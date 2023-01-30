https://crimea.ria.ru/20230130/o-ssha-kieve-i-ukrainskikh-kuklovodakh-glavnye-zayavleniya-ryabkova-1126660497.html

О США, Киеве и украинских кукловодах: главные заявления Рябкова

О США, Киеве и украинских кукловодах: главные заявления Рябкова - РИА Новости Крым, 30.01.2023

О США, Киеве и украинских кукловодах: главные заявления Рябкова

После заявления США о намерении поставить Украине танки разговаривать с Киевом и его кукловодами бессмысленно. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков в... РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T09:17

2023-01-30T09:17

2023-01-30T09:19

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. После заявления США о намерении поставить Украине танки разговаривать с Киевом и его кукловодами бессмысленно. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью РИА Новости."В нынешних условиях, когда Вашингтон объявил о решении поставить танки, а его вассалы, включая Оттаву, соревнуются, кто и сколько поставит на Украину бронетехники, особенно старой, бессмысленно разговаривать не только с укронацистами, но и с их кукловодами. Многие из них просто карикатурны в своем невежестве", — подчеркнул Рябков.Он подчеркнул, что позиция Москвы насчет украинского конфликта хорошо известна всем, в том числе и Вашингтону."Готовы изучать любые серьезные инициативы по урегулированию украинского кризиса, но их пока никто толком не сформулировал", - добавил он.Рябков также отметил, что после откровенных заявлений экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, бывшего президента Франции Франсуа Олланда и экс-премьера Британии Бориса Джонсона "иллюзии на счет посредничества Запада, на счет минских договоренностей и нормандского процесса, которые, если кто-то и питал, должны отпасть окончательно".Замглавы МИД не исключил возможность отсутствия после 2026 года договора с США по контролю над вооружениями. И Москва, подчеркнул он, к этому готова."Мы к такому сценарию готовы. Мы его просчитываем, в том числе с точки зрения последствий для того, как и в каком разрезе нам надо будет фокусировано работать над гарантированным обеспечением нашей безопасности. Но не скрываем и того, что это не наш выбор. И оптимально было бы двигаться по другому пути. То есть возобновить процесс обсуждения тематики стратегической стабильности и начать все же работу над новым уравнением безопасности, в котором учитывались бы все факторы, влияющие на стратегическую стабильность", - подчеркнул Рябков.Читайте также на РИА Новости Крым:Германию призвали "выгнать Россию из Черного моря" с помощью подлодокНАТО готова к прямой конфронтации с Россией – БауэрЧем ответит Россия на поставку Украине танков Abrams

https://crimea.ria.ru/20230128/poluchit-li-ukraina-samolety-i-rakety-dlya-udarov-po-krymu--mnenie-1126643582.html

https://crimea.ria.ru/20230128/v-krymu-prizvali-uskorit-khod-spetsoperatsii-iz-za-postavok-tankov-ukraine-1126638943.html

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россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей рябков, в мире, сша, украина, безопасность, новости, сво