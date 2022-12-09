https://crimea.ria.ru/20221209/putin-o-slovakh-merkel-vozmozhno-svo-nuzhno-bylo-nachinat-ranshe-1125786274.html

Путин о словах Меркель: возможно, СВО нужно было начинать раньше

Путин о словах Меркель: возможно, СВО нужно было начинать раньше - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Путин о словах Меркель: возможно, СВО нужно было начинать раньше

Президент РФ Владимир Путин назвал абсолютно неожиданным и разочаровывающим признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель том, что Минские соглашения были... РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T17:47

2022-12-09T17:47

2022-12-09T17:47

владимир путин (политик)

ангела меркель (политик)

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минские соглашения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин назвал абсолютно неожиданным и разочаровывающим признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель том, что Минские соглашения были заключены с целью дать Киеву время подготовиться к военному конфликту с Россией.По словам Путина, несмотря на то, что Германия находилась на стороне Украины и поддерживала ее, в Москве рассчитывали, что руководство ФРГ "всегда искренне стремилось к урегулированию на принципах, о которых мы договорились, и которые были достигнуты в том числе в рамках минского процесса".Признание Меркель лишь подтверждает правоту России в решении начать специальную военную операцию, подчеркнул президент РФ.Кроме того, на фоне подобных заявлений "возникает вопрос доверия", добавил российский лидер."И так доверие почти на нуле, но после заявлений подобного рода как договариваться то? О чем? И можно ли с кем то договариваться и где гарантии ? Вот это, конечно, вопрос. Но все равно в конечном итоге договариваться придется. Россия готова и открыта к договоренностям, но это заставляет задуматься о том, с кем мы имеем дело", – заключил российский лидер.Накануне в немецкой газете Die Zeit экс-канцлер ФРГ заявила, что Минские соглашения были подписаны для того, чтобы "помочь Украине и дать ей время стать сильнее". По словам Меркель, все страны-подписанты Минских соглашений понимали, что конфликт на Украине лишь приостановлен, но не решен. Она указала на то, что страны НАТО в этот период могли оказывать Киеву помощь в том объеме, который существует теперь.Второе Минское соглашение ("Минск-2") – документ, имевший целью урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины. Был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан Трехсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.В МИД назвали признание Меркель о Минских соглашениях заявкой на трибунал >>Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Минские соглашения – единственный путь урегулирования конфликта. Москва постоянно призывала Украину к их выполнению, а Францию и Германию – к оказанию влияния на Киев с целью выполнения пунктов документа. Однако киевский режим уклонялся от их выполнения, регулярно обстреливая территорию ДНР и ЛНР.Одной из основных целей российской специальной военной операцией (СВО), начатой 24 февраля этого года, является защита жителей Донбасса от агрессии Киева, который не пожелал разрешить конфликт мирным путем.С началом СВО Минские соглашения фактически перестали существовать, следовательно, "нормандский формат", который был создан с целью их реализации, стал неактуален.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД назвали признание Меркель о Минских соглашениях заявкой на трибунал >>Порошенко сделал признание Вовану и Лексусу о Минских соглашениях >>Французский конфликтолог назвал виновных в происходящем на Украине >>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), ангела меркель (политик), политика, украина, сво, новости, общество, минские соглашения