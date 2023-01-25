https://crimea.ria.ru/20230125/leopard-razdora-ekspert-obyasnil-prichiny-raznoglasiy-po-tankam-dlya-kieva-1126566170.html

Leopard раздора: эксперт объяснил причины разногласий по танкам для Киева

Leopard раздора: эксперт объяснил причины разногласий по танкам для Киева - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Leopard раздора: эксперт объяснил причины разногласий по танкам для Киева

Разногласия между Германией и Польшей по поводу поставок Украине танков Leopard 2 объясняется глубокими противоречиями между двумя странами, коренящимися в... РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T08:03

2023-01-25T08:03

2023-01-25T08:03

германия

польша

украина

оружие

в мире

владимир евсеев

мнения

владимир зеленский (президент украины)

европейский союз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Разногласия между Германией и Польшей по поводу поставок Украине танков Leopard 2 объясняется глубокими противоречиями между двумя странами, коренящимися в территориальных претензиях немцев к полякам. Такое мнение высказал завотделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.Германия может ввести войска в ПольшуПо словам аналитика, в Германии считают, что часть ее территории была оккупирована Польшей. Речь, в частности, идет о частях Западной Пруссии, Силезии, Восточной Померании, Восточного Бранденбурга и бывшего вольного города Данциг (Гданьск), которые были присоединены к независимой Польше по итогам Потсдамской конференции и советско-польского договора 1945 года."Рассуждаем гипотетически: если произойдет новый раздел Польши в случае, предположим, неудачной войны с Россией, то так же, как Польша сейчас планирует ввести войска на Западную Украину для того, чтобы защитить украинцев, так и немецкие войска будут введены на некоторые территории Польши, чтобы защитить поляков. Фактически речь будет идти о возврате этих территорий или об оккупации части Польши со стороны Германии. Учитывая столь серьезную глубину этих противоречий, ФРГ не хочет поставлять танки Leopard 2 и всячески препятствует этому", - сказал Евсеев в интервью "Sputnik на русском".По словам эксперта, эти противоречия также усугубляются требованиями Варшавы к Берлину выплатить репарации в размере 1,3 триллиона долларов за ущерб от Второй мировой войны, а также шантажом со стороны Польши, что Германия "окажется в изоляции", если не одобрит поставку танков Leopard 2 Украине.Бизнес на крови украинцевКомментируя заявление Владимира Зеленского о том, что передача Киеву нескольких десятков танков "не решит проблему", Евсеев отметил, что украинский президент сознательно искажает информацию. Цель – максимально заработать на поставках западных вооружений, убежден эксперт."По разным оценкам, у Украины сейчас есть от 400 до 1000 боеспособных танков. Если у вас есть тысяча танков, зачем вам еще тысяча? Используете танки которые у вас есть. Им танки и так поставляют. Зеленский не хочет сохранить Украину – перед ним такая задача не стоит. Он хочет на этом заработать. А чтобы заработать, ему нужны поставки как можно большего количества танков, потому что чем больше поставляют Украине вооружений, тем больше зарабатывают Зеленский и его окружение", - пояснил он.По словам аналитика, это совместный бизнес киевского режима и тех, кто поставляет Украине оружие. Этот бизнес приводит к массовой гибели украинцев и отражает преступную суть киевского режима, который на крови зарабатывает деньги, вымогая танки у Европы, убежден политолог."Это преступный сговор режима Зеленского и политической элиты Запада, итогом которого являются массовая гибель мирного населения Украины. То есть фактически они уничтожают Украину как государство и способствуют массовому уничтожению населения поставками вооружений", - заключил Евсеев.Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава может передать Украине свои танки Leopard, не дожидаясь согласия Германии. По его словам, Польша готова сформировать для поставок Киеву танков малую коалицию стран без участия Германии.В свою очередь новый министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины сказал, что Берлин пока не готов поставлять Киеву танки Leopard, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.Читайте также на РИА Новости Крым:США готовятся передать Украине танки Abrams – СМИРакетная угроза для Крыма: к чему готовится НАТОВ Турции оценили перспективу поставок танков Leopard Киеву

https://crimea.ria.ru/20230116/goryat-i-budut-goret-peskov-o-postavkakh-kievu-zapadnykh-tankov-1126413250.html

https://crimea.ria.ru/20230122/volodin-predostereg-zapad-ot-postavok-nastupatelnogo-oruzhiya-ukraine-1126516393.html

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польша

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германия, польша, украина, оружие, в мире, владимир евсеев, мнения, владимир зеленский (президент украины), европейский союз