Порошенко от имени бывшего посла США в РФ Майкла Макфола. В беседе с ними Порошенко признался, что Минские соглашения можно было выполнить, но он не собирался этого делать, поскольку его целью было выиграть время для усиления украинской армии."Согласен ли я с тем, что невозможно было выполнить Минские соглашения? Нет. Я считаю, что это очень талантливо написанный документ. Мне нужны были эти Минские соглашения, чтобы получить как минимум четыре с половиной года, чтобы сформировать украинские вооруженные силы, построить украинскую экономику, обучать украинских военных вместе с НАТО для создания лучших вооруженных сил в Восточной Европе", - сказал бывший президент Украины.Второе минское соглашение ("Минск-2") – документ, имевший целью урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины. Был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан Трехсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Минские соглашения – единственный путь урегулирования конфликта. Москва постоянно призывала Украину к их выполнению, а Францию и Германию – к оказанию влияния на Киев с целью выполнения пунктов документа. Однако киевский режим уклонялся от их выполнения, регулярно обстреливая территорию ДНР и ЛНР.Одной из основных целей российской специальной военной операцией (СВО), начатой 24 февраля этого года, является защита жителей Донбасса от агрессии Киева, который не пожелал разрешить конфликт мирным путем.С началом СВО Минские соглашения фактически перестали существовать, следовательно, "нормандский формат", который был создан с целью их реализации, стал неактуален.

https://crimea.ria.ru/20221103/avakov-rasskazal-o-krizise-vlasti-na-ukraine--1125230317.html

https://crimea.ria.ru/20221010/za-teraktom-na-krymskom-mostu-mogut-stoyat-zapadnye-kuratory-sbu-1124804351.html

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украина, петр порошенко, в мире, политика