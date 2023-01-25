https://crimea.ria.ru/20230125/chem-otvetit-rossiya-na-postavku-ukraine-tankov-abrams-1126570020.html

Чем ответит Россия на поставку Украине танков Abrams

Чем ответит Россия на поставку Украине танков Abrams - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Чем ответит Россия на поставку Украине танков Abrams

Вооруженные силы России уничтожат все танки M1Abrams, которые Вашингтон передаст Киеву. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T10:32

2023-01-25T10:32

2023-01-25T11:03

сша

анатолий антонов

украина

сво

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

танки abrams

оружие

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/14/1123904035_0:0:936:527_1920x0_80_0_0_7733717199e6cef8b7c18be0ac87b782.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожат все танки M1Abrams, которые Вашингтон передаст Киеву. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.США повышают планку"Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву танков M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники", - говорится в заявлении посла в Telegram-канале дипмиссии.Антонов отметил, что по ходу украинского кризиса администрация президента Джо Байдена не раз использовала прием с публикацией сведений в СМИ накануне значимых поставок вооружений и техники киевскому режиму.Leopard раздора: эксперт объяснил причины разногласий по танкам для Киева >>"Анализ всей последовательности действий Вашингтона показывает: американцы постоянно повышают "планку" военного содействия своим марионеткам. Особенно четко это проявляется, когда ВС РФ одерживают новые победы и уверенно освобождают территорию России от нацистской угрозы", – констатировал дипломат.По его словам, Вашингтон "целенаправленно пытается нанести России стратегическое поражение", давая "зеленый свет" применению американской помощи для нападения на Крым и покрывая преступления радикалов против населения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Abrams и Leopard для УкраиныВо вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация США склоняется к отправке значительного количества танков M1Abrams на Украину.По данным издания, эти поставки станут частью более широкого дипломатического соглашения с Германией, в рамках которого Берлин согласится отправить свои танки Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества танков немецкого производства Польшей и другими странами.Застрянут в черноземах: эксперт предрек судьбу западных танков на Украине >>По данным турецкого агентства Anadolu, ссылающегося на представителя американской администрации, речь может идти о поставке Киеву от 30 до 50 танков M1Abrams. Сообщается, что танки, которые будут направлены на Украину, будут не сняты со складов Пентагона, а законтрактованы.Вместе с тем, во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США пока не готовы анонсировать поставку Украине танков Abrams.Читайте также на РИА Новости Крым:В США призвали передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по КрымуПутин сказал, сколько ракет для систем ПВО производит РоссияРакетная угроза для Крыма: к чему готовится НАТО

сша

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, анатолий антонов, украина, сво, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), танки abrams, оружие, вооруженные силы россии