https://crimea.ria.ru/20221208/mid-rf-priznanie-merkel-o-minskikh-soglasheniyakh--eto-zayavka-na-tribunal-1125750267.html

В МИД назвали признание Меркель о Минских соглашениях заявкой на трибунал

В МИД назвали признание Меркель о Минских соглашениях заявкой на трибунал - РИА Новости Крым, 08.12.2022

В МИД назвали признание Меркель о Минских соглашениях заявкой на трибунал

Признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в интервью газете Die Zeitо том, что Минские соглашения были заключены с целью дать Киеву время подготовиться к... РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T12:47

2022-12-08T12:47

2022-12-08T12:47

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

германия

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политика

ангела меркель (политик)

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минские соглашения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в интервью газете Die Zeitо том, что Минские соглашения были заключены с целью дать Киеву время подготовиться к военному конфликту с Россией, должны стать предметом разбирательства международного трибунала, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сейчас много говорят о правовых оценках того, что творится вокруг Украины, неких трибуналах и так далее. А вот это (слова Меркель – ред.) – конкретная заявка на трибунал. То, что она сказала в своем интервью, – это и есть свидетельство человека, который прямо заявил о том, что все, что было сделано в 2014-2015 годах, имело одну цель: отвести взгляды мирового сообщества от реальных проблем, потянуть время, накачать киевский режим вооружениями и привести дело к большому конфликту", – сказала Захарова на брифинге в четверг.Что сказала экс-канцлерНакануне в немецкой газете Die Zeit экс-канцлер ФРГ заявила, что Минские соглашения были подписаны для того, чтобы "помочь Украине и дать ей время стать сильнее". По словам Меркель, все страны-подписанты Минских соглашений понимали, что конфликт на Украине лишь приостановлен, но не решен. Она указала на то, что страны НАТО в этот период могли оказывать Киеву помощь в том объеме, который существует теперь."Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня", – сказала она.Как отреагировали в СовфедеСенатор Алексей Пушков отметил, что признание Меркель в очередной раз доказывает, что в переходе украинского кризиса в военную фазу виноват именно Запад."Меркель публично открестилась от какой либо самостоятельной позиции по украинскому кризису и признала, что при ней Берлин лишь играл в Минские соглашения", – написал Пушков в своем Telegram-канале.Второе Минское соглашение ("Минск-2") – документ, имевший целью урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины. Был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан Трехсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Минские соглашения – единственный путь урегулирования конфликта. Москва постоянно призывала Украину к их выполнению, а Францию и Германию – к оказанию влияния на Киев с целью выполнения пунктов документа. Однако киевский режим уклонялся от их выполнения, регулярно обстреливая территорию ДНР и ЛНР.Одной из основных целей российской специальной военной операцией (СВО), начатой 24 февраля этого года, является защита жителей Донбасса от агрессии Киева, который не пожелал разрешить конфликт мирным путем.С началом СВО Минские соглашения фактически перестали существовать, следовательно, "нормандский формат", который был создан с целью их реализации, стал неактуален.Еще по теме:Порошенко сделал признание Вовану и Лексусу о Минских соглашенияхФранцузский конфликтолог назвал виновных в происходящем на УкраинеПутин констатировал смерть Минских соглашений

https://crimea.ria.ru/20221203/rossiya-i-belorussiya-izmenili-usloviya-regionalnoy-bezopasnosti-1125668357.html

https://crimea.ria.ru/20220826/v-kieve-sdelali-otkrovennoe-priznanie-o-podgotovke-k-voyne-s-rossiey-1124309765.html

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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, германия, в мире, политика, ангела меркель (политик), украина, нато, совет федерации, минские соглашения